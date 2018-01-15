Nhìn vị trí mụn mọc trên mặt đoán ngay được bệnh 'chuẩn không cần chỉnh'

Sống khỏe 15/01/2018 15:35

Vị trí mụn mọc trên mặt là lời cảnh báo cho thấy sức khỏe của bạn đang gặp vấn đề mà nhiều người thường vô tình bỏ qua.

Nhiều người nghĩ mụn xuất hiện là do rối loạn nội tiết tố, môi trường ô nhiễm hay vệ sinh chưa đúng cách. Điều này đúng nhưng chưa đủ. Bạn có biết đàng sau vị trí mụn xuất hiện trên khuôn mặt là lời cảnh báo sức khỏe của bạn đang bất ổn không?

Biết được điều này, bạn có thể sớm phát hiện ra được những căn bệnh nguy hiểm tiềm ẩn để điều trị kịp thời.

Những vị trí mụn trên mặt đoán bệnh "chuẩn không cần chỉnh" 

Trán

Mụn xuất hiện ở trán có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp vấn đề ở bàng quang và ruột già. Những người có mụn nổi tập trung ở trán thường có hệ tiêu hóa kém và dễ bị nhiễm trùng đường tiết niệu.

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Mụn nổi tập trung trên trán là dấu hiệu cho thấy bạn đang gặp vấn đề về bàng quang và ruột già - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân của vấn đề này là do bạn ăn quá nhiều chất béo, thức ăn nhanh hay sử dụng các thức uống có cồn. Để điều trị mụn cũng như cải thiện tình trạng của ruột già và bàng quang, bạn nên ăn nhiều rau xanh, uống nhiều nước và hạn chế các món nhiều mỡ.

Phía trên chân mày

Theo Trung y, mụn mọc ở phía trên chân mày có nghĩa là bạn đang gặp các vấn đề về hệ thần kinh như cảm thấy lo âu, chán nản, buồn bã thậm chí là trầm cảm.

Để khắc phục vấn đề này, bạn nên dành thời gian thư giãn đầu óc bằng những chuyến du lịch hay tụ họp cùng bạn bè, người thân. Điều này sẽ giúp tinh thần bạn được sảng khoái, giảm stress hiệu quả từ đó hạn chế mụn xuất hiện.

Mũi

Mụn trên mũi cho thấy bạn có thể gặp vấn đề về tim mạch. Nguyên nhân chủ yếu là do huyết áp cao hay cholesterol trong máu tăng làm ảnh hưởng đến tim.

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Muốn đánh bay những nốt mụn ở mũi bạn nên ăn nhiều rau xanh và tránh những thức ăn nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Để trị sạch mụn ở mũi cũng như cải thiện tình trạng tim mạch, bạn cần tránh những thực phẩm làm tăng mỡ máu cũng như các món ăn chứa quá nhiều muối. Tăng cường ăn rau xanh, trái cây không chỉ giúp giảm cholesterol mà còn duy trì huyết áp bình thường.

Trong chân mày

Mụn xuất hiện ở vị trí này chứng tỏ chức năng gan của bạn đang gặp rắc rối. Nguyên nhân chủ yếu là do chế độ ăn không lành mạnh, tiêu thụ quá nhiều chất béo, bia rượu, hút thuốc thường xuyên.

Trong trường hợp này, bạn cần một chế độ ăn giàu rau xanh, hạn chế chất béo, bia rượu hay các chất kích thích khác. Ngoài ra, bạn cũng có thể uống những loại nước detox thanh lọc cơ thể giúp gan sớm phục hồi chức năng.

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Phổi không khỏe sẽ làm cho mụn nổi nhiều ở hai bên má - Ảnh minh họa: Internet

Những nốt mụn xấu xí xuất hiện ở hai bên má không chỉ khiến bạn mất tự tin trong giao tiếp hàng ngày mà còn là lời cảnh báo cho thấy phổi đang bất thường.

Những người có thói quen hút thuốc hay mắc các bệnh liên quan đến phổi như hen suyễn, viêm phế quản thường có mụn nổi tập trung ở hai bên má.

Xung quanh miệng

Mụn mọc xung quanh miệng là hậu quả của những buổi tiệc tùng triền miên khiến bao tử bị quá tải, nóng trong người dẫn đến tiêu hóa kém. Muốn trị mụn khu vực này tận gốc, bạn nên ăn uống đúng giờ, khoa học đồng thời dùng thêm các loại đồ uống lên men để hỗ trợ chức năng tiêu hóa.

Cằm

Bạn nên lưu ý khi vùng cằm xuất hiện nhiều nốt mụn, vì điều đó có thể biểu hiện buồng trứng hoặc tử cung đang có vấn đề. Tuy nhiên, nếu mụn chỉ xuất hiện định kỳ hàng tháng vào ngày trước hoặc sau kỳ kinh nguyệt, đó là điều bình thường.

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Mụn xuất hiện ở cằm trong thời kỳ kinh nguyệt là điều bình thường, chị em không nên lo lắng - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không phải do chu kỳ kinh nguyệt, bạn nên đến gặp bác sĩ phụ khoa để được thăm khám và điều trị. Ngoài ra, chị em nên ăn nhiều trái cây và rau xanh, tránh các thức ăn nhiều dầu mỡ để hạn chế mụn và cải thiện tình trạng sức khỏe.

Khi biết cách nhìn vị trí mụn trên mặt đoán bệnh, bạn sẽ có thể bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất.

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