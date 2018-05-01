Da ngày càng nhăn nheo, xấu xí vì thường xuyên ăn những thực phẩm có hại này

Nếu thường xuyên sử dụng những thực phẩm có hại cho da , cấu trúc collagen sẽ trở nên lỏng lẻo, làn da sẽ dễ bị tổn thường bởi sự tác động của tia cực tím. Khi càng nhiều mối liên kết collagen bị phá vỡ, da càng xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh không chỉ giúp tăng cường sức khỏe , duy trì vóc dáng mà còn giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Thực phẩm giàu tinh bột giúp tăng cường hoạt động thể chất của cơ thể và cần thiết cho não bộ. Tuy nhiên, nếu khẩu phần ăn có quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột thì sẽ gây hại cho làn da của bạn.

Chính vì vậy, bạn nên cắt giảm những thực phẩm dưới đây ra khỏi thực đơn hàng ngày nếu không muốn da bị lão hóa sớm, đầy nếp nhăn và ngày càng xấu xí.

Chế độ ăn quá giàu tinh bột có thể gây hại cho da - Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng carbohydrate trong các thực phẩm giàu tinh bột khi tiêu hóa sẽ bị phân hủy thành đường đơn và tạo ra AGEs. AGEs chính là một trong những tác nhân đẩy nhanh quá trình lão hóa và khiến nếp nhăn xuất hiện.

Chính vì vậy, bạn nên cân bằng lượng tinh bột trong thực đơn hàng ngày. Đồng thời bổ sung thêm các loại ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ giàu vitamin và khoáng chất để giúp ngăn ngừa lão hóa.

Đồ chiên rán

Thực phẩm chiên rán không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn khiến tốc độ lão hóa da nhanh đến “chóng mặt”. Hàm lượng chất béo gây hại trong thực phẩm này có thể đẩy nhanh tốc độ lão hóa da, khiến da mất đi độ đàn hồi, nhanh chảy xệ và đầy nếp nhăn.

Bên cạnh đó, trong quá trình chiên ở nhiệt độ cao, thực phẩm chiên rán sẽ sinh ra chất acrolein - loại chất được cảnh báo sẽ gây kích ứng da, phá vỡ mối liên kết giữa các sợi collagen, khiến da hình thành nếp nhăn.

Ăn quá nhiều đồ chiên rán khiến da nhanh lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Đừng ăn quá nhiều đồ chiên rán vì chúng sẽ khiến cơ thể bạn kém thon gọn, da xấu đi và sức khỏe bị ảnh hưởng. Thay vào đó, hãy thường xuyên dùng những thực phẩm chứa nhiều chất xơ, vitamin để nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Thức uống có ga

Những loại nước uống có ga đều chứa một lượng lớn chất tạo ngọt. Chất tạo ngọt cũng giống như đường, có thể tạo ra AGEs tàn phá các sợi collagen và khiến da xuống cấp trầm trọng.

Hàm lượng caffeine và natri cao trong thức uống có ga còn khiến da bị mất nước, thiếu độ ẩm dẫn đến sần sùi, kém mịn màng và nhanh lão hóa.

Để bảo vệ làn da, bạn nên bổ sung nhiều nước lọc và các loại nước ép trái cây tự nhiên.

Bạn nên tránh xa các loại đồ uống có ga - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không muốn làn da nhanh lão hóa, đầy nếp nhăn, bạn nên tránh xa những thực phẩm trên nhé!