Mỡ thừa tự động giảm suốt đêm nhờ sử dụng những thức uống này mỗi tối trước khi đi ngủ

Sống khỏe 05/06/2018 16:00

Làm thế nào để giảm cân nhanh chóng khi bạn quá bận rộn, chẳng thể đến phòng tập mỗi ngày? Rất đơn giản, bạn chỉ cần thường xuyên sử dụng những thức uống này vào buổi tối trước khi đi ngủ, mỡ thừa tự động giảm suốt đêm.

Vóc dáng quá khổ cùng vòng eo “bánh mì” khiến bạn luôn tự ti vì ngoại hình. Đừng quá lo lắng, bạn có thể giảm cân nhanh chóng mà chẳng cần tốn chút sức lực nào nhờ những loại thức uống thơm ngon, cực dễ làm này.

Những thức uống dưới đây có tác dụng thanh lọc cơ thể, thúc đẩy quá trình trao đổi chất ngay cả khi bạn đang ngủ, từ đó giúp đốt cháy mỡ thừa nhanh chóng.

Những thức uống giúp giảm cân tự nhiên và nhanh chóng

Nước uống dưa chuột

Nguyên liệu:

- 1 quả dưa chuột

- 1 nắm mùi tây hoặc rau ngò

- 1 quả chanh

- 1 thìa súp gừng thái mỏng

- 1 thìa súp nước ép lô hội

- Nửa ly nước

Hướng dẫn thực hiện: Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị gồm dưa chuột, rau mùi, gừng, nước cốt chanh, gừng thái mỏng, nước ép lô hội vào máy xay, xay nhuyễn cùng nửa ly nước lọc. Uống hỗn hợp nước ép dưa chuột này trước khi đi ngủ, cân nặng sẽ giảm nhanh “chóng mặt” chỉ trong vòng 2 tuần.

Mỡ thừa tự động giảm suốt đêm nhờ sử dụng những thức uống này mỗi tối trước khi đi ngủ - Ảnh 1
Nước ép dưa chuột giúp loại bỏ mỡ thừa nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Nước ép quế và bưởi

Nguyên liệu:

- 500ml nước ép bưởi

- 500ml nước khoáng có ga

- 1 ly nước

- 2 cây quế

- 1 hoa hồi

- Đường

Hướng dẫn thực hiện: Bắc nồi lên bếp, cho đường và quế vào đun với một chút nước để làm si-rô. Đun liu riu trong 5-10 phút cho đến khi đường tan hết thì tắt bếp, để nguội.

Đổ nước bưởi và nước khoáng vào ly, thêm vào siro, hoa hồi và khuấy đều là có thể thưởng thức ngay.

Mỡ thừa tự động giảm suốt đêm nhờ sử dụng những thức uống này mỗi tối trước khi đi ngủ - Ảnh 2
Nước ép bưởi giúp thúc đẩy trao đổi chất và tốt cho sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nước chanh vàng

Nguyên liệu:

- 5 quả chanh vàng

- 1 lít nước khoáng có ga

- Lá bạc hà

Hướng dẫn thực hiện: Chanh vắt lấy nước cốt rồi cắt thành từng lát tròn. Khuấy đều nước cốt chanh với nước khoáng, thêm vào một chút lá bạc hà là có thể thưởng thức ngay.

Mỡ thừa tự động giảm suốt đêm nhờ sử dụng những thức uống này mỗi tối trước khi đi ngủ - Ảnh 3
Đây là thức uống giải khát cực dễ làm - Ảnh minh họa: Internet

Nước dứa (thơm)

Nguyên liệu:

- 1 lít nước khoáng có ga

- 1 quả chanh

- 1/2 quả dứa

- Lá bạc hà

Hướng dẫn thực hiện: Bắc nồi nước lên bếp, đun sôi rồi thêm vào nước cốt chanh. Sau đó, thêm một chút đường rồi đun liu riu với lửa nhỏ cho đến khi đường tan hoàn toàn thì cho vỏ chanh bào nhỏ vào rồi tắt bếp.

Mỡ thừa tự động giảm suốt đêm nhờ sử dụng những thức uống này mỗi tối trước khi đi ngủ - Ảnh 4
Nếu muốn giảm cân, đừng bỏ qua nước dứa nhé! - Ảnh minh họa: Internet

Tiếp đến, bạn dùng rây lọc lấy phần nước cho vào bình thủy tinh. Thêm nước cốt chanh, nước ép dứa và dứa thái lát vào khuấy đều. Ngâm khoảng nửa tiếng là có thể sử dụng.

Trên đây là những thức uống giúp giảm cân nhanh chóng, bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày để loại bỏ mỡ thừa hiệu quả. Vóc dáng thon gọn sẽ chẳng còn là mơ ước đối với những cô nàng thừa cân.

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