7 dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang thiếu Vitamin B1 cực kỳ nghiêm trọng

Cơ thể con người có hệ thống miễn dịch mạnh, có thể chống lại các tác nhân gây bệnh và loại bỏ các chất độc hại trong cơ thể.

Khi lượng vitamin B1 không đủ sẽ ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất chuyển hóa đường thành năng lượng, hoạt động của các tế bào bạch cầu, đại thực bào và tế bào lympho trong hệ miễn dịch sẽ giảm, làm tăng khả năng con người bị nhiễm mầm bệnh.

Cảm giác ngứa ran bất thường, châm chích, nóng rát hoặc cảm giác của chân ghim và kim kim ở các chi trên và dưới là một triệu chứng được gọi là dị cảm. Các dây thần kinh ngoại biên đến tay và chân của bạn phụ thuộc rất nhiều vào hoạt động của thiamine. Trong trường hợp thiếu hụt, tổn thương thần kinh ngoại biên và dị cảm có thể xảy ra. Trên thực tế, bệnh nhân đã trải qua dị cảm ở giai đoạn đầu của tình trạng thiếu thiamine.

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Dễ mệt mỏi

Tình trạng thiếu hụt Vitamin B1 khiến cơ thể mệt mỏi từ từ (giảm năng lượng nhẹ ) hoặc đột ngột (kiệt sức quá mức) tùy theo mức độ thiếu hụt. Đây không phải là dấu hiệu thiếu Vitamin B1 đặc trưng bởi có rất nhiều nguyên nhân có thể gây ra tình trạng này.

Vitamin B1 tham gia vào chuyển hóa carbohydrate, protein, chất béo,… thành ATP - phân tử mang năng lượng cho các tế bào. Vì thế thiếu hụt Vitamin B1 khiến quá trình chuyển hóa rối loạn, tế bào không được cung cấp đủ năng lượng dẫn đến mệt mỏi, mất sức.

Ảnh minh họa: Internet

Tay chân tê bì

Khi thiếu hụt vitamin B1 có thể gây ra bệnh thần kinh ngoại vi, chân tay sẽ có cảm giác tê bì, châm chích và các cảm giác bất thường khác.

Ảnh minh họa: Internet

Thay đổi nhịp tim

Nhịp tim của bạn là thước đo số lần tim bạn đập mỗi phút. Thật thú vị, nó có thể bị ảnh hưởng bởi mức độ thiamine của bạn. Không đủ thiamine có thể dẫn đến nhịp tim chậm hơn bình thường. Giảm nhịp tim rõ rệt đã được ghi nhận trong các nghiên cứu liên quan đến chuột thiếu thiamine. Rối loạn nhịp tim do thiếu thiamine có thể làm tăng mệt mỏi, chóng mặt và nguy cơ ngất xỉu cao hơn.

Suy giảm thị lực

Thiếu vitamin B1, các tế bào hạch thị giác sẽ bị tổn thương, mắt dễ bị mỏi, khi nhìn vật sẽ xuất hiện các biểu hiện như hình đôi, nhìn mờ.

Mất cảm giác ngon miệng

Một triệu chứng ban đầu thường gặp khi thiếu thiamine là chán ăn. Các nhà khoa học tin rằng thiamine đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa cảm giác no. Nó giúp kiểm soát trung tâm bão hòa của người. Khi sự thiếu hụt vitamin B1 xảy ra, khiến cơ thể cảm thấy no, ngay cả khi có thể không có thức ăn. Điều này có thể dẫn đến cảm giác không thèm ăn.