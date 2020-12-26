Nhục thung dung ngâm rượu và những công dụng tuyệt vời không phải ai cũng biết

Đây là một loại cây sống ký sinh dựa vào loài cây khác. Chúng sẽ sinh sôi, nảy mầm vào mùa xuân, đồng thời đâm xuyên qua mặt đất và mọc lên cao nhìn giống như một cái chày. Cây có phần đầu nhọn, được phủ một lớp vải màu vàng, dưới ánh nắng mặt trời chúng sẽ phản chiếu nhìn rất rực rỡ, đẹp mắt.

Từ xa xưa, nhục thung dung ngâm rượu đã có mặt trong các bài thuốc bổ thận, tráng dương, giúp cải thiện sinh lực cho quý ông, đồng thời chúng cũng có tên trong sách “Thần Nông bản thảo” - bộ sách thuốc cổ nhất trong Đông y. Ngoài ra, chúng còn giúp chữa vô sinh, hiếm muộn cho cả nam lẫn nữ.

Loại dược liệu này thường được tìm thấy ở các vùng núi cao, đặc biệt là những nơi có khí hậu mát mẻ như khu vực Thiểm Tây, Cam Túc của Trung Quốc. Bên cạnh đó, nhục thung dung còn phân bố ở một số nước khác như Mông Cổ, Nhật Bản, Hàn Quốc,...

Chiều cao của cây sẽ đạt 15-30cm khi trưởng thành. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp đột biến gen và cây cao đến vài mét. Nhục thung dung ra quả vào khoảng tháng 5, tháng 6, những quả này nhỏ li ti và có màu xám.

Muốn tìm được vị thuốc này ở Việt Nam khá khó khăn vì chúng rất hiếm. Tuy nhiên, ở một số tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay đang quy hoạch trồng giống cây này mang lại kết quả khá khả quan. Bạn có thể tìm thấy loài cây này tại một số tỉnh như Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Hòa Bình,…

Bộ phận chính được sử dụng để làm thuốc mang lại hiệu quả cao là phần rễ. Những củ nhục thung dung to, mềm, nhiều dầu, có vỏ mỏng bên ngoài màu đen thường cho chất lượng tốt nhất.

Bộ phận chính được sử dụng để làm thuốc mang lại hiệu quả cao là phần rễ

2. Nhục thung dung ngâm rượu có tác dụng gì?

Hàng ngàn năm nay, người ta đã sử dụng vị thuốc từ nhục thung dung như một loại tiên dược cho các đấng mày râu. Trong Đông y, loại dược liệu này có vị ngọt, mặn và tính ấm, có công dụng giúp bổ thận, ích tinh, huyết. Ngoài ra, chúng còn có những lợi ích như:

- Điều trị khí huyết hư hàn, thấp nhiệt.

- Cải thiện chức năng sinh lý cho cả nam và nữ.

- Bổ thận, nhuận tràng thông tiện.

- Điều trị chứng thận dương hư, liệt dương, di tinh, liệt dương, lưng đau gối mỏi, tiểu đêm.

- Kiềm chế quá trình lão suy và giúp kéo dài tuổi thọ, cải thiện thể lực, tăng cường khả năng miễn dịch.

- Điều trị chứng vô sinh do suy giảm sinh lý.

- Hỗ trợ cân bằng huyết áp.

- Rượu nhục thung dung giúp ôn thận, cường dương, chữa xuất tinh sớm, giảm thận hư, tiểu đêm, điều trị chứng liệt dương ở nam giới.

- Nhục thung dung giúp chữa chứng nữ giới khó mang thai, bang lậu, nhiều khí hư.

- Cải thiện đau lưng, cơ bắp không có sức, mỏi gối, huyết khô và tiện bí,…

Vị thuốc từ nhục thung dung được sử dụng như một loại tiên dược cho các đấng mày râu

3. Cách sử dụng nhục thung dung phát huy tác dụng

Từ hơn 2000 năm trước, nhục thung dung đã có mặt trong các bài thuốc giúp bổ thận tráng dương, cải thiện khả năng sinh lực cho phái mạnh và hỗ trợ đời sống tình dục viên mãn, đồng thời giúp chữa vô sinh, hiếm muộn cho cả nam và nữ.

- Dùng 100 – 150g nhục thung dung khô, rửa qua bằng nước sạch.

- Sắc chúng với 1 lít nước, sau đó dùng làm thức uống hằng ngày.

Nhục thung dung có cả vị ngọt, mặn, chua, uống rất thú vị, có mùi thơm và không quá khó để sử dụng.

Nhục thung dung có cả vị ngọt, mặn, chua, uống rất thú vị, có mùi thơm và không quá khó để sử dụng

4. Nhục thung dung dùng để chữa bệnh gì?

Đây là vị thuốc có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, nhuận tràng và vô số các công dụng tốt cho sức khỏe mà không thể nào kể hết được. Dưới đây là một số tác dụng chữa bệnh của thảo dược này.

+ Nhục thung dung chữa phụ nữ vô sinh, nam giới liệt dương

Hãy dùng 16g nhục thung dung, ba kích thiên, xà sàng tử, thỏ ty tử, phòng phong, phụ tử, mỗi loại 12g, ngũ vị tử 6g. Mang tất cả đi tán bột, sau đó vo thành viên. Mỗi ngày, nên uống 12g, chia làm 2 lần, có thể uống với nước muối loãng hoặc rượu ấm.

