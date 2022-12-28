Mẹo vặt sức khỏe: Giảm đau do bị áp-xe răng khoa học nhất

Sống khỏe 28/12/2022 15:47

Răng miệng vệ sinh không tốt, rất dễ chuyển sang tình trạng bị áp-xe răng, kèm nhiều đau đớn. Nếu đang gặp tình trạng này hãy tham khảo các cách giảm đau do bị áp-xe răng khoa học và đúng lý thuyết, không hại cho sức khỏe nhất ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nội dung bài viết

Một trong những bệnh răng miệng khá nguy hiểm mà chúng ta thường gặp phải là áp xe răng. Đây là bệnh do việc viêm nhiễm các hốc răng gây nên. Nếu không được điều trị sớm, áp xe răng sẽ gây ra đau đớn cho người bệnh trong thời gian dài, thậm chí còn đe dọa tới tính mạng bệnh nhân. Một trong những tiêu chí khi điều trị bệnh là phải giảm đau do bị áp-xe răng. Hãy cùng tìm hiểu một số cách giảm đau do bị áp xe răng hiệu quả dưới đây nhé!

Tìm hiểu áp-xe răng và giảm đau do bị áp-xe răng nhanh chóng, khoa học nhất

Sức khỏe răng miệng là một phần rất quan trọng với sức khỏe tổng quát với mỗi người. Cha ông ta đã từng đúc kết thành câu: “Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng”. Mắc phải áp-xe răng gây rất nhiều đau đớn và bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Và có thể chính bạn đang mắc phải áp-xe răng ở mức độ nhẹ mà không hề hay biết đấy.

Áp xe răng là gì? Các triệu chứng của áp xe răng?

Mẹo vặt sức khỏe: Giảm đau do bị áp-xe răng khoa học nhất - Ảnh 1
 Áp-xe răng gây nhiều đau đớn và có thể dẫn đến những biến chứng nguy hiểm cho người bệnh!

Áp xe răng là các ổ vi khuẩn sưng lên quanh các hốc răng, phần sưng lên rất cứng và chèn ép các khu vực xung quanh. Thông thường, trong miệng chúng ta có rất nhiều vi khuẩn, đặc biệt là trên các mảng bám chân răng, các vi khuẩn này khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển gây mủ chân răng hay nướu răng. Cũng có trường hợp răng bị tổn thương, sứt mẻ, lộ tủy. Các vi khuẩn len lỏi vào tủy răng, phá hoại và làm nhiễm trùng răng, gây áp xe răng. Chính các ổ vi khuẩn, mủ nhiều lên sẽ tạo áp lực, chèn ép các dây thần kinh xung quanh và gây ra những cơn đau dữ dội cho người bệnh.

Các triệu chứng đầu tiên do áp xe răng gây ra là bệnh nhân cảm thấy đau khi nhai, nuốt. Vùng đau thường chỉ xuất hiện cùng một chỗ. Các chỗ đau sẽ tăng dần, thậm chí không ăn gì cũng bị đau. Răng bệnh nhân sẽ rất nhạy cảm với nhiệt độ và các đồ chua, cay… Hơi thở cũng có mùi khó chịu. Ở giai đoạn sau của bệnh, việc chuẩn đoán cũng dễ dàng hơn, bệnh nhân sẽ bị sốt, sưng hạch ở cổ, mỏi và đau nhức.

Áp xe răng, nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây viêm nhiễm nặng răng miệng, thậm chí lan ra cả các khu vực khác gây áp xe não, viêm nội mạc tim, viêm phổi,...Bệnh nhân rất có thể sẽ phải nhổ bỏ răng bị viêm để giữ các răng xung quanh. Đặc biệt, một trong những biến chứng nặng nhất của áp xe răng chính là ung thư miệng.

Giảm đau do bị áp-xe răng và cách điều trị

Trong giai đoạn đầu của bệnh, việc sử dụng paracetamol để giảm đau do áp xe răng là được phép. Paracetamol sẽ giúp bệnh nhân giảm đau tạm thời và giảm sốt nếu bệnh nhân đang sốt. Lưu ý: Không nên lạm dụng quá mức paracetamol vì sẽ gây hại dạ dày, gan và thận.

