Lộ diện những 'thủ phạm' không ngờ gây ra tình trạng dị ứng vùng kín ở hầu hết chị em

Sống khỏe 11/06/2018 14:44

Bao cao su, gel bôi trơn... là những "thủ phạm" gây ra tình trạng dị ứng vùng kín ở nhiều chị em mà ít ai ngờ đến.

Vùng kín bị ngứa do dị ứng là vấn đề mà hầu hết chị em nào cũng từng phải trải qua ít nhất một lần trong đời. Đây là nỗi ám ảnh đáng sợ của mọi chị em phụ nữ bởi không chỉ làm đảo lộn sinh hoạt hàng ngày mà còn ảnh hưởng xấu đến "chuyện chăn gối".

Thế nhưng, không phải nàng nào cũng biết nguyên nhân gây ra vấn đề này để có cách phòng ngừa và khắc phục hiệu quả. Thậm chí, nhiều chị em còn cho rằng vùng kín bị ngứa là do những căn bệnh liên quan đến tình dục, dẫn đến việc tự ý điều trị không đúng cách để lại hậu quả nghiêm trọng sau này.

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Dị ứng vùng kín xảy ra ở hầu hết chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Theo bác sĩ phụ khoa Jessica Shepherd - Trung tâm Y tế trực thuộc Đại học Baylor (Mỹ), dị ứng vùng kín và các bệnh nhiễm nấm, vi khuẩn hay bệnh lây qua đường tình dục thường có triệu chứng ngứa ngáy giống nhau khiến nhiều người nhầm lẫn. Tuy nhiên, khi "cô bé" bị dị ứng sẽ xuất hiện các triệu chứng ngay lập tức và tự khỏi sau một thời gian.

Dưới đây là một số nguyên nhân phổ biến gây ra dị ứng vùng kín mà các chị em phụ nữ nên ghi nhớ để có biện pháp phòng ngừa và khắc phục tốt nhất.

Những "thủ phạm" gây dị ứng vùng kín ít ai ngờ đến

Bao cao su

Bao cao su là trợ thủ đắc lực giúp các cặp đôi phòng ngừa được nhiều căn bệnh lây qua đường tình dục và tránh việc mang thai ngoài ý muốn. Thế nhưng, khi đối phương sử dụng "áo mưa", không ít chị em vẫn bị ngứa, thậm chí sưng đỏ vùng kín vô cùng khó chịu.

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Một số thành phần của 'áo mưa' có thể gây ra tình trạng dị ứng vùng kín - Ảnh minh họa: Internet

Nguyên nhân là một số chị em có cơ địa nhạy cảm và dễ bị dị ứng với các thành phần có trong bao cao su. Nếu rơi vào trường hợp này, tốt nhất bạn nên khuyên đối tác sử dụng các loại "áo mưa" được sản xuất từ polyisoprene hay polyurethane thay vì nhựa cao su tự nhiên.

Tinh trùng

Trên thực tế, phụ nữ bị dị ứng với tinh dịch không phải hiếm tuy nhiên rất ít người nhận biết được bởi triệu chứng thường rất giống với những căn bệnh phụ khoa khác.

Lộ diện những 'thủ phạm' không ngờ gây ra tình trạng dị ứng vùng kín ở hầu hết chị em - Ảnh 3
Nhiều chị em bị dị ứng với tinh trùng làm ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ngứa vùng kín, chị em còn gặp một số triệu chứng như sưng đỏ, bỏng rát, phồng rộp bên ngoài thậm chí bên trong "cô bé". Một số trường hợp nặng, các nàng có thể xuất hiện tình trạng sốc phản vệ, nếu không cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Chất tạo mùi

Những sản phẩm tạo mùi thơm cho "cô bé" được các chị em yêu thích vì có thể khử mùi hôi hiệu quả, nhanh chóng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc lạm dụng những chất tạo mùi thơm này sẽ làm mất cân bằng lượng pH trong âm đạo và dễ gây ra dị ứng.

Ngoài ra, nếu dùng những loại nước hoa vùng kín kém chất lượng có thể gây nên tình trạng dị ứng nghiêm trọng ở trong hoặc xung quanh "cô bé". Cách tốt nhất để ngăn ngừa hiện tượng này là nên loại bỏ các sản phẩm tạo mùi và thường xuyên vệ sinh vùng kín.

Gel bôi trơn

Gel bôi trơn được làm từ nhiều thành phần như nước, dầu bôi trơn, các chất sát trùng, keo sinh học, chất diệt tinh trùng... Do vậy rất có thể nó sẽ gây dị ứng với những chị em có cơ địa nhạy cảm.

Trước khi sử dụng gel bôi trơn, bạn nên kiểm tra kỹ thành phần và nguồn gốc để tránh làm tổn hại đến sức khỏe.

Lộ diện những 'thủ phạm' không ngờ gây ra tình trạng dị ứng vùng kín ở hầu hết chị em - Ảnh 4
Gel bôi trơn là một trong những nguyên nhân gây dị ứng 'cô bé' - Ảnh minh họa: Internet

Biết được những "thủ phạm" gây ra dị ứng vùng kín ở trên, hy vọng các chị em sẽ chú ý hơn và không nhầm lẫn với những căn bệnh khác để có cách điều trị đúng nhất.

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