Nhục thung dung chữa phụ nữ vô sinh, nam giới liệt dương

+ Nhục thung dung chữa chứng suy nhược thần kinh

Dùng 10g nhục thung dung, phục linh 6g, thạch xương bồ 4g, sơn thù 5g, thỏ ty tử 8g. Đem tất cả sắc các nguyên liệu sắc với 600ml nước đến khi cạn còn 200ml thì tắt bếp và chia làm 3 lần uống trong ngày.

+ Nhục thung dung chữa bệnh táo bón ở người cao tuổi

Dùng 20g nhục thung dung, trầm hương 24g, hoạt ma nhân 15g. Nghiền các vị thuốc trên thành bột mịn, sau đó vo viên hoàn. Uống ngày 2 lần, mỗi lần dùng 12g với nước ấm.

+ Nhục thung dung chữa yếu sinh lý, rối loạn cương dương, liệt dương

Dùng 15g nhục thung dung, viễn chí 5g, ngũ vị tử 5g, xà sàng tử 10g, thỏ ty tử 10g, đỗ trọng 10g, phụ tử 10g, ba kích tím 10g, phòng phong 10g. Các vị thuốc tán thành bột mịn rồi vo viên hoàn.

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 12g, pha với rượu ấm hoặc nước muối loãng. Khuyên dùng cho người bị thận hư, lưng và gối đau buốt, liệt dương.

5. Cách ngâm rượu nhục thung dung

+ Bí quyết chọn mua nhục thung dung

Đa phần nhục thung dung bán trên thị trường trong nước hiện nay đều là hàng khô, vì sản phẩm được nhập khẩu từ quốc gia có khí hậu lạnh, có cao nguyên sa mạc ở Tây Tạng Trung Quốc, Mông Cổ. Dưới đây là một số điểm lưu ý khi chọn mua sản phẩm:

- Nhìn bên ngoài: Trên thân cây có nhiều vảy, màu nâu, cả búp và thân cây đều đặn. Do nhiều người thường ướp nhục thung dung với mật ong để bảo quản nên sẽ có cảm giác hơi ướt. Mặc dù vậy, không nên mua loại có mùi lạ hoặc lấm tấm mốc màu trắng.

- Mùi vị: Có mùi thơm, không đi kèm mùi lạ

+ Chuẩn bị nguyên liệu và chế biến rượu nhục thung dung

Chuẩn bị:

Người ta thường ngâm rượu nhục thung dung với các vị thuốc khác nhau nhằm tăng hiệu quả bồi bổ cơ thể, từ đó giúp cải thiện hiệu quả bổ thận, tăng cường sinh lý ở cả nam và nữ giới. Cách ngâm như sau:

- Nhục thung dung 1kg

- Sâm cau đen tươi 1kg

- Câu kỷ tử 0,5kg

- Dâm dương hoắc 0,5kg

- Rượu ngon 10 lít (Loại 40 độ)

- 01 bình sành sứ hoặc thủy tinh

Trên thân cây có nhiều vảy, màu nâu, cả búp và thân cây đều đặn

+ Cách sơ chế trước khi ngâm:

- Nhục thung dung khô sẽ dùng luôn mà không cần phải chế biến gì thêm.

- Mang dâm dương hoắc đi sao vàng với mỡ dê, nếu không có thì thay bằng muối hoặc sao với rượu đều được.

- Sâm cau đen tươi mang đi ngâm với nước vo gạo qua 1 đêm, sau đó đem rửa sạch và để ráo nước.

- Câu kỷ tử thì không phải chế biến gì thêm.

+ Cách ngâm rượu nhục thung dung:

Bạn xếp các vị thuốc vào bình theo thứ tự sau: dâm dương hoắc, nhục thung dung, sâm cau đen, kỷ tử. Hãy đổ từ từ rượu vào bình sao cho phần thuốc ngâm rượu không bị nổi lên mà sẽ ngập hết vào trong rượu. Đậy nắp bình lại, để ngâm trong thời gian từ 1 tháng trở lên là dùng được.

+ Cách dùng rượu nhục thung dung

Mỗi ngày nên uống từ 2 đến 4 ly nhỏ rượu nhục thung dung trong mỗi bữa ăn, sau 1 thời gian khoảng 1 tháng bạn sẽ thấy được hiệu quả tráng dương tuyệt vời của vị thuốc quý này.

Mùi vị: Rượu có mùi thơm của thuốc, vị ngọt của kỷ tử, vị hơi mặn của nhục thung dung, thơm của sâm cau hòa quyện tạo nên một vị rất riêng của bài rượu nổi tiếng này.

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Nhục thung dung ngâm rượu từ lâu đã trở thành một vị thuốc quý được nhiều người Việt ưa chuộng

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn biết cách làm nhục thung dung ngâm rượu cũng như hiểu thêm về công dụng tuyệt vời của chúng đối với sức khỏe. Hãy sử dụng với liều lượng vừa phải, không dùng quá liều để tránh gặp phải những tác dụng phụ không đáng có.