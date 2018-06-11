Muốn giảm nhức mỏi ‘ngày đèn đỏ’, chị em hãy tránh mắc phải những sai lầm này

Sống khỏe 11/06/2018 15:51

Nhiều chị em gặp phải tình trạng đau nhức mỏi trong “ngày đèn đỏ” gây ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Để giảm thiểu tình trạng này, chị em cần tránh mắc phải những sai lầm sau.

Trong chu kỳ kinh nguyệt, cơ thể bạn sẽ trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Sự thay đổi đột ngột trong giai đoạn này có thể gây ra những cơn đau nhức mỏi khó chịu, ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống hàng ngày.

Dưới đây là những sai lầm chị em dễ mắc phải trong “ngày đèn đỏ” khiến cơ thể dễ mệt mỏi, tình trạng đau nhức trở nên nghiêm trọng hơn:

Những sai lầm cần tránh mắc phải để giảm nhức mỏi “ngày đèn đỏ”

Làm việc quá sức

Trong những ngày nhạy cảm, do mất đi một lượng máu lớn nên cơ thể chị em rất dễ bị mất sức và hao tổn nhiều năng lượng. Chính vì vậy, nếu làm việc quá sức thì không chỉ gây ra tình trạng mệt mỏi mà còn dẫn đến một số hiện tượng như chóng mặt, đau đầu, đau lưng dữ dội.

Để giảm thiểu những cơn đau nhức đồng thời giữ gìn sức khỏe, bạn nên chú ý sắp xếp thời gian làm việc hợp lý, không vận động quá mạnh hay làm việc quá sức.  

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Tránh làm việc quá sức để cải thiện tình trạng đau bụng kéo dài trong “ngày đèn đỏ” - Ảnh minh họa: Internet

Vệ sinh sai cách

Vệ sinh cơ thể đúng cách không chỉ giúp ngăn ngừa các bệnh phụ khoa trong chu kỳ kinh nguyệt mà còn giúp giảm thiểu các cơn đau nhức mỏi.

Ngược lại, nếu bạn thường xuyên giữ thói quen ngâm mình trong bồn tắm quá lâu có thể khiến cho niêm mạc tử cung mở rộng, dẫn đến tình trạng vùng kín bị tổn thương và gây viêm nhiễm.

Chị em không nên thụt rửa âm đạo vì điều này chỉ làm mất đi các vi khuẩn có lợi, đồng thời tăng nguy cơ mắc bệnh phụ khoa. Ngoài ra, cần lựa chọn các loại dung dịch vệ sinh chuyên dụng để vệ sinh vùng kín, không nên dùng xà phòng hay sữa tắm.

Muốn giảm nhức mỏi ‘ngày đèn đỏ’, chị em hãy tránh mắc phải những sai lầm này - Ảnh 2
Sử dụng dung dịch vệ sinh chuyên dụng để không gây kích ứng - Ảnh minh họa: Internet

Dùng nhiều thực phẩm chứa chất kích thích

Những loại đồ uống chứa nhiều caffeine như trà, cà phê… không phải là thực phẩm thích hợp trong những “ngày đèn đỏ”. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên sử dụng những đồ uống có cồn như rượu, bia…

Nguyên nhân là do những thức uống này đều khiến cơn đau bụng kinh trở nên trầm trọng hơn, thậm chí còn gây ra hiện tượng kinh nguyệt kéo dài hơn bình thường.

Mặc đồ bó sát

Các loại trang phục bó sát như quần jeans hay legging không phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho ngày kinh nguyệt. Chúng chỉ khiến bạn cảm thấy khó chịu và tạo thêm nhiều áp lực cho vùng kín, dẫn đến tình trạng mao mạch bị chèn ép,  gây sưng tấy và khó chịu phần bụng dưới.

Muốn giảm nhức mỏi ‘ngày đèn đỏ’, chị em hãy tránh mắc phải những sai lầm này - Ảnh 3
Hạn chế mặc trang phục bó sát trong 'ngày đèn đỏ' - Ảnh minh họa: Internet

Ăn uống sai cách

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh có thể giúp chu kỳ kinh nguyệt diễn ra nhẹ nhàng hơn. Ngược lại, nếu bạn ăn quá nhiều thực phẩm chiên rán, đồ ăn cay nóng hoặc nhiều muối… thì rất dễ gây ra tình trạng mệt mỏi, đau đầu, làm da xấu đi…

Đặc biệt, những loại đồ uống lạnh còn gây co bóp ở cổ tử cung khiến bạn phải chịu những cơn đau bụng khó chịu.

Trên đây là những sai lầm bạn nên tránh mắc phải trong “ngày đèn đỏ” để giảm tình trạng nhức mỏi khó chịu kéo dài.

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