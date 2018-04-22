Cứ ăn mãi những thực phẩm này thì đừng trách tại sao bụng ngày càng béo, eo chỉ toàn mỡ thừa

Theo các chuyên gia dinh dưỡng đến từ New York (Mỹ), một số loại thực phẩm có khả năng tích nước, gây phù nề tạm thời nên nếu bạn ăn nhiều sẽ dẫn đến tình trạng mỡ thừa tích tụ, khiến vòng eo ngấn mỡ.

Béo bụng là tình trạng thường gặp ở nhiều chị em, nhất là với những người làm việc văn phòng phải ngồi liên tục hàng giờ liền.

Đây là thực phẩm quen thuộc thường được dùng cho bữa sáng vì chúng khá tiện dụng. Tuy nhiên, thường xuyên ăn bánh mì có thể khiến vòng eo trở nên ngấn mỡ. Bánh mì thường được làm từ bột mì tinh chế, nguyên liệu này sẽ kích hoạt cơ thể sản sinh nhiều insulin, khiến mỡ thừa tích tụ nhiều ở bụng.

Dưới đây những loại thực phẩm rất quen thuộc nhưng dễ gây béo bụng, chị em cần đặc biệt lưu ý:

Bạn nên hạn chế ăn bánh mì nếu không muốn mỡ thừa tích tụ ngày càng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Xúc xích

Xúc xích chứa hàm lượng lớn chất béo bão hòa và nó không hề tốt cho sức khỏe, thậm chí lượng chất béo này có thể làm nghẽn động mạch, làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, dẫn tới việc béo bụng.

Ngoài ra, xúc xích cũng chứa rất nhiều natri khiến cơ thể trữ nước, vì vậy mà phần bụng luôn trướng lên.

Khoai tây chiên

Nếu muốn giảm eo nhanh chóng, bạn nên loại bỏ ngay thực phẩm này ra khỏi thực đơn hàng ngày. Khoai tây chiên khiến cơ thể bạn hấp thụ chất béo no, nó có thể ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát cân nặng.

Khoai tây chiên không chỉ khiến bạn dễ tăng cân mà còn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Kem

Trong những ngày hè oi bức, kem là món ăn vặt không thể thiếu của các tín đồ mê ngọt. Tuy nhiên, kem là một chế phẩm từ sữa nên chứa lượng lactose cao, loại đường này có thể khiến đường huyết và insulin trong cơ thể bạn tăng cao, dễ dẫn đến tình trạng mỡ thừa ở vùng bụng. Bên cạnh đó, ăn nhiều kem sẽ gây ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, dẫn đến tình trạng chướng và co thắt ở bụng.

Bơ đậu phộng

Nếu bạn chỉ ăn một lượng bơ đậu phộng vừa đủ sẽ rất tốt cho sức khỏe, tuy nhiên nếu ăn nhiều sẽ gây phản tác dụng. Các loại bơ đậu phộng được bày bán trên thị trường thường chứa nhiều đường, dầu thực vật đã hydro hóa cùng nhiều muối phụ gia. Chính vì vậy mà nó chứa hàm lượng calo rất cao, thường xuyên ăn sẽ gây tăng cân mất kiểm soát.

Bơ đậu phộng rất tốt cho sức khỏe nếu bạn ăn một lượng vừa phải - Ảnh minh họa: Internet

Nước ngọt

Hàm lượng đường cao trong loại thức uống này sẽ khiến mỡ thừa tích tụ ngày càng nhiều. Chúng có thể lập tức làm tăng đường huyết, tăng lượng insulin và khiến cơ thể bắt đầu trữ lượng đường thừa này như là mỡ. Tốt nhất bạn chỉ nên uống nước lọc nếu muốn nhanh chóng sở hữu vòng eo con kiến.

Trên đây là những thực phẩm bạn cần tránh xa nếu muốn eo thon, dáng đẹp như siêu mẫu.