Để luôn có một sức khỏe tốt, bạn nên hạn chế làm những điều này sau khi ăn no.

Sau mỗi bữa ăn, chúng ta thường có những thói quen như ăn tráng miệng bằng trái cây, đi tắm hay ngủ ngay... Thế nhưng, ít ai biết rằng đây là những thói quen vô cùng có hại đối với hệ tiêu hóa khiến sức khỏe ngày càng suy giảm.

Các nhà nghiên cứu lý giải, thức ăn sau khi đưa vào dạ dày sẽ phải mất từ 1 - 2 giờ mới tiêu hóa xong. Lúc này dạ dày đang phải hoạt động rất vất vả để xử lý hết thức ăn.

Dùng trái cây làm món tráng miệng là thói quen của nhiều gia đình người Việt, thế nhưng điều này không có lợi cho sức khỏe.

Chính vì thế, nếu trong thời gian cao điểm này, bạn tiếp tục ăn thêm trái cây sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày. Ngoài ra, trong trái cây chứa nhiều glucose, fructose, vitamin... càng kéo dài thời gian tiêu hóa khiến bạn cảm thấy đầy bụng và khó chịu.

Hút thuốc

Đối với những người nghiện thuốc lá, sau mỗi bữa ăn họ thường thèm thuốc. Các chuyên gia cảnh báo, thói quen hút thuốc sau khi ăn có thể gây ra những rắc rối nghiêm trọng đối với sức khỏe.

Nguyên nhân là sau khi ăn máu sẽ tuần hoàn nhanh hơn do đó nếu bạn hút thuốc lúc này sẽ khiến cho các chất độc xâm nhập vào cơ thể nhanh và nhiều hơn bình thường.

Tắm

Sau khi ăn, dạ dày cần nhiều năng lượng và lưu lượng máu để phục vụ cho hệ tiêu hóa hoạt động. Lúc này, nếu bạn đi tắm sẽ khiến lưu lượng máu di chuyển đến chân và cánh tay từ đó làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa.

Hơn nữa, nếu thường xuyên tắm ngay sau khi ăn no bạn có thể sẽ mắc phải các bệnh về dạ dày, tim mạch hay cao huyết áp...

Ngủ

Mặc dù ông bà có câu "căng da bụng, chùng da mắt" nhưng bạn tuyệt đối không nên đi ngủ ngay sau khi ăn. Bởi khi chìm vào giấc ngủ, cơ thể bạn buộc phải giảm công suất hoạt động, những thức ăn trong dạ dày sẽ không được xử lý hết. Từ đó thức phẩm thừa sẽ tích tụ trong thời gian dài có khả năng gây hại cho dạ dày và ruột.

Uống trà

Trong trà có hàm lượng lớn chất tannin tạo kết tủa với protein chưa tiêu hóa hết trong dạ dày khiến bạn bị khó tiêu.

Ngoài ra, trong lá trà còn có một số thành phần làm ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ chất sắt của cơ thể, lâu ngày sẽ dẫn đến tình trạng thiếu máu và cơ thể luôn trong tình trạng mệt mỏi.

Nên dùng trà trước hoặc sau bữa ăn ít nhất 30 phút để hệ tiêu hóa hoạt động tốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Hãy thay đổi những điều không nên làm sau bữa ăn để bảo đảm sức khỏe nhé!