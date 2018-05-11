Nếu thấy cơn đau bụng kèm theo những dấu hiệu này thì hãy đến bệnh viện ngay kẻo không kịp

Sống khỏe 11/05/2018 15:06

Đừng bao giờ chủ quan trước những cơn đau bụng nếu chúng kèm theo các dấu hiệu này vì rất có thể đây là triệu chứng cảnh báo nhiều căn bệnh nguy hiểm.

Hệ tiêu hóa vốn dĩ rất nhạy cảm nên khi gặp bất kỳ vấn đề nào nó đều phát ra những tín hiệu cảnh báo đến cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người lại bỏ qua các dấu hiệu này vì cho rằng chúng rất đỗi bình thường.

Nếu bạn gặp các cơn đau bụng kèm theo những dấu hiệu dưới đây thì tuyệt đối không được chủ quan. Nó có thể là biểu hiện của nhiều căn bệnh nguy hiểm như rối loạn hệ tiêu hóa, hội chứng ruột kích thích, thậm chí là ung thư buồng trứng.

Việc phát hiện bệnh kịp thời sẽ giúp tìm được hướng điều trị sớm và phù hợp. Dưới đây là những trường hợp đau bụng bạn cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe:

Những trường hợp đau bụng là dấu hiệu cảnh báo bệnh nguy hiểm

Hội chứng ruột kích thích

Hội chứng ruột kích thích là một rối loạn chức năng của hệ tiêu hóa và thường xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy hoặc táo bón thường xuyên. Một số dấu hiệu khác đi kèm có thể là buồn nôn, đau lưng, mệt mỏi, khó ngủ, đau cơ…

Mặc dù là căn bệnh lành tính nhưng nó lại khiến người bệnh khó chịu, mệt mỏi và gây ảnh hưởng ít nhiều đến cuộc sống thường ngày.

Nếu thấy cơn đau bụng kèm theo những dấu hiệu này thì hãy đến bệnh viện ngay kẻo không kịp - Ảnh 1
Đau bụng kèm tiêu chảy có thể là dấu hiệu của hội chứng ruột kích thích - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh viêm ruột

Viêm ruột là tình trạng thành ruột trở nên sưng và viêm loét, gây ra những cơn đau bụng thường xuyên. Một số triệu chứng đi kèm có thể là tiêu chảy, sốt, mất cảm giác ngon miệng.

Đặc biệt nếu bạn gặp tình trạng đau đầu choáng váng cũng như buồn nôn hoặc bị nôn mửa thì nên đến bệnh viện sớm nhất có thể.

Ung thư buồng trứng

Đau bụng bất thường có thể là một trong những dấu hiệu sớm của ung thư buồng trứng. Tuy nhiên, những cơn đau bụng vì nguyên nhân này thường dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Trong trường hợp cơn đau bụng kèm theo các biểu hiện như chu kỳ kinh nguyệt bất thường, đầy hơi, cảm giác no sớm khi ăn thì rất có thể bạn đang mắc ung thư buồng trứng. Tốt nhất bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Nếu thấy cơn đau bụng kèm theo những dấu hiệu này thì hãy đến bệnh viện ngay kẻo không kịp - Ảnh 2
Tuyệt đối đừng chủ quan trước những cơn đau bụng bất thường - Ảnh minh họa: Internet

Viêm ruột thừa

Cơn đau bụng do viêm ruột thừa thường xuất hiện đột ngột và đau đớn, vị trí đau ở vùng bụng dưới phía bên phải. Nếu gặp tình trạng này, bạn cần lập tức đến bệnh viện để được phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Sỏi thận

Nếu bạn bị sỏi thận, cơn đau sẽ xuất hiện ở vùng bụng dưới sườn, nghiêng về mặt lưng, ở một hoặc cả hai bên cơ thể. Những cơn đau này có thể kéo dài âm ỉ trong vài giờ hoặc lâu hơn do các viên sỏi có kích thước lớn bị tắc lại trong đường tiết niệu, gây co bóp, tăng áp lực lên thận và gây đau.

Nếu thấy cơn đau bụng kèm theo những dấu hiệu này thì hãy đến bệnh viện ngay kẻo không kịp - Ảnh 3
Nếu nghi ngờ trước những cơn đau bụng, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những trường hợp đau bụng cảnh báo bệnh nguy hiểm bạn tuyệt đối không được coi thường. Hãy luôn ghi nhớ, bất kỳ biểu hiện nào dù là nhỏ nhất của cơ thể cũng sẽ phản ánh tình trạng sức khỏe hiện tại của bạn.

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