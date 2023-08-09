5 loại thực phẩm tuyệt đối không được ăn vào buổi tối: Dễ bị trào ngược dạ dày, chướng bụng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ

Sống khỏe 09/08/2023 11:52

Theo nhiều chuyên gia dinh dưỡng, tốt nhất bạn đừng nên ăn những loại thực phẩm này trước khi ngủ vì sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sức khỏe.

Kem

Ăn kem sau bữa tối hay khi bạn nổi cơn thèm vào ban đêm không phải là sự lựa chọn đúng đắn. Mặc dù ngon miệng và thỏa mãn vị giác, nhưng thực phẩm này chứa nhiều chất béo bão hòa, đường và các thành phần bổ sung ảnh hưởng đến cân nặng và chất lượng giấc ngủ.

Ăn kem vào buổi tối còn ảnh hưởng đến tiêu hóa, khiến bụng đầy hơi và kích thích hệ thần kinh. Điều này gây trở ngại trong việc nghỉ ngơi vì nó tạo ra dòng tái tạo axit và làm tăng nồng độ glucose.

5 loại thực phẩm tuyệt đối không được ăn vào buổi tối: Dễ bị trào ngược dạ dày, chướng bụng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thức ăn cay

Ăn món cay gần giờ đi ngủ có thể khiến bạn tỉnh táo. Thực phẩm cay được biết là gây khó tiêu và làm trầm trọng thêm các triệu chứng của chứng ợ nóng, trào ngược axit.

Khi bạn đi ngủ, các triệu chứng liên quan đến đồ ăn cay có thể trở nên tồi tệ hơn, vì axit có thể đi vào thực quản, gây kích ứng. Điều này có thể khiến bạn tỉnh táo vào ban đêm, dẫn đến rối loạn giấc ngủ.

Ngoài ra, thực phẩm cay như ớt sẽ làm tăng nhẹ nhiệt độ cơ thể. Các nhà khoa học nhận thấy, sự gia tăng nhiệt độ cơ thể do ăn món cay trước khi ngủ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giấc ngủ. Cụ thể, nhiệt độ cơ thể tăng cao có liên quan đến rối loạn giấc ngủ.

5 loại thực phẩm tuyệt đối không được ăn vào buổi tối: Dễ bị trào ngược dạ dày, chướng bụng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khoai lang

Ăn khoai lang đúng cách là không nên ăn vào buổi tối vì dễ trào ngược axit, đặc biệt là với những người dạ dày yếu hoặc người già có hệ tiêu hóa kém, vì sẽ gây ra hiện tượng chướng bụng. Cộng với việc vào ban đêm, sự trao đổi chất diễn ra chậm nên càng khó tiêu hóa và dễ dẫn đến chứng mất ngủ.

Súp lơ

Ăn súp lơ trong bữa tối và vài giờ trước khi ngủ sẽ gây khó khăn cho quá trình tiêu hóa. Điều này là do hàm lượng chất béo và calo đáng kể có trong loại thực phẩm này.

Súp lơ còn chứa các chất kích thích hệ thần kinh và duy trì hoạt động của não bộ. Đồng thời, cung cấp năng lượng khiến họ khó ngủ và có thể gây ra các đợt mất ngủ. Do đó, bạn không nên chế biến và sử dụng loại thực phẩm này vào buổi tối.

5 loại thực phẩm tuyệt đối không được ăn vào buổi tối: Dễ bị trào ngược dạ dày, chướng bụng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Gừng

Y học Trung Quốc cho rằng, thiên nhiên và con người có ảnh hưởng tới nhau, khi dương khí vượng vào ban ngày, con người nên hoạt động nhiều hơn, ăn các vị thuốc có tính ấm sẽ hỗ trợ dương khí sản sinh, tiếp nạp thực phẩm có tính ấm như gừng.

Buổi chiều tối, khi âm khí tăng, nếu con người tiếp nạp quá nhiều đồ bổ hoặc thực phẩm có tính ấm nóng, sẽ tác động xấu tới giấc ngủ, ảnh hưởng sự trao đổi chất của cơ thể, không có lợi cho việc hồi phục sức khỏe sau một ngày lao động mệt mỏi. Do đó, ban ngày ăn gừng thì có lợi, buổi tối không thích hợp để ăn loại gia vị này.

Ung thư đại trực tràng đang gia tăng: 5 yếu tố làm tăng nguy cơ ở nam giới

Ung thư đại trực tràng đang gia tăng: 5 yếu tố làm tăng nguy cơ ở nam giới

Các nhà nghiên cứu vừa xác định 5 yếu tố làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng ở nam giới dưới 50 tuổi.

Xem thêm
Từ khóa:   sống khỏe sức khỏe thực phẩm không ăn buổi tối

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Người phụ nữ 91 tuổi đang đi bộ trong khuôn viên nhà thì bị con khỉ tấn công và cái kết

Video 1 giờ 7 phút trước
Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Lời dèm pha của người đời và lý do xót xa khiến người chồng vội vã đưa người lạ về nhà

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 19 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Kể từ ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp rủ nhau may túi ba gang mà đựng tiền, vận tài siêu khủng, làm gì cũng nhận được lộc gấp 3 gấp 4

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Cuộc trò chuyện bất ngờ với chồng cũ và câu trả lời khiến tôi lặng người

Tâm sự 1 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Trúng số độc đắc sau 12h30 trưa ngày 23/9/2026, 3 con giáp tài lộc sum suê, vận may tràn ngập, tiền tài lẫn danh vọng đều một tay ôm trọn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Thót tim khoảnh khắc bắt trăn khổng lồ dài 4,5 mét bò lên mái nhà dân

Video 2 giờ 7 phút trước
Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sau 22 năm hoạt động, Vương Tổ Hiền lần đầu nói về quyết định rời showbiz

Sao quốc tế 2 giờ 12 phút trước
Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Lời đề nghị bất ngờ của người mẹ và bài học dành cho đứa con trai bội bạc

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?