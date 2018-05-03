Thấy dấu hiệu này ai cũng tưởng cảm cúm thông thường, hóa ra là triệu chứng cảnh báo ung thư phổi

Sống khỏe 03/05/2018 14:56

Những dấu hiệu ban đầu của ung thư phổi dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng của viêm họng, cảm cúm… nên nhiều người thường vô tình bỏ qua. Tuy nhiên, nếu ung thư phổi không được phát hiện kịp thời sẽ rất nguy hiểm và khó điều trị thành công.

Ung thư phổi là căn bệnh nguy hiểm và có tỷ lệ tử vong cao. Những dấu hiệu ban đầu của ung thư phổi dễ bị nhầm lẫn với các triệu chứng thông thường khác nên nhiều trường hợp phải đến khi khối u đã di căn thì bệnh mới được phát hiện.

Chính vì vậy, việc phát hiện ung thư phổi sớm sẽ giúp ngăn ngừa tế bào ung thư lây lan sang các bộ phận khác trong cơ thể, từ đó có hướng điều trị kịp thời và tỷ lệ thành công cũng cao hơn.

Dưới đây là những dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi, bạn tuyệt đối không được bỏ qua:

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi

Ho nhiều

Những cơn ho dai dẳng kéo dài dẫn đến tình trạng khàn giọng không hẳn chỉ là dấu hiệu của viêm họng mà còn là cảnh báo phổi của bạn đang gặp vấn đề. Nguyên nhân gây ra tình trạng này có thể do viêm phổi, nhiễm trùng phổi... thậm chí là ung thư phổi.

Tốt nhất nếu gặp hiện tượng ho nhiều kéo dài, bạn nên đến bệnh viện để được kiểm tra sớm nhất có thể.

Thấy dấu hiệu này ai cũng tưởng cảm cúm thông thường, hóa ra là triệu chứng cảnh báo ung thư phổi - Ảnh 1
Ho kéo dài có thể là dấu hiệu cảnh báo phổi gặp vấn đề - Ảnh minh họa: Internet

Đờm có lẫn máu

Tình trạng ho ra đờm có lẫn máu bên trong là một dấu hiệu vô cùng nguy hiểm. Bởi nó có thể là triệu chứng cảnh báo sớm bệnh ung thư phổi hoặc một số bệnh lý nghiêm trọng khác. Dù với bất kỳ nguyên nhân nào thì khi gặp tình trạng này bạn vẫn nên đến bệnh viện để được kiểm tra càng sớm càng tốt.

Thở nặng nhọc, khò khè

Nhiều người thường bỏ qua dấu hiệu thở khò khè vì tưởng nó là triệu chứng thông thường. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra liên tục và kéo dài thì bạn cần cẩn trọng. Nguyên nhân gây ra hiện tượng này có thể do khối u trong phổi phát triển gây cản trở việc hô hấp của bạn.

Thấy dấu hiệu này ai cũng tưởng cảm cúm thông thường, hóa ra là triệu chứng cảnh báo ung thư phổi - Ảnh 2
Đừng chủ quan nếu gặp hiện tượng khó thở - Ảnh minh họa: Internet

Đau vai, tay và các ngón tay

Đau nhức tay và mỏi ở các khớp ngón tay có thể là dấu hiệu sớm của bệnh ung thư phổi. Đặc biệt, nếu phần da lòng bàn tay trở nên dày, có màu trắng kèm theo các nếp nhăn rõ rệt thì nên đến bệnh viện ngay.

Bên cạnh đó, khi khối u phổi phát triển có thể gây áp lực lên phần trên của phổi cùng các dây thần kinh ở nách gây ra hiện tượng đau vai.

Thấy dấu hiệu này ai cũng tưởng cảm cúm thông thường, hóa ra là triệu chứng cảnh báo ung thư phổi - Ảnh 3
Đau nhức vai có thể là dấu hiệu của ung thư phổi - Ảnh minh họa: Internet

Giảm cân đột ngột không rõ nguyên nhân

Chế độ dinh dưỡng của bạn không thay đổi, thậm chí bạn không hề ăn kiêng nhưng cân nặng vẫn giảm đột ngột thì đây có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư. Khi khối u phát triển sẽ gây ra cảm giác chán ăn, làm ảnh hưởng đến sự trao đổi chất trong cơ thể, dẫn đến cân nặng sụt giảm đáng kể.

Trên đây là một số dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi, bạn tuyệt đối đừng bỏ qua để rồi hối hận vì không phát hiện bệnh sớm hơn.

Bạn cần đi khám càng sớm càng tốt nếu nhận thấy những dấu hiệu ung thư thế này

Bạn cần đi khám càng sớm càng tốt nếu nhận thấy những dấu hiệu ung thư thế này

Theo Tổ chức da liễu Hoa Kỳ, vào năm nay có khoảng 100000 người Mỹ được chẩn đoán mắc ung thư hắc tố. Đây là bệnh ung thư da hiếm gặp nhưng lại rất nguy hiểm và có nguy cơ gây tử vong cao.

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