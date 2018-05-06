Đừng để ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối mới phát hiện vì bỏ qua những dấu hiệu này

Sống khỏe 06/05/2018 16:30

Ung thư tuyến giáp đang không ngừng gia tăng, dưới đây là những dấu hiệu giúp phát hiện sớm căn bệnh nguy hiểm này, từ đó nâng cao tỷ lệ chữa trị thành công.

Theo thông tin từ bệnh viện Nội tiết Trung ương, số bệnh nhân mắc ung thư tuyến giáp nhập viện ngày một gia tăng. Các triệu chứng ban đầu của ung thư tuyến giáp thường không rõ ràng nên dễ khiến nhiều người nhầm lẫn và bỏ qua.

Chính vì vậy, nhiều người phát hiện bệnh khi khối u đã phát triển và di căn, rất khó chữa trị. Việc tìm ra bệnh sớm sẽ giúp điều trị và phẫu thuật có khả năng thành công cao hơn.

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo nguy cơ ung thư tuyến giáp bạn tuyệt đối không được chủ quan bỏ qua:

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến giáp

Sờ thấy có khối u ở cổ

Tuyến giáp nằm ở vị trí phía trước cổ nên rất dễ nhận ra những biểu hiện khác thường ở bộ phận này. Trong trường hợp bạn sờ thấy có một khối u ở trước cổ hay dưới yết hầu thì nó có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến giáp, cần đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt.

Đừng để ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối mới phát hiện vì bỏ qua những dấu hiệu này - Ảnh 1
Khối u ở cổ có thể là triệu chứng cảnh báo ung thư tuyến giáp - Ảnh minh họa: Internet

Ho mạn tính

Nhiều người thường lầm tưởng dấu hiệu này với các bệnh lý thông thường khác như viêm họng, viêm phế quản… mà không biết rằng nó có thể là dấu hiệu của ung thư tuyến giáp.

Nếu bạn gặp tình trạng ho dai dẳng lâu ngày kèm theo sốt, viêm, hay đờm thì đừng vội bỏ qua mà nên đến gặp bác sĩ để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất.

Nổi hạch to ở cổ

Trong nhiều trường hợp, bạn sẽ rất khó nhận ra các khối u tuyến giáp. Tuy nhiên, nếu có khối u xuất hiện thì có thể nổi hạch to ở vùng cổ, đặc biệt còn đi kèm với cảm giác đau rát, khó nuốt thức ăn... Nếu nghi ngờ về triệu chứng này, bạn hãy đến bệnh viện để kiểm tra ngay.

Bị khàn giọng

Đây là tình trạng rất nhiều người gặp phải khi cảm cúm, viêm họng… nên rất dễ bị nhầm tưởng và bỏ qua. Thế nhưng, nhiều trường hợp do khối u mang trong người là khối u ác tính có thể lan rộng ra ngoài tuyến giáp và gây tổn thương dây thần kinh thanh quản, từ đó ảnh hưởng không nhỏ tới hộp thanh âm. Điều này là nguyên nhân dẫn đến tình trạng khàn giọng - một trong những dấu hiệu phổ biến của bệnh ung thư tuyến giáp.

Đừng để ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối mới phát hiện vì bỏ qua những dấu hiệu này - Ảnh 2
Đừng chủ quan trước bất kỳ dấu hiệu bất thường nào của cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Khó nuốt, khó thở

Khi khối u tuyến giáp phát triển sẽ gây áp lực trực tiếp đến thực quản, dẫn đến hiện tượng khó nuốt hoặc nghẹn khi nuốt.

Đặc biệt nếu bạn gặp hiện tượng khó thở thì căn bệnh ung thư đã phát triển đến giai đoạn nguy hiểm do khối u tuyến giáp phình to ra gây chèn ép lên khí quản.

Đau trong họng hoặc vùng cổ

Đây là một trong những dấu hiệu thường gặp của bệnh ung thư tuyến giáp. Không chỉ đau trong họng hoặc vùng cổ, nhiều người còn cảm thấy đau ở góc hàm, mang tai do khối u phình to gây chèn ép và kích thích đám rối thần kinh cổ.

Đừng để ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối mới phát hiện vì bỏ qua những dấu hiệu này - Ảnh 3
Nếu nghi ngờ trước triệu chứng nào, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những dấu hiệu cảnh báo ung thư tuyến giáp bạn tuyệt đối không được coi thường.

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