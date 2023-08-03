Điểm danh những loại thực phẩm dễ gây rối loạn tiêu hóa, trào ngược axit, đầy hơi, khó chịu ở dạ dày

Sống khỏe 03/08/2023 10:50

Dưới đây là những thực phẩm dễ gây ra chứng rối loạn tiêu hóa, đầy hơi, tiêu chảy, đầy bụng.

Cam quýt

Các loại trái cây có tính axit cao như cam, bưởi, chanh và chanh vàng có thể dẫn đến chứng ợ nóng ở một số người. Điều này là do thực phẩm có múi làm giãn cơ thắt thực quản (hoặc van), có thể dẫn đến axit đi vào thực quản và gây ra chứng ợ chua.

Axit cũng có thể làm chậm quá trình trống rỗng của dạ dày, điều này có thể dẫn đến axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản và gây ra chứng ợ nóng.

Điểm danh những loại thực phẩm dễ gây rối loạn tiêu hóa, trào ngược axit, đầy hơi, khó chịu ở dạ dày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạc hà

Bạc hà được biết là gây ra chứng ợ chua và khó tiêu ở một số người. Bạc hà có thể làm giãn cơ vòng thực quản, nằm giữa dạ dày và thực quản. Khi cơ vòng này giãn ra, nó có thể khiến axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản, dẫn đến đến chứng ợ nóng và khó tiêu.

Nếu bạc hà làm phiền bạn, hãy tránh nó và chọn các loại thảo mộc khác hoặc các loại trà khác.

Thực phẩm chiên

Thực phẩm chiên rán chứa nhiều chất béo và có thể dẫn đến đau bụng và tiêu chảy. Ngoài ra, theo nghiên cứu được công bố trên Preventative Nutrition and Food Science đồ chiên rán cũng có liên quan đến chứng trào ngược axit.

Điểm danh những loại thực phẩm dễ gây rối loạn tiêu hóa, trào ngược axit, đầy hơi, khó chịu ở dạ dày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đậu

Đậu chứa oligosacarit, là chất xơ không tiêu hóa được, có thể lên men có thể gây đầy hơi, khó chịu ở bụng và đầy hơi ở một số người. Chúng không bị tiêu hóa trong dạ dày và phần trên của ruột, chúng đi vào ruột kết, nơi chúng được lên men bởi vi khuẩn tốt.

Trong quá trình này, khí được tạo ra. Vì vậy, mặc dù đậu rất tốt đối với sức khỏe nhưng chúng có thể gây khó chịu ở một số người.

Các loại rau họ cải

Các loại rau họ cải là các loại rau thuộc họ cải bắp và bao gồm bắp cải, bông cải xanh, cải xoăn và rau cải xanh. Chúng chứa cùng loại đường như đậu có thể dẫn đến đầy hơi, khó chịu ở bụng. Chúng cũng chứa nhiều chất xơ nên có thể gây khó tiêu hóa hơn đối với một số người.

Thay vào đó, hãy thử điều này: Nếu bạn cảm thấy khó chịu với những loại rau này, hãy nấu chín chúng thay vì ăn sống. Điều này có xu hướng giúp chúng dễ tiêu hóa hơn và giảm thiểu các triệu chứng đường tiêu hóa.

Điểm danh những loại thực phẩm dễ gây rối loạn tiêu hóa, trào ngược axit, đầy hơi, khó chịu ở dạ dày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Xi-rô ngô hàm lượng đường cao

Xi-rô ngô hàm lượng đường fructose cao là chất làm ngọt được sử dụng để làm kẹo và bánh ngọt, và nó có thể gây đầy hơi, tiêu chảy, đầy bụng và chuột rút ở một số người.

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Từ khóa:   dinh dưỡng rối loạn tiêu hóa thực phẩm làm đầy hơi

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