Mẹo vặt sức khỏe: Giảm đau do bị áp-xe răng khoa học nhất - Ảnh 2
Dùng Paracetamol để giảm đau do bị áp-xe răng giai đoạn đầu hiệu quả!

Một cách khác vừa giúp giảm đau do áp xe răng, vừa diệt được ổ áp xe là sử dụng thuốc Chỉ Thống Thủy (Đây là tên một vị thuốc trong đông y, bao gồm nhiều thảo dược ngâm rượu nặng). Khi sử dụng thuốc này, ban đầu bệnh nhân sẽ rất đau đớn (do tác dụng sát trùng của rượu và thuốc). Nhưng sau vài ngày sử dụng liên tục, khu áp-xe sẽ nhanh chóng biến mất cùng các cơn đau răng. Đây cũng là một giải pháp giảm đau do áp xe răng khá hữu hiệu.

Một cách giảm đau do bị áp-xe răng nữa là ngậm và nhai tỏi, tính kháng khuẩn và kháng sinh trong tỏi sẽ tiêu diệt ổ viêm nhiễm, giúp bạn nhanh khỏi cũng như giảm đau khá hiệu quả. Kiên trì ngậm tỏi liên tục đến khi khỏi hẳn thì dừng lại. Cách giảm đâu do bị áp-xe răng này có bất lợi là sẽ dính nhiều mùi tỏi, nên bạn có thể nhai, ngậm vào buổi tối để tránh ảnh hưởng giao tiếp hàng ngày.

Mẹo vặt sức khỏe: Giảm đau do bị áp-xe răng khoa học nhất - Ảnh 3
 Nhai và ngậm tỏi cũng biện pháp giúp giảm đau do bị áp-xe răng tại nhà!

Trong trường hợp bạn không chịu được đau đớn, các loại thuốc Tây y là một giải pháp giảm đau răng do áp xe-răng khá tốt. Đi khám để các bác sĩ kê những loại kháng sinh kết hợp với kháng viêm, giảm sưng sẽ giải phóng ổ vi khuẩn và giảm đau nhanh chóng chỉ sau vài ngày điều trị.

Nhưng nếu bệnh áp xe răng đang ở tình trạng nặng thì buộc phải sử dụng tới phẫu thuật. Đầu tiên là chích, rạch áp xe răng. Nếu bắt buộc thì cần phải nhổ răng bị hư. Nhẹ hơn thì có thể chỉ cần lấy tủy và xử lý mặt gốc của răng. 

Có thể nói, áp xe răng là một vấn đề răng miệng phổ biến, tiềm tàng nhiều biến chứng không tốt về sau, nhưng lại bị nhiều người coi nhẹ. Chính vì vậy, hãy luôn chú ý, chăm sóc sức khỏe răng miệng để không cần phải dùng tới các biện pháp giảm đau do bị áp-xe răng giới thiệu trên các bạn nhé. Mà nếu lỡ có mắc phải rồi, thì bạn nên cân nhắc áp dụng để nhanh chóng hết bệnh hoặc trực tiếp đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời và chính xác nhất nhé. Chúc các độc giả luôn vui khỏe mỗi ngày!

Top 8 loại thực phẩm gây tăng cân "chóng mặt" trong những ngày tết

Top 8 loại thực phẩm gây tăng cân "chóng mặt" trong những ngày tết

Hãy cẩn thận với những loại thực phẩm gây tăng cân này nhé. Chúng có mặt rất nhiều trong các bữa tiệc, tụ tập… ngày tết đấy.

Xem thêm
Từ khóa:   áp-xe răng áp xe răng là gì áp xe nướu răng áp xe chân răng nhiễm trùng răng

TIN MỚI NHẤT

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 6 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 6 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 5 giờ 36 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

1000 đại biểu trong và ngoài nước thảo luận kiến tạo mô hình y tế toàn diện trong kỷ nguyên mới

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Không ăn đồ chiên rán, ít rượu bia vẫn gan nhiễm mỡ: Thói quen nào đang âm thầm gây hại?

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

Top 4 loại trái cây "cứu tinh" cho người bị táo bón

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

"Cày" phim thâu đêm, sức khỏe bị ảnh hưởng thế nào?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Ai nên hạn chế uống cà phê?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?

Vì sao sau tuổi 40, cơ thể nhiều người xuất hiện “mùi lạ” khó loại bỏ?