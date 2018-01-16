Nếu muốn kiểm tra sức khỏe, bạn hãy đứng trước gương, quan sát kỹ lưỡi. Nếu thấy lưỡi có màu bất thường hoặc xuất hiện những dấu vết dưới đây, bạn nên nhanh chóng đến gặp bác sĩ để được thăm khám.

Theo Trung y, nếu thấy lưỡi có những thay đổi bất thường về màu sắc hay hình dáng chứng tỏ sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề.

Khi xuất hiện một lớp phủ màu trắng dày, có thể lưỡi của bạn đang bị nhiễm trùng hoặc là dấu hiệu của bệnh tưa miệng hay nhiễm nấm candida (còn gọi là nấm men).

Nếu lưỡi bị phủ một lớp màu trắng dày có thể bạn đã bị nhiễm nấm men - Ảnh minh họa: Internet

Với bệnh này, bạn có thể điều trị bằng thuốc diệt nấm đặc trị hoặc làm vệ sinh lưỡi thường xuyên.

Xuất hiện những nốt đỏ

Khi lưỡi có những nốt đỏ hay vết loét, có thể là do bạn đang bị cảm lạnh, sốt hoặc do cắn vào lưỡi. Những vết loét bình thường sẽ lành lại và biến mất trong vòng 1 tuần đến 10 ngày. Tuy nhiên nếu kéo dài đây có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư miệng. Trong trường hợp này, bạn nên đến gặp bác sỹ để được khám và điều trị kịp thời.

Đầu lưỡi xuất hiện vết nứt

Khi tuổi càng cao, đầu lưỡi sẽ xuất hiện những vết nứt - Ảnh minh họa: Internet

Đầu lưỡi xuất hiện các vết nứt là dấu hiệu bình thường của việc lão hóa. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải đặc biệt chú ý đến vấn đề vệ sinh để không bị nhiễm trùng.

Lưỡi màu nâu

Lưỡi có màu nâu là do thói quen xấu như hút thuốc và uống rượu. Nếu một đốm nâu trên lưỡi đã biến đổi sang màu tối hơn thì tốt nhất hãy đi khám ngay lập tức, bởi có thể bạn đang phải đối mặt với bệnh ung thư.

Lưỡi nóng rát

Hiện tượng nóng rát miệng và lưỡi là triệu chứng phổ biến nhất ở phụ nữ sau mãn kinh. Ngoài ra còn có các nguyên nhân khác như nhiễm khuẩn, miệng khô hoặc thiếu dinh dưỡng.

Xuất hiện các u thịt gập ghềnh

Tuy là một hiện tượng bình thường nhưng bạn cũng nên đến bệnh viện để được thăm khám - Ảnh minh họa: Internet

Đây là dấu hiệu bình thường, không nghiêm trọng và thường được gọi là mọc thêm nhú lưỡi. Tuy nhiên, đó cũng có thể là dấu hiệu của một số triệu chứng như mất nước, dị ứng, bệnh tuyến giáp... Vì vậy trong trường hợp này, hãy đi khám để nhận được câu trả lời chính xác nhất.

Lưỡi có những vệt màu vàng

Vệ sinh răng miệng không tốt, lưỡi sẽ xuất hiện những vệt màu và hơi thở có mùi hôi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu khoang miệng không được vệ sinh tốt, đầu lưỡi của bạn có thể có những vết màu vàng hoặc đen và hơi thở có mùi. Bạn phải đánh răng thường xuyên, dùng chỉ nha khoa đúng cách cũng như dùng nước súc miệng để lưỡi trở lại tình trạng bình thường.

Với cách nhìn lưỡi đoán bệnh trên, bạn có thể bảo vệ sức khỏe của mình cũng như người thân tốt hơn.