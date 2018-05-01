Da ngày càng nhăn nheo, xấu xí vì thường xuyên ăn những thực phẩm có hại này

Làn da lão hóa với đầy nếp nhăn là nỗi ám ảnh của hầu hết chị em. Nguyên nhân khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn bình thường là do bạn thường xuyên ăn những thực phẩm có hại cho da dưới đây.
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Chế độ dinh dưỡng lành mạnh không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, duy trì vóc dáng mà còn giúp làm chậm quá trình lão hóa.
Nếu thường xuyên sử dụng những thực phẩm có hại cho da, cấu trúc collagen sẽ trở nên lỏng lẻo, làn da sẽ dễ bị tổn thường bởi sự tác động của tia cực tím. Khi càng nhiều mối liên kết collagen bị phá vỡ, da càng xuất hiện nhiều nếp nhăn.
Chính vì vậy, bạn nên cắt giảm những thực phẩm dưới đây ra khỏi thực đơn hàng ngày nếu không muốn da bị lão hóa sớm, đầy nếp nhăn và ngày càng xấu xí.
Những thực phẩm có hại cho da
Thực phẩm giàu tinh bột
Thực phẩm giàu tinh bột giúp tăng cường hoạt động thể chất của cơ thể và cần thiết cho não bộ. Tuy nhiên, nếu khẩu phần ăn có quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột thì sẽ gây hại cho làn da của bạn.
Hàm lượng carbohydrate trong các thực phẩm giàu tinh bột khi tiêu hóa sẽ bị phân hủy thành đường đơn và tạo ra AGEs. AGEs chính là một trong những tác nhân đẩy nhanh quá trình lão hóa và khiến nếp nhăn xuất hiện.
Chính vì vậy, bạn nên cân bằng lượng tinh bột trong thực đơn hàng ngày. Đồng thời bổ sung thêm các loại ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ giàu vitamin và khoáng chất để giúp ngăn ngừa lão hóa.
Đồ chiên rán
Thực phẩm chiên rán không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn khiến tốc độ lão hóa da nhanh đến “chóng mặt”. Hàm lượng chất béo gây hại trong thực phẩm này có thể đẩy nhanh tốc độ lão hóa da, khiến da mất đi độ đàn hồi, nhanh chảy xệ và đầy nếp nhăn.
Bên cạnh đó, trong quá trình chiên ở nhiệt độ cao, thực phẩm chiên rán sẽ sinh ra chất acrolein - loại chất được cảnh báo sẽ gây kích ứng da, phá vỡ mối liên kết giữa các sợi collagen, khiến da hình thành nếp nhăn.
Đừng ăn quá nhiều đồ chiên rán vì chúng sẽ khiến cơ thể bạn kém thon gọn, da xấu đi và sức khỏe bị ảnh hưởng. Thay vào đó, hãy thường xuyên dùng những thực phẩm chứa nhiều chất xơ, vitamin để nuôi dưỡng làn da từ bên trong.
Thức uống có ga
Những loại nước uống có ga đều chứa một lượng lớn chất tạo ngọt. Chất tạo ngọt cũng giống như đường, có thể tạo ra AGEs tàn phá các sợi collagen và khiến da xuống cấp trầm trọng.
Hàm lượng caffeine và natri cao trong thức uống có ga còn khiến da bị mất nước, thiếu độ ẩm dẫn đến sần sùi, kém mịn màng và nhanh lão hóa.
Để bảo vệ làn da, bạn nên bổ sung nhiều nước lọc và các loại nước ép trái cây tự nhiên.
Nếu không muốn làn da nhanh lão hóa, đầy nếp nhăn, bạn nên tránh xa những thực phẩm trên nhé!