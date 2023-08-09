5 loại thực phẩm tuyệt đối không được ăn vào buổi tối: Dễ bị trào ngược dạ dày, chướng bụng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ

Ăn kem sau bữa tối hay khi bạn nổi cơn thèm vào ban đêm không phải là sự lựa chọn đúng đắn. Mặc dù ngon miệng và thỏa mãn vị giác, nhưng thực phẩm này chứa nhiều chất béo bão hòa, đường và các thành phần bổ sung ảnh hưởng đến cân nặng và chất lượng giấc ngủ.

Ăn kem vào buổi tối còn ảnh hưởng đến tiêu hóa, khiến bụng đầy hơi và kích thích hệ thần kinh. Điều này gây trở ngại trong việc nghỉ ngơi vì nó tạo ra dòng tái tạo axit và làm tăng nồng độ glucose.

Ăn món cay gần giờ đi ngủ có thể khiến bạn tỉnh táo. Thực phẩm cay được biết là gây khó tiêu và làm trầm trọng thêm các triệu chứng của chứng ợ nóng, trào ngược axit.

Khi bạn đi ngủ, các triệu chứng liên quan đến đồ ăn cay có thể trở nên tồi tệ hơn, vì axit có thể đi vào thực quản, gây kích ứng. Điều này có thể khiến bạn tỉnh táo vào ban đêm, dẫn đến rối loạn giấc ngủ.

Ngoài ra, thực phẩm cay như ớt sẽ làm tăng nhẹ nhiệt độ cơ thể. Các nhà khoa học nhận thấy, sự gia tăng nhiệt độ cơ thể do ăn món cay trước khi ngủ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ. Cụ thể, nhiệt độ cơ thể tăng cao có liên quan đến rối loạn giấc ngủ.

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Khoai lang

Ăn khoai lang đúng cách là không nên ăn vào buổi tối vì dễ trào ngược axit, đặc biệt là với những người dạ dày yếu hoặc người già có hệ tiêu hóa kém, vì sẽ gây ra hiện tượng chướng bụng. Cộng với việc vào ban đêm, sự trao đổi chất diễn ra chậm nên càng khó tiêu hóa và dễ dẫn đến chứng mất ngủ.

Súp lơ

Ăn súp lơ trong bữa tối và vài giờ trước khi ngủ sẽ gây khó khăn cho quá trình tiêu hóa. Điều này là do hàm lượng chất béo và calo đáng kể có trong loại thực phẩm này.

Súp lơ còn chứa các chất kích thích hệ thần kinh và duy trì hoạt động của não bộ. Đồng thời, cung cấp năng lượng khiến họ khó ngủ và có thể gây ra các đợt mất ngủ. Do đó, bạn không nên chế biến và sử dụng loại thực phẩm này vào buổi tối.

Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Y học Trung Quốc cho rằng, thiên nhiên và con người có ảnh hưởng tới nhau, khi dương khí vượng vào ban ngày, con người nên hoạt động nhiều hơn, ăn các vị thuốc có tính ấm sẽ hỗ trợ dương khí sản sinh, tiếp nạp thực phẩm có tính ấm như gừng.

Buổi chiều tối, khi âm khí tăng, nếu con người tiếp nạp quá nhiều đồ bổ hoặc thực phẩm có tính ấm nóng, sẽ tác động xấu tới giấc ngủ, ảnh hưởng sự trao đổi chất của cơ thể, không có lợi cho việc hồi phục sức khỏe sau một ngày lao động mệt mỏi. Do đó, ban ngày ăn gừng thì có lợi, buổi tối không thích hợp để ăn loại gia vị này.