Những điều tuyệt đối không nên làm sau khi ăn để tránh rước bệnh vào người

Sống khỏe 13/03/2018 16:53

Hút thuốc, tắm, ngủ, ăn trái cây... là những điều không nên làm sau bữa ăn vì có thể ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Sau mỗi bữa ăn, chúng ta thường có những thói quen như ăn tráng miệng bằng trái cây, đi tắm hay ngủ ngay... Thế nhưng, ít ai biết rằng đây là những thói quen vô cùng có hại đối với hệ tiêu hóa khiến sức khỏe ngày càng suy giảm.

Những điều tuyệt đối không nên làm sau khi ăn để tránh rước bệnh vào người - Ảnh 1
Một số thói quen sau khi ăn tưởng vô hại nhưng lại là nguyên nhân khiến sức khỏe của bạn ngày càng yếu - Ảnh minh họa: Internet

Để luôn có một sức khỏe tốt, bạn nên hạn chế làm những điều này sau khi ăn no.

Những điều không nên làm sau bữa ăn nhất định phải biết

Ăn trái cây tráng miệng

Dùng trái cây làm món tráng miệng là thói quen của nhiều gia đình người Việt, thế nhưng điều này không có lợi cho sức khỏe.

Các nhà nghiên cứu lý giải, thức ăn sau khi đưa vào dạ dày sẽ phải mất từ 1 - 2 giờ mới tiêu hóa xong. Lúc này dạ dày đang phải hoạt động rất vất vả để xử lý hết thức ăn.

Chính vì thế, nếu trong thời gian cao điểm này, bạn tiếp tục ăn thêm trái cây sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Ngoài ra, trong trái cây chứa nhiều glucose, fructose, vitamin... càng kéo dài thời gian tiêu hóa khiến bạn cảm thấy đầy bụng và khó chịu.

Hút thuốc

Đối với những người nghiện thuốc lá, sau mỗi bữa ăn họ thường thèm thuốc. Các chuyên gia cảnh báo, thói quen hút thuốc sau khi ăn có thể gây ra những rắc rối nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Nguyên nhân là sau khi ăn máu sẽ tuần hoàn nhanh hơn do đó nếu bạn hút thuốc lúc này sẽ khiến cho các chất độc xâm nhập vào cơ thể nhanh và nhiều hơn bình thường.

Tắm

Sau khi ăn, dạ dày cần nhiều năng lượng và lưu lượng máu để phục vụ cho hệ tiêu hóa hoạt động. Lúc này, nếu bạn đi tắm sẽ khiến lưu lượng máu di chuyển đến chân và cánh tay từ đó làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa.

Hơn nữa, nếu thường xuyên tắm ngay sau khi ăn no bạn có thể sẽ mắc phải các bệnh về dạ dày, tim mạch hay cao huyết áp...

Ngủ

Mặc dù ông bà có câu "căng da bụng, chùng da mắt" nhưng bạn tuyệt đối không nên đi ngủ ngay sau khi ăn. Bởi khi chìm vào giấc ngủ, cơ thể bạn buộc phải giảm công suất hoạt động, những thức ăn trong dạ dày sẽ không được xử lý hết. Từ đó thức phẩm thừa sẽ tích tụ trong thời gian dài có khả năng gây hại cho dạ dày và ruột.

Uống trà

Trong trà có hàm lượng lớn chất tannin tạo kết tủa với protein chưa tiêu hóa hết trong dạ dày khiến bạn bị khó tiêu.

Ngoài ra, trong lá trà còn có một số thành phần làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất sắt của cơ thể, lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu và cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi.

Những điều tuyệt đối không nên làm sau khi ăn để tránh rước bệnh vào người - Ảnh 2
Nên dùng trà trước hoặc sau bữa ăn ít nhất 30 phút để hệ tiêu hóa hoạt động tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thay đổi những điều không nên làm sau bữa ăn để bảo đảm sức khỏe nhé!

Đây là lý do vì sao dù khát đến mấy bạn cũng không nên uống những loại nước này sau khi ăn

Đây là lý do vì sao dù khát đến mấy bạn cũng không nên uống những loại nước này sau khi ăn

Nhiều người có thói quen uống nước ngay sau khi ăn nhưng không phải loại nước nào cũng có thể sử dụng vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Xem thêm
Từ khóa:   những điều không nên làm sau bữa ăn điều không nên làm sau khi ăn

TIN MỚI NHẤT

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 24 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 49 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đời sống 1 giờ 43 phút trước
An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

An Giang: Cháu trai đột nhập nhà, trói cô ruột rồi cướp gần 5 cây vàng trị giá 400 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Lưu Diệc Phi bị đồn hét tiền thù lao khủng 50 triệu NDT, thực hư ra sao?

Sao quốc tế 2 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?