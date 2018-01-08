Đây là lý do vì sao dù khát đến mấy bạn cũng không nên uống những loại nước này sau khi ăn

Sống khỏe 08/01/2018 16:22

Nhiều người có thói quen uống nước ngay sau khi ăn nhưng không phải loại nước nào cũng có thể sử dụng vì chúng có thể gây hại cho sức khỏe của bạn.

Sau bữa ăn, bạn thường dùng nước trái cây hoặc trà để tráng miệng nhưng trên thực tế đây lại là thói quen không tốt cho sức khỏe. Uống quá nhiều nước sau khi ăn có thể gây đầy hơi, làm tăng axit dạ dày… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ tiêu hóa.

Dưới đây là 3 loại nước bạn cần tránh xa nếu không muốn rước bệnh vào người.

Những loại nước không nên uống sau khi ăn

Nước trái cây

Nước ép trái cây rất tốt cho sức khỏe nhưng không đồng nghĩa với việc bạn có thể uống chúng vào mọi thời điểm trong ngày. Uống nước trái cây ngay sau khi ăn có thể gây phản tác dụng, thậm chí gây hại cho sức khỏe.

Nước trái cây chứa nhiều đường và axit, nếu bạn sử dụng loại nước này ngay sau khi ăn sẽ tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa, gây tình trạng lên men, trì trệ.

Đây là lý do vì sao dù khát đến mấy bạn cũng không nên uống những loại nước này sau khi ăn - Ảnh 1
Uống nước trái cây ngay sau khi ăn rất có hại cho hệ tiêu hóa - Ảnh: Internet

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, uống nước trái cây ngay sau bữa ăn còn làm tăng nguy cơ béo phì và tạo áp lực lớn cho dạ dày. Nếu muốn sử dụng nước trái cây, bạn nên đợi ít nhất một giờ sau khi ăn.

Nước ngọt, nước uống có ga

Theo các chuyên gia sức khoẻ, thói quen dùng các loại nước ngọt, nước uống có ga sau bữa ăn có thể làm gia tăng thêm gánh nặng cho hệ tiêu hóa và cản trở quá trình hấp thụ của dạ dày, tuyến tụy.

Các loại nước uống có ga sẽ làm loãng dịch vị trong dạ dày, giảm công năng sát khuẩn của dịch vị. Hàm lượng axit phosphoric trong nước ngọt và nước có ga sẽ làm cho thành dạ dày giãn nở, đồng thời cản trở sự hấp thụ canxi của cơ thể. Điều này có thể làm tăng nguy cơ loãng xương, gây hại cho xương và răng của bạn.

Đây là lý do vì sao dù khát đến mấy bạn cũng không nên uống những loại nước này sau khi ăn - Ảnh 2
Nước có ga làm loãng dịch vị dạ dày - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, khí CO2 (khí cacbonic) trong nước uống có ga còn ngăn chặn sự sản sinh pepsinogen - một loại enzyme giúp phân hủy thức ăn có trong dạ dày, khiến quá trình tiêu hóa bị suy giảm.

Uống trà ngay sau bữa ăn

Nếu thường xuyên uống trà ngay sau khi ăn thì bạn cần bỏ ngay vì thói quen này rất có hại cho sức khỏe. Hàm lượng lớn tannin và các hợp chất tính kiềm trong nước trà có thể gây ảnh hưởng xấu đến hệ tiêu hóa. Những hợp chất này sẽ cản trở quá trình phân giải các chất dinh dưỡng có trong thức ăn, dẫn tới tình trạng đầy bụng, khó tiêu.

Nước trà còn chứa nhiều axit tannic, chất này có thể gây kết tủa protein mà cơ thể hấp thụ, từ đó làm giảm quá trình hấp thụ protein, gây ra táo bón khiến chất độc tích tụ trong cơ thể.

Đây là lý do vì sao dù khát đến mấy bạn cũng không nên uống những loại nước này sau khi ăn - Ảnh 3
Bạn không nên uống trà ngay sau khi ăn - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, uống trà sau bữa ăn còn làm giảm sự hấp thụ chất sắt của cơ thể. Về lâu dài sẽ dễ khiến cho cơ thể bị thiếu sắt trầm trọng dẫn đến thiếu máu.

Để bảo vệ sức khỏe, tốt nhất bạn chỉ nên tráng miệng sau khi ăn bằng nước lọc và không nên uống quá nhiều.

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