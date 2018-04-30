Chẳng còn nỗi lo sạm đen vì cháy nắng sau khi đi biển nhờ những bí quyết phục hồi da cực đơn giản này

Sống khỏe 30/04/2018 11:56

Sau những chuyến du lịch biển cùng gia đình và bạn bè, làn da của bạn trở nên sạm đen vì cháy nắng. Hãy thử áp dụng ngay những bí quyết phục hồi làn da cực đơn giản bằng những nguyên liệu thiên nhiên dưới đây, bạn sẽ bất ngờ về kết quả đấy!

Những chuyến du lịch biển cùng gia đình và bạn bè trong những ngày nghĩ lễ hoặc cuối tuần sẽ giúp xua tan cái nắng oi bức ngày hè. Thế nhưng, làn da của bạn lại trở nên đen sạm, thô ráp vì cháy nắng.

Ngay khi thấy da bị cháy nắng, bạn có thể sử dụng nước xịt khoáng, khăn lạnh hoặc túi chườm lạnh để làm dịu da, cân bằng nhiệt độ cho vùng da bị cháy nắng. Sau đó hãy áp dụng những bí quyết phục hồi làn da bằng những nguyên liệu tự nhiên dưới đây:

Những cách phục hồi da sạm đen vì cháy nắng

Sử dụng trà xanh

Trà xanh chứa hàm lượng lớn catechin và flavonoid có tác dụng xoa dịu cảm giác nóng rát do cháy nắng và khôi phục các tế bào bị tổn thương, giảm thiểu tình trạng da đen sạm.

Chính vì vậy, nếu bạn gặp tình trạng da bị cháy nắng thì có thể dùng nước trà xanh để khôi phục làn da. Bạn có thể dùng nước trà xanh tươi để tắm hoặc thoa đều lên da mặt, giữ trong khoảng 10 phút rồi rửa lại với nước. Mỗi ngày thực hiện 2 lần.

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Làn da cháy nắng có thể được phục hồi nhanh chóng với trà xanh - Ảnh minh họa: Internet

Dùng sữa chua không đường

Không chỉ mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe, sữa chua còn có khả năng phục hồi làn da cháy nắng hiệu quả.

Thoa đều sữa chua không đường lên vùng da bị cháy nắng sẽ giúp giảm cảm giác ngứa rát, làn da sẽ dịu dần và hết mẩn đỏ. Kiên trì áp dụng phương pháp này sẽ giúp làn da bớt sạm đen nhanh chóng.

Nha đam

Nha đam được nhiều chị em xem là “mỹ phẩm thiên nhiên” giúp nuôi dưỡng và làm dịu mát làn da. Những dưỡng chất trong nha đam có khả năng kích thích tế bào da tái tạo, cung cấp độ ẩm, chống lão hóa … nên nha đam có thể giúp xoa dịu và khôi phục làn da cháy nắng trở về trạng thái ban đầu.

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Nha đam giúp làm dịu da và cải thiện tình trạng sạm đen - Ảnh minh họa: Internet

Bạn dùng một nhánh nha đam nhỏ, cắt bỏ phần vỏ cạo lấy lớp gel bên trong bôi lên phần da sạm đen, đắp lên da trong 15 phút rồi rửa sạch.

Dưa chuột

Sử dụng dưa chuột là bí quyết khôi phục làn da đơn giản và nhanh chóng bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Trước khi sử dụng, bạn có thể ướp lạnh dưa chuột rồi cắt thành từng lát mỏng, đắp lên vùng da cháy nắng.

Cách này sẽ cấp ẩm cho da, làm dịu phần da bị bỏng rát vì nắng. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin và khoáng chất trong loại quả này sẽ giúp phục hồi da và mang lại vẻ tươi trẻ vốn có cho làn da của bạn.

Một số lưu ý khi chăm sóc da bị cháy nắng:

- Luôn sử dụng kem chống nắng khi đi ra ngoài

Chẳng còn nỗi lo sạm đen vì cháy nắng sau khi đi biển nhờ những bí quyết phục hồi da cực đơn giản này - Ảnh 3
Luôn sử dụng kem chống nắng để bảo vệ da - Ảnh minh họa: Internet

- Bổ sung đủ nước và ăn nhiều rau xanh, trái cây để cung cấp vitamin nuôi dưỡng và phục hồi da từ bên trong

- Không tẩy da chết trong thời gian da đang phục hồi

Trên đây là những cách phục hồi làn da cháy nắng bằng nguyên liệu thiên nhiên cực an toàn và hiệu quả, chị em hãy "bỏ túi" ngay để sử dụng khi cần nhé!

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