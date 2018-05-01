Da ngày càng nhăn nheo, xấu xí vì thường xuyên ăn những thực phẩm có hại này

Chuyên gia nói gì 01/05/2018 10:41

Làn da lão hóa với đầy nếp nhăn là nỗi ám ảnh của hầu hết chị em. Nguyên nhân khiến quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn bình thường là do bạn thường xuyên ăn những thực phẩm có hại cho da dưới đây.

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh không chỉ giúp tăng cường sức khỏe, duy trì vóc dáng mà còn giúp làm chậm quá trình lão hóa.

Nếu thường xuyên sử dụng những thực phẩm có hại cho da, cấu trúc collagen sẽ trở nên lỏng lẻo, làn da sẽ dễ bị tổn thường bởi sự tác động của tia cực tím. Khi càng nhiều mối liên kết collagen bị phá vỡ, da càng xuất hiện nhiều nếp nhăn.

Chính vì vậy, bạn nên cắt giảm những thực phẩm dưới đây ra khỏi thực đơn hàng ngày nếu không muốn da bị lão hóa sớm, đầy nếp nhăn và ngày càng xấu xí.

Những thực phẩm có hại cho da

Thực phẩm giàu tinh bột

Thực phẩm giàu tinh bột giúp tăng cường hoạt động thể chất của cơ thể và cần thiết cho não bộ. Tuy nhiên, nếu khẩu phần ăn có quá nhiều thực phẩm giàu tinh bột thì sẽ gây hại cho làn da của bạn.

Da ngày càng nhăn nheo, xấu xí vì thường xuyên ăn những thực phẩm có hại này - Ảnh 1
Chế độ ăn quá giàu tinh bột có thể gây hại cho da - Ảnh minh họa: Internet

Hàm lượng carbohydrate trong các thực phẩm giàu tinh bột khi tiêu hóa sẽ bị phân hủy thành đường đơn và tạo ra AGEs. AGEs chính là một trong những tác nhân đẩy nhanh quá trình lão hóa và khiến nếp nhăn xuất hiện.

Chính vì vậy, bạn nên cân bằng lượng tinh bột trong thực đơn hàng ngày. Đồng thời bổ sung thêm các loại ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau củ giàu vitamin và khoáng chất để giúp ngăn ngừa lão hóa.

Đồ chiên rán

Thực phẩm chiên rán không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn khiến tốc độ lão hóa da nhanh đến “chóng mặt”. Hàm lượng chất béo gây hại trong thực phẩm này có thể đẩy nhanh tốc độ lão hóa da, khiến da mất đi độ đàn hồi, nhanh chảy xệ và đầy nếp nhăn.

Bên cạnh đó, trong quá trình chiên ở nhiệt độ cao, thực phẩm chiên rán sẽ sinh ra chất acrolein - loại chất được cảnh báo sẽ gây kích ứng da, phá vỡ mối liên kết giữa các sợi collagen, khiến da hình thành nếp nhăn.

Da ngày càng nhăn nheo, xấu xí vì thường xuyên ăn những thực phẩm có hại này - Ảnh 2
Ăn quá nhiều đồ chiên rán khiến da nhanh lão hóa - Ảnh minh họa: Internet

Đừng ăn quá nhiều đồ chiên rán vì chúng sẽ khiến cơ thể bạn kém thon gọn, da xấu đi và sức khỏe bị ảnh hưởng. Thay vào đó, hãy thường xuyên dùng những thực phẩm chứa nhiều chất xơ, vitamin để nuôi dưỡng làn da từ bên trong.

Thức uống có ga

Những loại nước uống có ga đều chứa một lượng lớn chất tạo ngọt. Chất tạo ngọt cũng giống như đường, có thể tạo ra AGEs tàn phá các sợi collagen và khiến da xuống cấp trầm trọng.

Hàm lượng caffeine và natri cao trong thức uống có ga còn khiến da bị mất nước, thiếu độ ẩm dẫn đến sần sùi, kém mịn màng và nhanh lão hóa.

Để bảo vệ làn da, bạn nên bổ sung nhiều nước lọc và các loại nước ép trái cây tự nhiên.

Da ngày càng nhăn nheo, xấu xí vì thường xuyên ăn những thực phẩm có hại này - Ảnh 3
Bạn nên tránh xa các loại đồ uống có ga - Ảnh minh họa: Internet

Nếu không muốn làn da nhanh lão hóa, đầy nếp nhăn, bạn nên tránh xa những thực phẩm trên nhé!

Chẳng còn nỗi lo sạm đen vì cháy nắng sau khi đi biển nhờ những bí quyết phục hồi da cực đơn giản này

Chẳng còn nỗi lo sạm đen vì cháy nắng sau khi đi biển nhờ những bí quyết phục hồi da cực đơn giản này

Sau những chuyến du lịch biển cùng gia đình và bạn bè, làn da của bạn trở nên sạm đen vì cháy nắng. Hãy thử áp dụng ngay những bí quyết phục hồi làn da cực đơn giản bằng những nguyên liệu thiên nhiên dưới đây, bạn sẽ bất ngờ về kết quả đấy!

Xem thêm
Từ khóa:   thực phẩm có hại cho da thực phẩm khiến da nhanh lão hóa ngăn ngừa lão hóa da

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 2 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Điểm danh 7 thực phẩm chống lão hóa tự nhiên, giữ vẻ ngoài trẻ trung, ai cũng thích

Dinh dưỡng 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày