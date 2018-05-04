Học ngay cách mát xa da mặt cực đơn giản tại nhà giúp phụ nữ U40 trẻ ra đến 10 tuổi

Luyện tập 04/05/2018 17:54

Phụ nữ U40 luôn bị ám ảnh bởi làn da lão hóa, sạm đen và đầy nếp nhăn. Hãy áp dụng ngay những cách mát xa mặt cực đơn giản dưới đây để giúp da được “hồi sinh”, giúp bạn trẻ ra cả chục tuổi.

Chẳng cần tốn kém chi phí cho các loại kem dưỡng da đắt tiền, bạn hãy dành vài phút mát xa mặt vào mỗi buổi sáng, làn da của bạn sẽ săn chắc và tươi trẻ hơn trông thấy.

Phương pháp mát xa mặt giúp thúc đẩy tuần hoàn máu dưới da, giúp tăng độ đàn hồi, cải thiện nếp nhăn và giúp làn da luôn tươi trẻ. Bên cạnh đó, phương pháp này còn giúp giảm căng thẳng hiệu quả và mang lại giấc ngủ ngon hơn nếu thực hiện vào buổi tối.  

Để đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên mát xa da mặt mỗi ngày 2 lần vào buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Dưới đây là những cách mát xa mặt đơn giản nhưng cực kì hiệu quả:

Những cách mát xa mặt giúp trẻ hóa làn da cho phụ nữ U40

Mát xa khu vực hạch bạch huyết

Theo các chuyên gia, độc tố thường tích tụ ở khu vực hạch bạch huyết, nằm ở phía dưới tai bên hông cổ. Nếu tác động đúng cách vào khu vực này sẽ giúp đào thải độc tố và tăng độ đàn hồi của da.

Bạn chỉ cần dùng các đầu ngón tay mát xa khu vực này theo chuyển động tròn đều trong 1 phút, sau đó di chuyển từ dưới tai đến cổ họng và ngược lên hàm.

Học ngay cách mát xa da mặt cực đơn giản tại nhà giúp phụ nữ U40 trẻ ra đến 10 tuổi - Ảnh 1
Khu vực hạch bạch huyết - Ảnh minh họa: Internet

Mát xa vùng trán

Mát xa 2 bên thái dương theo chuyển động tròn, di chuyển lên trán rồi ngược lại sang 2 bên, áp dụng trong khoảng 1 phút.

Mát xa hai bên mặt

Mát xa từ hàm lên miệng đến cánh mũi và xoa tròn trên má. Mát xa theo chuyển động tròn để làm căng da. Thực hiện liên tục trong 1 phút với 2 bên mặt.

Học ngay cách mát xa da mặt cực đơn giản tại nhà giúp phụ nữ U40 trẻ ra đến 10 tuổi - Ảnh 2
Phương pháp mát xa này giúp tăng cường tuần hoàn máu - Ảnh minh họa: Internet

Mát xa khu vực mắt

Mát xa từ đuôi chân mày đến đuôi mắt rồi tiếp tục vòng xuống dưới mắt và di chuyển lên khóe mắt tới đầu chân mà. Liên tục như vậy trong 1 phút sẽ giúp ngăn ngừa bọng mắt, khiến vùng da trở nên tươi sáng và trẻ trung hơn.

Học ngay cách mát xa da mặt cực đơn giản tại nhà giúp phụ nữ U40 trẻ ra đến 10 tuổi - Ảnh 3
Mát xa khu vực này giúp làn da trẻ hóa, giảm nếp nhăn quanh mắt - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi thực hiện mát xa da mặt

Bạn nên tẩy tế bào chết và dầu nhờn trên da mặt rồi rửa lại bằng nước ấm để làm sạch da và chuẩn bị cho quá trình mát xa.

Có thể thoa một lớp dầu dưỡng lên lòng bàn tay để giúp phương pháp này hiệu quả hơn. Đối với da khô, bạn nên chọn dầu hạnh nhân. Riêng với da hỗn hợp hoặc da dầu, bạn nên chọn dầu thầu dầu. Nếu không có sẵn những loại dầu dưỡng này, bạn có thể dùng loại kem dưỡng ẩm yêu thích của mình.

Trên đây là những phương pháp mát xa da mặt giúp tăng độ đàn hồi của da, ngăn ngừa nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa da.

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