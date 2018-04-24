Da đẹp, dáng xinh nhờ áp dụng những bí quyết này trong chế độ dinh dưỡng cho người luyện tập yoga

Chế độ dinh dưỡng là sự bổ sung hoàn hảo cho các bài tập và tư thế giúp người tập yoga luôn khỏe mạnh, kiểm soát tốt trọng lượng cơ thể, giữ gìn vóc dáng và ngăn ngừa bệnh tật.

Những người thường xuyên luyện tập yoga cần thiết lập một chế độ dinh dưỡng lành mạnh và khoa học để mang lại hiệu quả tốt nhất.

Dưới đây là những điều cần lưu ý trong chế độ dinh dưỡng bạn không thể bỏ qua nếu đang luyện tập yoga:

Chia sẻ với Phụ nữ và Gia đình, anh Trần Anh Tú – Huấn luyện viên yoga, đào tạo huấn luyện viên cho Sở TP.HCM (hội dưỡng sinh) cho biết, chế độ dinh dưỡng cho người luyện tập yoga cần đảm bảo đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt cần bổ sung thêm canxi và dịch khớp. Huấn luyện viên yoga Trần Anh Tú còn cho biết: “Hầu hết các chị em phụ nữ đều gặp tình trạng thiếu canxi vì trong những ngày kinh nguyệt, chị em mất đi một lượng máu lớn dẫn đến thiếu canxi. Do đó cần bổ sung lượng canxi thiếu hụt trong mỗi bữa ăn”.

Chế độ dinh dưỡng cho người luyện tập yoga

Đối với người mắc bệnh hạ đường huyết

Những người mắc bệnh hạ đường huyết cần đảm bảo đủ dưỡng chất trong chế độ dinh dưỡng khi luyện tập yoga, tuy nhiên nên cắt giảm tinh bột.

Anh Trần Anh Tú cho biết: “Những người mắc bệnh hạ đường huyết vẫn có thể luyện tập yoga. Tuy nhiên, trước khi tập, bạn nên đo lượng đường huyết để áp dụng chế độ luyện tập phù hợp với các bài tập đơn giản. Trong trường hợp luyện tập với cường độ cao hơn thì cần kiểm tra lại sức khỏe”.

Huấn luyện viên yoga Trần Anh Tú khuyên chị em nên: “Trong quá trình luyện tập, bạn có thể chuẩn bị một ít kẹo để sử dụng khi có dấu hiệu hạ đường huyết”.

Chế độ dinh dưỡng cho người tập yoga cần bổ sung nhiều canxi - Ảnh minh họa: Internet

Uống nhiều nước

Cơ thể luôn cần được bổ sung đủ nước để duy trì các hoạt động, cải thiện hệ tiêu hóa và thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Bên cạnh việc uống nước lọc, bạn có thể sử dụng một số loại nước như nước ép trái cây tươi, sữa đậu nành, nước trà xanh hoặc chanh muối.

Thường xuyên uống nước chanh muối sẽ giúp thanh lọc cơ thể hiệu quả. Bạn cũng cần tránh xa các thức uống chứa nhiều chất kích thích như rượu, bia, trà khô…

Luôn bổ sung đủ nước cho cơ thể - Ảnh minh họa: Internet

Ăn đúng giờ

Thói quen bỏ bữa rất nguy hại cho sức khỏe, đặc biệt là bữa ăn sáng. Nó có thể gây rối loạn quá trình trao đổi chất trong cơ thể, khiến bạn dễ tăng cân hơn. Chính vì vậy, bạn nên ăn đủ bữa và ăn đúng giờ.

Mỗi bữa ăn không nên ăn quá no để tránh gây trở ngại cho hệ tiêu hóa. Bên cạnh đó, bạn chỉ nên ăn những thức ăn dạng lỏng sau khi tập yoga từ 10 đến 15 phút.

Trên đây chế độ dinh dưỡng dành cho người luyện tập yoga giúp tăng cường sức khỏe, cải thiện vóc dáng và kéo dài tuổi thọ.