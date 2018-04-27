Tuy nhiên, những triệu chứng ban đầu của bệnh thường bị nhiều người bỏ qua vì nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường khác về hệ tiêu hóa. Việc phát hiện sớm ung thư dạ dày sẽ giúp tăng tỷ lệ điều trị thành công và kéo dài tuổi thọ.

Ung thư dạ dày là tình trạng tế bào ung thư phát triển trong dạ dày và dễ di căn ra các bộ phận khác trong cơ thể. Đây là căn bệnh nguy hiểm và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trong các bệnh ung thư (chỉ đứng sau ung thư phổi).

Nếu bạn thường xuyên gặp tình trạng đang đói nhưng chỉ ăn vài miếng là lại no ngay thì cần hết sức cẩn thận. Theo nghiên cứu, cảm giác thèm ăn biến mất và món ăn chẳng còn gì hấp dẫn kể cả khi bạn đang đói được gọi là “cảm giác no sớm”, nó có thể là dấu hiệu của ung thư dạ dày.

Dưới đây những dấu hiệu nhận biết ung thư dạ dày sớm không phải ai cũng biết:

Đột ngột mất cảm giác thèm ăn, bạn cần cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Ợ nóng

Theo nghiên cứu của Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas (Mỹ), chứng ợ nóng và khó tiêu đi kèm với khó chịu ở ruột có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm của ung thư dạ dày.

Người bệnh thường gặp tình trạng hơi thở nóng, chán ăn ngay cả những món yêu thích. Nếu hiện tượng này kéo dài, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để được kiểm tra sớm nhất có thể.

Chướng bụng, tiêu chảy hoặc táo bón

Khi khối u phát triển trong dạ dày có thể gây ra tình trạng chướng bụng và các rối loạn tiêu hóa, khiến nhu động ruột hoạt động không hiệu quả, gây tiêu chảy hoặc táo bón. Dấu hiệu này có thể là triệu chứng của nhiều bệnh lý khác nhau kể cả ung thư dạ dày, dù với bất kỳ trường hợp nào thì bạn cũng không được chủ quan.

Những rối loạn tiêu hóa có thể là do khối u phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Đau ở bên trong

Tình trạng đau bụng âm ỉ dễ bị nhầm lẫn với các cơn đau bụng kinh hoặc do hệ tiêu hóa gây ra. Tuy nhiên, nó có thể là dấu hiệu của ung thư dạ dày. Nếu bạn cảm thấy nghi ngờ trước hiện tượng này thì nên đến bệnh viện kiểm tra để được chẩn đoán chính xác nhất.

Xuất hiện máu trong phân

Nếu phân có màu nâu sẫm, nâu hạt dẻ hoặc dính máu thì tuyệt đối không được chủ quan, nó có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày.

Sụt cân không rõ nguyên nhân

Cơ thể giảm cân đột ngột không rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng mệt mỏi kéo dài là dấu hiệu ban đầu của nhiều bệnh ung thư. Một số triệu chứng có thể đi kèm là hoa mắt, chóng mặt, da tái nhợt, thiếu máu…

Hãy thường xuyên chú ý đến cân nặng - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những dấu hiệu cảnh báo ung thư dạ dày thường bị nhiều người bỏ qua vì lầm tưởng với các triệu chứng thông thường khác, bạn cần lưu ý để bảo vệ sức khỏe chính mình.