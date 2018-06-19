Là phụ nữ, hãy làm ngay những điều này để ngăn ngừa bệnh nhiễm trùng nấm men vùng kín

Sống khỏe 19/06/2018 15:03

Nhiễm trùng nấm men vùng kín là bệnh phụ khoa thường gặp, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Để ngăn ngừa nguy cơ mắc phải căn bệnh này, chị em nhất định phải thực hiện những điều sau.

Nhiễm trùng nấm men là căn bệnh phổ biến với tỷ lệ 90% phụ nữ từng mắc phải ít nhất một lần trong đời. Thói quen ăn uống và sinh hoạt thiếu lành mạnh, vệ sinh vùng kín không đúng cách… là những nguyên nhân chính gây ra căn bệnh này.

Tuy nhiên, dù với bất kỳ nguyên nhân nào thì căn bệnh này cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe của chị em. Để ngăn ngừa nguy cơ mắc nhiễm trùng nấm men vùng kín, bạn cần duy trì những việc làm này mỗi ngày:

Những việc nên làm để ngăn ngừa nhiễm trùng nấm men vùng kín

Luôn giữ vùng kín khô ráo

Vệ sinh vùng kín đúng cách sẽ giúp ngăn ngừa nhiều bệnh phụ khoa, đặc biệt là viêm nhiễm vùng kín.

Nếu “cô bé” luôn trong tình trạng ẩm ướt, bí bách thì rất dễ tạo điều kiện thuận lợi cho nấm men phát triển. Chính điều này sẽ gây ra hiện tượng vùng kín ngứa ngáy, khó chịu, thậm chí nhiễm trùng.

Là phụ nữ, hãy làm ngay những điều này để ngăn ngừa bệnh nhiễm trùng nấm men vùng kín - Ảnh 1
Nên lựa chọn những trang phục thoải mái, thoáng mát - Ảnh minh họa: Internet

Chính vì vậy, bạn nên lựa chọn quần lót với chất liệu thấm hút tốt, tránh những loại quần bó sát để vùng kín được “nghỉ ngơi”. Đặc biệt trong những “ngày đèn đỏ”, bạn nên thường xuyên thay băng vệ sinh và giữ cho vùng nhạy cảm luôn khô thoáng.

Tránh lạm dụng những hóa chất gây hại “cô bé”

Nhiều chị em có thói quen lạm dụng các chất tẩy rửa hoặc nước hoa vùng kín để giúp “cô bé” luôn thơm tho. Tuy nhiên, những sản phẩm này có thể chứa các loại hóa chất gây mất cân bằng độ PH và lượng lợi khuẩn ở vùng kín.

Nếu thường xuyên tiếp xúc với những hóa chất độc hại này sẽ làm tăng nguy cơ mắc nhiễm trùng nấm men vùng kín.

Là phụ nữ, hãy làm ngay những điều này để ngăn ngừa bệnh nhiễm trùng nấm men vùng kín - Ảnh 2
Tránh lạm dụng các loại chất tẩy rửa vùng kín - Ảnh minh họa: Internet

Tránh căng thẳng

Căng thẳng kéo dài khiến hệ miễn dịch dần suy yếu, đây chính là cơ hội để vi khuẩn gây bệnh tấn công cơ thể. Vùng kín của bạn cũng sẽ chịu ảnh hưởng và bị các loại vi khuẩn, nấm gây bệnh xâm nhập.

Tốt nhất, bạn hãy cố gắng giữ tinh thần luôn thoải mái và giải tỏa căng thẳng bằng cách đi bộ, tập yoga…

Ăn uống lành mạnh

Chế độ dinh dưỡng lành mạnh có thể giúp ngăn ngừa nhiễm trùng nấm men vùng kín hiệu quả. Thường xuyên bổ sung những thực phẩm chứa nhiều chất xơ, protein, vitamin… vào khẩu phần ăn hàng ngày sẽ giúp cân băng độ PH và lợi khuẩn ở "cô bé".

Là phụ nữ, hãy làm ngay những điều này để ngăn ngừa bệnh nhiễm trùng nấm men vùng kín - Ảnh 3
Bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ vào thực đơn hàng ngày - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, nếu bạn ăn quá nhiều thực phẩm chiên rán, đồ ngọt, thức uống chứa chất kích thích… thì không chỉ khiến hệ miễn dịch suy yếu mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn gây bệnh tấn công vùng kín.

Ngủ sớm

Thói quen thức khuya là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc bệnh nhiễm trùng nấm men ở phụ nữ. Nguyên nhân là do thức khuya kéo dài dễ dẫn đến stress, từ đó hệ miễn dịch suy giảm và các cơ quan trong cơ thể dễ bị nhiễm bệnh hơn.

Để bảo vệ sức khỏe vùng kín, bạn nên hình thành thói quen đi ngủ trước 10 giờ đêm.

Trên đây là những điều mà hội chị em nên làm để ngăn ngừa nhiễm trùng nấm men vùng kín, từ đó bảo vệ sức khỏe sinh sản hiệu quả.

Nếu bạn bỗng thấy đau đớn ở vùng kín, đó có thể là dấu hiệu của những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng

Nếu bạn bỗng thấy đau đớn ở vùng kín, đó có thể là dấu hiệu của những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng

Các cơn đau bất thường ở vùng kín có thể ngầm báo cho bạn biết về tình trạng sức khỏe hiện tại của "cô bé".

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