Thế nhưng, không đơn giản như việc waxing lông ở tay, chân hay mặt, vùng da tại "cô bé" rất nhạy cảm và dễ gây ra nhiều tổn thương. Vì thế, để vừa đạt hiệu quả vừa đảm bảo an toàn, chị em cần ghi nhớ một số lưu ý sau.

Mùa hè là thời điểm cho các chuyến du lịch biển và cũng là lúc hội chị em diện những bộ bikini quyến rũ. Tuy nhiên, "cỏ" rậm rạp khiến các nàng tự ti và chẳng dám diện trang phục gợi cảm. Để "dọn cỏ", dao cạo là phương pháp được nhiều chị em lựa chọn bởi dễ thực hiện và hiệu quả tức thì.

Nếu muốn làm sạch lông ở tay chân hay nách, bạn có thể dùng loại lưỡi kép để tiết kiệm chí phí. Tuy nhiên, nếu dùng cho "vùng tam giác", tốt nhất nên chọn loại dao cạo nhiều lưỡi. Nguyên nhân vì loại này có nhiều lưỡi dao mỏng, sắc hơn nên hiệu quả làm sạch sẽ tốt hơn. Đồng thời vì số lượng lưỡi dao nhiều nên lực tác động lên da ít hơn, từ đó làm giảm tối đa những tổn thương.

Hầu hết các nàng đều cho rằng loại dao cạo nào cũng có thể dùng để "dọn cỏ". Đây là một quan điểm hoàn toàn sai lầm. Trên thị trường hiện có hai loại dao cạo phổ biến nhất là lưỡi kép và nhiều lưỡi.

Vì thế, dù giá thành của loại dao cạo nhiều lưỡi có cao hơn nhưng chị em hãy chọn chúng để đảm bảo an toàn cho "cô bé".

Đừng quên kem cạo râu

"Cô bé" là nơi khá nhạy cảm, vì thế nếu không sử dụng kem cạo râu trước khi làm sạch có thể khiến bạn cảm thấy đau rát, khó chịu. Bạn chỉ cần thoa một lớp mỏng lên vùng cần "dọn cỏ" để tránh việc phải di chuyển lưỡi dao qua lại nhiều lần dễ gây tổn thương cho da.

Một ít kem cao râu sẽ giúp việc 'dọn cỏ' dễ dàng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, chỉ sử dụng kem ở phía ngoài âm đạo, không được thâm nhập vào môi trường bên trong để tránh bị nhiễm trùng, ảnh hưởng đến sức khỏe.

"Dọn cỏ" đúng kỹ thuật

Sau khi đã thoa kem cao râu lên vùng kín, bạn dùng tay kéo căng vùng da ở đây rồi bắt đầu cạo ngược hướng mọc của "đám cỏ". Mỗi lần thực hiện xong một đường, bạn hãy nhúng dao cạo vào nước ấm để làm sạch và tiếp tục thực hiện cho đến khi sạch sẽ.

Làm dịu da

Sau khi xử lý "cỏ", bạn hãy rửa sạch "cô bé" rồi dùng một miếng gạc hay bông tẩy trang nhúng nước lạnh đắp lên vùng da cần làm dịu trong khoảng 10 phút.

Dùng tinh chất kháng khuẩn chiết xuất tự nhiên sẽ giúp làn da 'vùng kín' mau phục hồi - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, theo các chuyên gia, các chị em nên sử dụng tinh dầu chiết xuất từ nha đam, chanh, cam... Ngoài khả năng kháng viêm, chúng giúp da vùng kín phục hồi nhanh hơn.

Làm sạch dao cạo râu

Sau mỗi lần sử dụng, bạn hãy làm sạch lưỡi dao bằng nước ấm hoặc cồn để tiêu diệt tất cả vi khuẩn, đảm bảo an toàn cho lần sử dụng tiếp theo. Nếu dao cạo sử dụng hơn 3 tháng và có dấu hiệu bị gỉ, bạn nên thay một cái mới tránh gây nguy hiểm cho sức khỏe.

Thực hiện đúng những lưu ý trên, việc "dọn cỏ" vùng kín bằng dao cạo của bạn sẽ trở nên đơn giản, hiệu quả và an toàn hơn rất nhiều.