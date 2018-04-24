Ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối mới phát hiện vì bỏ qua những dấu hiệu tưởng bình thường này

Sống khỏe 24/04/2018 10:49

Các triệu chứng ban đầu của ung thư đại trực tràng thường dễ nhầm lẫn với những bệnh thông thường khác. Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng mà nhiều người thường chủ quan bỏ qua, bạn cần tuyệt đối lưu ý.

Ung thư đại trực tràng là căn bệnh nguy hiểm có tỷ lệ tử vong cao chỉ sau ung thư phổi, ung thư dạ dày và ung thư gan. Việc phát hiện bệnh sớm và kịp thời sẽ giúp tỷ lệ điều trị thành công cao hơn.

Tuy nhiên, nhiều người thường xuyên bỏ qua những triệu chứng ban đầu của ung thư đại trực tràng, đến khi phát hiện bệnh thì đã ở giai đoạn cuối và rất khó để chữa trị.

Chính vì vậy, bạn tuyệt đối không được chủ quan nếu phát hiện cơ thể có những dấu hiệu dưới đây, chúng có thể là triệu chứng sớm của ung thư trực tràng:

Dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng

Bụng đau quặn, âm ỉ nhiều ngày

Nhiều người thường chủ quan khi gặp tình trạng đau bụng và thường cho rằng nó có liên quan đến các vấn đề tiêu hóa hoặc do chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, nó có thể là triệu chứng của bệnh ung thư đại trực tràng.

Khi thấy có triệu chứng đau quặn bụng, nhức nhối và âm ỉ kéo dài thì bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra và chẩn đoán chính xác nhất, từ đó có hướng điều trị kịp thời, phù hợp.

Ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối mới phát hiện vì bỏ qua những dấu hiệu tưởng bình thường này - Ảnh 1
Đau bụng kéo dài có thể là dấu hiệu của ung thư đại trực tràng - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên bị táo bón

Hiện tượng táo bón kéo dài không chỉ do nóng trong mà còn là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ mắc ung thư đại trực tràng. Khi các tế bào nhỏ từ ruột, các polyp đại tràng biến thành khối u sẽ gây ảnh hưởng đến chức năng của ruột già và làm thay đổi hoạt động của nhu động ruột. Chính vì vậy, táo bón và tiêu chảy có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư đại trực tràng.

Đi ngoài ra máu

Đi ngoài ra máu, phân có lẫn máu là một trong những dấu hiệu sớm của bệnh ung thư đại trực tràng. Thay vì cảm thấy xấu hổ khi chia sẻ vấn đề này với mọi người, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt.

Ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối mới phát hiện vì bỏ qua những dấu hiệu tưởng bình thường này - Ảnh 2
Đi ngoài ra máu có thể là dấu hiệu sớm của ung thư trực tràng - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân không rõ nguyên nhân

Khi khối u phát triển trong cơ thể, hệ thống miễn dịch sẽ suy giảm khiến cơ thể phải làm việc nhiều hơn để chống chọi lại bệnh tật. Giảm cân không rõ nguyên nhân là dấu hiệu của bệnh ung thư nói chung. Đặc biệt khi mắc ung thư đại trực tràng, khối u lớn sẽ làm ảnh hưởng đến sự co bóp của ruột, gây ra tình trạng cân nặng giảm đột ngột.

Mệt mỏi kéo dài

Mệt mỏi là triệu chứng thông thường và nhiều người thường chủ quan bỏ qua khi gặp phải. Tuy nhiên, căn bệnh ung thư đại trực tràng có thể khiến bạn cảm thấy mệt mỏi nhiều giờ đồng hồ vì các tế bào ung thư sử dụng năng lượng của cơ thể và chúng làm cho cơ thể bị thiếu máu.

Thay vì thờ ơ trước dấu hiệu này, bạn nên đi gặp bác sĩ để tìm hiểu rõ về tình trạng sức khỏe hiện tại của mình.

Ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối mới phát hiện vì bỏ qua những dấu hiệu tưởng bình thường này - Ảnh 3
Nếu gặp hiện tượng mệt mỏi kéo dài, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những dấu hiệu cảnh báo ung thư đại trực tràng, bạn tuyệt đối không được chủ quan để bảo vệ sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

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