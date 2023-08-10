Người bị tiểu đường nên ăn gì vào buổi sáng?

Sống khỏe 10/08/2023 06:00

Để có thể hỗ trợ hạ đường huyết, người bị tiểu đường đừng nên bỏ qua những loại thực phẩm dưới đây.

Trứng

Trứng ngon, đa năng là lựa chọn bữa sáng tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường. Trứng chứa ít calo nhưng giàu protein, mỗi quả trứng cung cấp khoảng 70 calo và 6 gam protein. Bên cạnh đó một quả trứng chứa ít hơn 1 gam carbs.

Chiên trứng hoặc ốp la trứng cùng với rau củ là cách để tăng cường dinh dưỡng và hàm lượng chất xơ giúp bạn no lâu. Các loại rau củ xào qua làm tăng thêm vị ngọt và kết cấu đẹp mắt cho món trứng tráng.

Một nghiên cứu kéo dài 12 tuần trên 65 người mắc bệnh tiểu đường cho thấy rằng ăn 2 quả trứng mỗi ngày như một phần của chế độ ăn giàu protein làm giảm đáng kể lượng đường trong máu lúc đói và mức HbA1c, một chỉ số kiểm soát lượng đường trong máu lâu dài.

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Ảnh minh họa: Internet

Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp cùng với các loại hoa quả mọng là một lựa chọn đơn giản, ngon miệng và bổ dưỡng cho bữa sáng. Theo một số nghiên cứu, ăn các sản phẩm từ sữa chua có thể giúp cải thiện việc kiểm soát lượng đường trong máu và giảm lượng đường trong máu. Men vi sinh có trong sữa chua có thể giúp cơ thể phân huỷ đường.

Một phần sữa chua Hy Lạp 150g chỉ khoảng 121 calo, 16g chất đạm, 0,8g chất béo và 1,6g chất xơ. Để bữa sáng thêm đa dạng, có thể ăn cùng các loại hạt để tăng lượng calo và các chất béo lành mạnh.

Người bị tiểu đường nên ăn gì vào buổi sáng? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Sinh tố ít carb

Tự làm sinh tố với nước hoặc sữa tươi không đường, thêm sữa chua, bơ hạnh nhân hoặc bột protein. Tập trung vào các loại rau ít carb như rau xanh rau bó xôi, xà lách hoặc mùi tây và thêm chút bơ, hạt lanh để có chất xơ.

Cũng có thể làm sinh tố bơ ít carb, gồm 1/2 quả bơ (100 g), 1/2 ly (120 ml) sữa hạnh nhân không đường và 2 hũ (khoảng 120 ml) sữa chua không đường ít béo.

Cách tốt nhất để kiểm soát những gì ăn vào là tự làm tại nhà và tránh đường hoàn toàn, giảm lượng calo và tăng mức năng lượng một cách hiệu quả.

Đậu phụ

Đậu phụ là một lựa chọn tốt cho những người mắc bệnh tiểu đường vào buổi sáng. Đậu phụ chứa ít carbs nhưng lại giàu protein và chất béo. Nó được làm từ sữa đậu nành đặc ép thành những khối chắc. Thông thường, đậu phụ hay được dùng cho bữa trưa hoặc bữa tối nhưng bạn có thể thưởng thức nó vào bữa sáng theo nhiều cách. Ví dụ, nấu một món đậu hũ ngon và nhanh chóng bằng cách cắt nhỏ đậu phụ thành từng miếng vừa ăn, cho vào chảo chiên nóng với một ít dầu ô liu và nêm với các gia vị như muối, tiêu và bột nghệ.

Người bị tiểu đường nên ăn gì vào buổi sáng? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet
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