‘Hội ngực lép’ hãy ăn ngay những thực phẩm này mỗi ngày, vòng 1 tăng size nhanh chóng đến bất ngờ

Sống khỏe 22/04/2018 16:36

Bạn luôn tự ti vì “núi đôi” khiêm tốn, chẳng chút gợi cảm nhưng lại ngại ngần khi sử dụng các phương pháp cải thiện vòng 1. Hãy bổ sung ngay những thực phẩm này vào thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày để tăng size vòng 1 tự nhiên và nhanh chóng.

Vòng 1 “phẳng lì” khiến bạn tự ti khi diện những trang phục gợi cảm. Vậy làm cách nào để tăng size ngực tự nhiên và nhanh chóng?

Thay vì sử dụng những phương pháp nhân tạo hay dùng các loại thuốc nở ngực không rõ nguồn gốc xuất xứ, bạn hãy bổ sung những thực phẩm giúp tăng kích thước vòng 1 tự nhiên vào thực đơn hàng ngày.

‘Hội ngực lép’ hãy ăn ngay những thực phẩm này mỗi ngày, vòng 1 tăng size nhanh chóng đến bất ngờ - Ảnh 1
Đừng mãi tự ti vì vòng 1 khiêm tốn các cô nàng nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Kiên trì sử dụng những thực phẩm giàu dưỡng chất dưới đây, bạn sẽ nhanh chóng sở hữu vòng 1 gợi cảm, quyến rũ:

Những thực phẩm tăng size vòng 1 tự nhiên

Đu đủ

Theo các nghiên cứu, đu đủ chứa hàm lượng lớn những hoạt chất giúp tăng cường, kích thích sự phát triển của tuyến sữa cũng như đẩy mạnh quá trình tái tạo các mô mỡ ở vùng ngực.

Hàm lượng chất dinh dưỡng này bao gồm vitamin A, B, B1, B2, C, chất đạm, sắt, canxi, enzym, chất xơ… Chúng có tác dụng kích thích sản sinh estrogen, từ đó giúp tăng kích thước tự nhiên cho vòng 1.

Bạn có thể chế biến đu đủ thành nhiều món ăn khác nhau, đặc biệt khi kết hợp cùng với chân giò sẽ mang lại hiệu quả cao trong việc giúp vòng ngực săn chắc hơn.

‘Hội ngực lép’ hãy ăn ngay những thực phẩm này mỗi ngày, vòng 1 tăng size nhanh chóng đến bất ngờ - Ảnh 2
Đu đủ đẩy mạnh quá trình tái tạo các mô mỡ ở vùng ngực - Ảnh minh họa: Internet

Đậu nành

Đậu nành là một trong những thực phẩm giúp tăng kích cỡ vòng 1 nhanh chóng và an toàn. Hàm lượng lớn genistein và isoflavone trong đậu nành có tác dụng tương tự như estrogen giúp tăng kích thước vòng ngực hiệu quả. Bên cạnh đó, đậu nành còn chứa rất nhiều phytoestrogens, một loại hoóc-môn quan trọng giúp thúc đẩy sự phát triển của mô ngực.

Thường xuyên dùng đậu nành giúp làm chậm quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể, giúp tăng cường sức đề kháng… Bạn có thể bổ sung những món ăn làm từ đậu nành vào thực đơn hàng ngày để tăng vòng ngực cũng như bảo vệ sức khỏe.

Loại quả này rất giàu axit béo có khả năng làm tăng độ đàn hồi các mô vùng ngực và thúc đẩy quá trình tiết các kích thích tố nữ. Hàm lượng vitamin C và vitamin E trong bơ còn giúp ngăn chặn sự biến dạng của ngực và giúp nở ngực tự nhiên. Chính vì vậy mà bơ luôn nằm trong top những thực phẩm giúp tăng kích thước vòng 1 nhanh chóng và hiệu quả nhất.

‘Hội ngực lép’ hãy ăn ngay những thực phẩm này mỗi ngày, vòng 1 tăng size nhanh chóng đến bất ngờ - Ảnh 3
Thường xuyên ăn bơ sẽ giúp tăng kích thước vòng 1 hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Các loại đậu

Các loại đậu đều chứa hàm lượng lớn chất béo không no, giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, lưu thông máu, giúp ngực phát triển tự nhiên. Lượng khoáng chất trong thực phẩm này còn có tác dụng tăng sức đề kháng, ngăn chặn một số bệnh ung thư…

Trên đây là những thực phẩm giúp tăng vòng 1 tự nhiên, bạn hãy bổ sung ngay vào thực đơn hàng ngày nhé!

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