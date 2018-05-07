Nắng nóng khiến bạn sạm đen, hãy làm ngay những điều này để da luôn sáng mịn bất chấp thời tiết

Sống khỏe 07/05/2018 16:59

Nắng nóng vào mùa khiến làn da mất nước, dễ sạm đen và cháy nắng. Chính vì vậy, chị em phải làm ngay những điều này để bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời.

Làn da vốn rất nhạy cảm nên dễ bị tác động bởi những ảnh hưởng từ môi trường bên ngoài như ánh nắng, khói bụi… Để bảo vệ làn da và ngăn ngừa tình trạng sạm đen vì nắng nóng, bạn hãy làm những điều này ngay từ hôm nay.

Những cách ngăn ngừa da sạm đen

Thoa kem chống nắng trước khi ra đường

Để bảo vệ da trong mùa hè, bạn tuyệt đối không được quên bước quan trọng này - đó chính là thoa kem chống nắng. Bên cạnh tác dụng ngăn ngừa da sạm đen, kem chống nắng còn giúp giảm thiểu tác hại của tia cực tím gây hại cho da.

Bạn cần lựa chọn loại kem chống nắng có độ SPF và PA phù hợp, thoa kem trước khi ra ngoài 20 phút và cứ 2-3 tiếng thoa lại một lần để đạt hiệu quả tốt nhất.

Nắng nóng khiến bạn sạm đen, hãy làm ngay những điều này để da luôn sáng mịn bất chấp thời tiết - Ảnh 1
Luôn thoa kem chống nắng khi ra ngoài - Ảnh minh họa: Internet

Không quên sử dụng phụ kiện chống nắng

Bên cạnh việc sử dụng kem chống nắng, bạn cũng cần chuẩn bị các phụ kiện giúp bảo vệ làn da như bao tay, mắt kính, nón, áo khoác, váy chống nắng…

Nhiều người cho rằng chỉ cần sử dụng kem chống nắng là đủ để bảo vệ da. Tuy nhiên, ánh nắng mặt trời và các tia cực tím có hại vẫn có thể tác động đến làn da của bạn. Chính vì vậy, bạn luôn cần phải che chắn cẩn thận khi ra ngoài để làn da không bị cháy nắng và đen sạm.

Luôn tẩy trang

Nếu bạn nghĩ rằng chỉ khi nào trang điểm mới cần tẩy trang thì sai lầm rồi nhé! Làn da khi tiếp xúc với khói bụi bên ngoài và dầu nhờn tiết ra do nắng nóng sẽ bám đầy bụi bẩn, lỗ chân lông bị bí dẫn đến mụn.

Bên cạnh đó, lượng kem chống nắng bạn sử dụng suốt cả ngày cũng cần được loại bỏ để da mặt thông thoáng và nghỉ ngơi. Chính vì vậy, bạn luôn cần phải tẩy trang để làm sạch da trước khi rửa mặt ngay cả khi không trang điểm.

Nắng nóng khiến bạn sạm đen, hãy làm ngay những điều này để da luôn sáng mịn bất chấp thời tiết - Ảnh 2
Tẩy trang mỗi ngày giúp làm sạch da sâu bên trong - Ảnh minh họa: Internet

Rửa mặt 2 lần/ngày với sữa rửa mặt

Trong những ngày hè nắng nóng, lượng vi khuẩn và bụi bẩn trên da gia sẽ tăng gấp nhiều lần do lượng dầu nhờn tiết ra nhiều hơn. Bạn nên duy trì thói quen rửa mặt 2 lần/ngày với sữa rửa mặt và nên sử dụng những sản phẩm dịu nhẹ với làn da.

Khi rửa, bạn hãy mát xa nhẹ nhàng để làm sạch sâu hơn, tuy nhiên không nên dùng khăn để chà xát da mặt.

Tăng cường uống nước

Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể của chúng ta mất nước rất nhanh. Vì vậy, việc bổ sung đủ nước cho cơ thể là điều vô cùng cần thiết để làn da được cấp ẩm và luôn khoẻ mạnh từ bên trong. Bạn cũng có thể sử dụng thêm các loại nước ép trái cây hoặc bổ sung vào thực đơn nhiều rau củ quả để tăng cường chất xơ và vitamin cho làn da.

Nắng nóng khiến bạn sạm đen, hãy làm ngay những điều này để da luôn sáng mịn bất chấp thời tiết - Ảnh 3
Uống nhiều nước để bổ sung đủ độ ẩm cho da - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những điều bạn cần lưu ý để ngăn ngừa da sạm đen trong ngày hè. Làn da sẽ luôn khỏe mạnh, trắng mịn bất chấp thời tiết nếu bạn chăm sóc đúng cách đấy!

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