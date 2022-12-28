Mẹo vặt sức khỏe: Giảm đau do bị áp-xe răng khoa học nhất

Một trong những bệnh răng miệng khá nguy hiểm mà chúng ta thường gặp phải là áp xe răng. Đây là bệnh do việc viêm nhiễm các hốc răng gây nên. Nếu không được điều trị sớm, áp xe răng sẽ gây ra đau đớn cho người bệnh trong thời gian dài, thậm chí còn đe dọa tới tính mạng bệnh nhân. Một trong những tiêu chí khi điều trị bệnh là phải giảm đau do bị áp-xe răng . Hãy cùng tìm hiểu một số cách giảm đau do bị áp xe răng hiệu quả dưới đây nhé!

Áp xe răng là các ổ vi khuẩn sưng lên quanh các hốc răng, phần sưng lên rất cứng và chèn ép các khu vực xung quanh. Thông thường, trong miệng chúng ta có rất nhiều vi khuẩn, đặc biệt là trên các mảng bám chân răng, các vi khuẩn này khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ phát triển gây mủ chân răng hay nướu răng. Cũng có trường hợp răng bị tổn thương, sứt mẻ, lộ tủy. Các vi khuẩn len lỏi vào tủy răng, phá hoại và làm nhiễm trùng răng, gây áp xe răng. Chính các ổ vi khuẩn, mủ nhiều lên sẽ tạo áp lực, chèn ép các dây thần kinh xung quanh và gây ra những cơn đau dữ dội cho người bệnh.

Sức khỏe răng miệng là một phần rất quan trọng với sức khỏe tổng quát với mỗi người. Cha ông ta đã từng đúc kết thành câu: “Thứ nhất đau mắt, thứ nhì nhức răng”. Mắc phải áp-xe răng gây rất nhiều đau đớn và bất tiện trong sinh hoạt hàng ngày. Và có thể chính bạn đang mắc phải áp-xe răng ở mức độ nhẹ mà không hề hay biết đấy.

Các triệu chứng đầu tiên do áp xe răng gây ra là bệnh nhân cảm thấy đau khi nhai, nuốt. Vùng đau thường chỉ xuất hiện cùng một chỗ. Các chỗ đau sẽ tăng dần, thậm chí không ăn gì cũng bị đau. Răng bệnh nhân sẽ rất nhạy cảm với nhiệt độ và các đồ chua, cay… Hơi thở cũng có mùi khó chịu. Ở giai đoạn sau của bệnh, việc chuẩn đoán cũng dễ dàng hơn, bệnh nhân sẽ bị sốt, sưng hạch ở cổ, mỏi và đau nhức.

Áp xe răng, nếu không được điều trị kịp thời sẽ gây viêm nhiễm nặng răng miệng, thậm chí lan ra cả các khu vực khác gây áp xe não, viêm nội mạc tim, viêm phổi,...Bệnh nhân rất có thể sẽ phải nhổ bỏ răng bị viêm để giữ các răng xung quanh. Đặc biệt, một trong những biến chứng nặng nhất của áp xe răng chính là ung thư miệng.

Giảm đau do bị áp-xe răng và cách điều trị

Trong giai đoạn đầu của bệnh, việc sử dụng paracetamol để giảm đau do áp xe răng là được phép. Paracetamol sẽ giúp bệnh nhân giảm đau tạm thời và giảm sốt nếu bệnh nhân đang sốt. Lưu ý: Không nên lạm dụng quá mức paracetamol vì sẽ gây hại dạ dày, gan và thận.

Dùng Paracetamol để giảm đau do bị áp-xe răng giai đoạn đầu hiệu quả!

Một cách khác vừa giúp giảm đau do áp xe răng, vừa diệt được ổ áp xe là sử dụng thuốc Chỉ Thống Thủy (Đây là tên một vị thuốc trong đông y, bao gồm nhiều thảo dược ngâm rượu nặng). Khi sử dụng thuốc này, ban đầu bệnh nhân sẽ rất đau đớn (do tác dụng sát trùng của rượu và thuốc). Nhưng sau vài ngày sử dụng liên tục, khu áp-xe sẽ nhanh chóng biến mất cùng các cơn đau răng. Đây cũng là một giải pháp giảm đau do áp xe răng khá hữu hiệu.

Một cách giảm đau do bị áp-xe răng nữa là ngậm và nhai tỏi, tính kháng khuẩn và kháng sinh trong tỏi sẽ tiêu diệt ổ viêm nhiễm, giúp bạn nhanh khỏi cũng như giảm đau khá hiệu quả. Kiên trì ngậm tỏi liên tục đến khi khỏi hẳn thì dừng lại. Cách giảm đâu do bị áp-xe răng này có bất lợi là sẽ dính nhiều mùi tỏi, nên bạn có thể nhai, ngậm vào buổi tối để tránh ảnh hưởng giao tiếp hàng ngày.

Nhai và ngậm tỏi cũng biện pháp giúp giảm đau do bị áp-xe răng tại nhà!

Trong trường hợp bạn không chịu được đau đớn, các loại thuốc Tây y là một giải pháp giảm đau răng do áp xe-răng khá tốt. Đi khám để các bác sĩ kê những loại kháng sinh kết hợp với kháng viêm, giảm sưng sẽ giải phóng ổ vi khuẩn và giảm đau nhanh chóng chỉ sau vài ngày điều trị.

Nhưng nếu bệnh áp xe răng đang ở tình trạng nặng thì buộc phải sử dụng tới phẫu thuật. Đầu tiên là chích, rạch áp xe răng. Nếu bắt buộc thì cần phải nhổ răng bị hư. Nhẹ hơn thì có thể chỉ cần lấy tủy và xử lý mặt gốc của răng.

Có thể nói, áp xe răng là một vấn đề răng miệng phổ biến, tiềm tàng nhiều biến chứng không tốt về sau, nhưng lại bị nhiều người coi nhẹ. Chính vì vậy, hãy luôn chú ý, chăm sóc sức khỏe răng miệng để không cần phải dùng tới các biện pháp giảm đau do bị áp-xe răng giới thiệu trên các bạn nhé. Mà nếu lỡ có mắc phải rồi, thì bạn nên cân nhắc áp dụng để nhanh chóng hết bệnh hoặc trực tiếp đến các cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời và chính xác nhất nhé. Chúc các độc giả luôn vui khỏe mỗi ngày!