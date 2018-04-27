Dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày nhiều người lầm tưởng bỏ qua vì nghĩ là triệu chứng thông thường

Sống khỏe 27/04/2018 17:03

Ung thư dạ dày là căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao. Chính vì vậy, việc phát hiện những dấu hiệu sớm của bệnh sẽ giúp quá trình điều trị diễn ra thuận lợi hơn.

Ung thư dạ dày là tình trạng tế bào ung thư phát triển trong dạ dày và dễ di căn ra các bộ phận khác trong cơ thể. Đây là căn bệnh nguy hiểm và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh ung thư (chỉ đứng sau ung thư phổi).

Tuy nhiên, những triệu chứng ban đầu của bệnh thường bị nhiều người bỏ qua vì nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác về hệ tiêu hóa. Việc phát hiện sớm ung thư dạ dày sẽ giúp tăng tỷ lệ điều trị thành công và kéo dài tuổi thọ.

Dưới đây những dấu hiệu nhận biết ung thư dạ dày sớm không phải ai cũng biết:

Những dấu hiệu sớm cảnh báo ung thư dạ dày

Mất cảm giác thèm ăn

Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng đang đói nhưng chỉ ăn vài miếng là lại no ngay thì cần hết sức cẩn thận. Theo nghiên cứu, cảm giác thèm ăn biến mất và món ăn chẳng còn gì hấp dẫn kể cả khi bạn đang đói được gọi là “cảm giác no sớm”, nó có thể là dấu hiệu của ung thư dạ dày.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày nhiều người lầm tưởng bỏ qua vì nghĩ là triệu chứng thông thường - Ảnh 1
Đột ngột mất cảm giác thèm ăn, bạn cần cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Ợ nóng

Theo nghiên cứu của Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas (Mỹ), chứng ợ nóng và khó tiêu đi kèm với khó chịu ở ruột có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư dạ dày.

Người bệnh thường gặp tình trạng hơi thở nóng, chán ăn ngay cả những món yêu thích. Nếu hiện tượng này kéo dài, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra sớm nhất có thể.

Chướng bụng, tiêu chảy hoặc táo bón

Khi khối u phát triển trong dạ dày có thể gây ra tình trạng chướng bụng và các rối loạn tiêu hóa, khiến nhu động ruột hoạt động không hiệu quả, gây tiêu chảy hoặc táo bón. Dấu hiệu này có thể là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau kể cả ung thư dạ dày, dù với bất kỳ trường hợp nào thì bạn cũng không được chủ quan.

Dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày nhiều người lầm tưởng bỏ qua vì nghĩ là triệu chứng thông thường - Ảnh 2
Những rối loạn tiêu hóa có thể là do khối u phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Đau ở bên trong

Tình trạng đau bụng âm ỉ dễ bị nhầm lẫn với các cơn đau bụng kinh hoặc do hệ tiêu hóa gây ra. Tuy nhiên, nó có thể là dấu hiệu của ung thư dạ dày. Nếu bạn cảm thấy nghi ngờ trước hiện tượng này thì nên đến bệnh viện kiểm tra để được chẩn đoán chính xác nhất.

Xuất hiện máu trong phân

Nếu phân có màu nâu sẫm, nâu hạt dẻ hoặc dính máu thì tuyệt đối không được chủ quan, nó có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Cơ thể giảm cân đột ngột không rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài là dấu hiệu ban đầu của nhiều bệnh ung thư. Một số triệu chứng có thể đi kèm là hoa mắt, chóng mặt, da tái nhợt, thiếu máu…

Dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày nhiều người lầm tưởng bỏ qua vì nghĩ là triệu chứng thông thường - Ảnh 3
Hãy thường xuyên chú ý đến cân nặng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày thường bị nhiều người bỏ qua vì lầm tưởng với các triệu chứng thông thường khác, bạn cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe chính mình.

Ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối mới phát hiện vì bỏ qua những dấu hiệu tưởng bình thường này

Ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối mới phát hiện vì bỏ qua những dấu hiệu tưởng bình thường này

Các triệu chứng ban đầu của ung thư đại trực tràng thường dễ nhầm lẫn với những bệnh thông thường khác. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng mà nhiều người thường chủ quan bỏ qua, bạn cần tuyệt đối lưu ý.

Xem thêm
Từ khóa:   dấu hiệu ung thư dạ dày ung thư dạ dày ngăn ngừa ung thư dạ dày

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 4 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 4 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?