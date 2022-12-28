Top 8 loại thực phẩm gây tăng cân "chóng mặt" trong những ngày tết

Những món ngon ngày Tết mang lại sự hấp dẫn khiến chúng ta không thể chối từ. Nhưng chính vì sự hấp dẫn đó đã sẽ khiến các chị em dễ dàng trở nên "tròn lăn" chỉ trong thời gian ngắn. Vậy những món ăn nào là "thủ phạm"? Hãy cùng khám phá ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Theo tính toán của các chuyên gia dinh dưỡng , bạn có nguy cơ tăng khoảng 1 - 1.5kg nếu ăn giò thủ hàng ngày chỉ trong một tuần nghỉ Tết cùng với các món ăn chính khác. Do vậy, đây cũng là một trong những kẻ thù hàng đầu của cân nặng trong dịp đặc biệt này.

Giò thủ là món ăn quen thuộc của người dân Việt Nam trong dịp lễ Tết. Giò được làm phần thịt tai mũi heo cắt miếng, xào chín và gói chặt bằng lá chuối. Vì chứa nhiều thịt mỡ, mỗi giò thủ nặng 100g chứa tới hơn 500 calo.

2. Bánh chưng

Bánh chưng là món ăn truyền thống không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của các gia đình Việt. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, mỗi chiếc bánh chưng tương ứng với hơn 1600 calories. Kết quả là việc ăn quá nhiều bánh chưng sẽ khiến cho cân nặng của chúng ta tăng lên một cách chóng mặt và không thể kiểm soát.

Hơn thế, dịp Tết mọi người đều được nghỉ, ít có thời gian vận động, khi nạp dư thừa thức ăn, cơ thể không hấp thụ hết, năng lượng sẽ biến thành mỡ, tích tụ thành các mô, càng lâu càng khó đốt cháy. Vì vậy để tránh tăng cân quá nhanh, bạn nên chọn những loại bánh cỡ nhỏ, ít mỡ, ăn một lượng vừa phải và cố gắng không nạp thêm tinh bột nào khác nữa nhé!

3. Bia rượu, đồ uống có gas

Bia rượu, đồ uống có gas là những thức uống không thể thiếu trong những dịp tụ tập ngày tết!

Bia rượu, nước giải khát là những thức uống được đặc biệt ưa chuộng trong dịp Tết. Tuy nhiên, chúng tiềm ẩn nhiều mối nguy hại đến cho sức khỏe người tiêu dùng. Các sản phẩm này chứa lượng đường rất cao, đây là một trong những nguyên nhân chính gây ra bệnh tiểu đường, béo phì ở cả người lớn và trẻ em.

Ngoài ra các hóa chất sử dụng để bảo quản sản phẩm cũng gây nên nhiều mối đe dọa đến sức khỏe về lâu dài. Các gia đình nên hạn chế sử dụng các loại đồ uống này, thay vào đó, nước lọc hoặc nước hoa quả sẽ giúp chúng ta vừa giải tỏa cơn khát, vừa giúp bảo vệ sức khỏe.

Bộ Y tế khuyên nam giới không nên uống quá 2 đơn vị cồn/ngày và nữ giới uống không quá 1 đơn vị cồn/ngày. Nên uống xen kẽ nước lọc và kết hợp ăn khi sử dụng rượu, bia.

4. Thịt kho

Thịt kho tàu - món ngon giàu đạm nhưng lại không hề gây ngấy, vô cùng đưa cơm!

Thịt kho nước dừa là nét văn hóa đặc trưng trong dịp Tết của người dân nhiều vùng miền. Món ăn này thường bao gồm thịt, cốt dừa và trứng nên lượng calories cho mỗi phần ăn rất lớn. Theo tính toán của các chuyên gia, cứ mỗi phần thịt kho nước dừa khoảng 150g sẽ cung cấp khoảng 220 calories cho cơ thể. Chưa kể đây là một món ăn ngon miệng, rất đưa cơm, kết quả là càng khiến chúng ta nạp vào cơ thể nhiều tinh bột hơn bình thường. Vì vậy, bạn nên đưa món ăn ngon miệng này vào black list ngay nếu không muốn "khóc thét" khi bước lên bàn cân sau khi Tết đi qua nhé.

Mà lỡ không thể cưỡng lại được sự "cám dỗ" của món thịt kho này, thì hãy ăn trứng trước và nên ăn kèm với dưa chua để cân bằng chất xơ và hạn chế hấp thu chất béo và cơ thể nhé.

5. Trái cây sấy khô

Nhiều người lầm tưởng trái cây sấy không có đường hoặc ít đường nên việc ăn chúng sẽ không bị tăng cân. Tuy nhiên, đây là suy nghĩ sai lầm, bởi lẽ trong trái cây vốn dĩ đã tồn tại một lượng đường nhất định. Việc sấy khô chỉ để loại bỏ nước và giúp bảo quản được lâu hơn. Hiện trên thị trường cũng có bày bán một số loại trái cây sấy cho thêm đường để tăng thêm độ ngọt nhất định. Các loại trái cây này rất dễ làm tăng trọng lượng cơ thể. Lời khuyên cho các bạn đang muốn giảm cân là không nên ăn bất kỳ loại trái cây khô nào.

6. Lạp xưởng, bò khô

Lạp xưởng. Nguồn: Internet.

Lạp xưởng là món ăn được nhiều người yêu thích và không thể thiếu trong thực đơn Tết của nhiều gia đình. Đa số lạp xưởng được làm từ thịt heo, với phụ liệu là mỡ heo, ruột heo.

Do đó, trong lạp xưởng chứa rất nhiều cholesterol và các loại axit béo no, không tốt cho tim mạch và các bệnh liên quan đến chuyển hóa lipit máu nói chung. Lạp xưởng cũng thường chứa nhiều muối, nên ảnh hưởng không tốt đến huyết áp. Ngoài ra, theo các chuyên gia dinh dưỡng, có đến 604 Kcal trong 100g lạp xưởng, do đó nếu được nạp vào cơ thể, đây sẽ là nguồn năng lượng khổng lồ để cân nặng tăng đột biến.

7. Thịt đông

Thịt đông là món ăn quen thuộc của người miền Bắc mỗi khi đông đến, xuân về. Được làm từ thịt chân giò, tai, bì heo nên đây là món ăn không chỉ chứa lượng lớn chất béo mà còn chứa nhiều chất đạm. Do đó, cơ thể sẽ hình thành mỡ nếu không tiêu thụ hết năng lượng và đôi khi là sẽ ảnh hưởng tới hệ tiêu hóa. Nếu không muốn cân nặng tăng không kiểm soát, bạn nên ăn thịt đông kèm với dưa hành để giúp tiêu hóa tốt hơn, đồng thời hạn chế tích tụ mỡ thừa trong cơ thể.

8. Kẹo bánh, mứt tết

Các loại bánh mứt thơm ngon, mềm dẻo nhưng lượng đường thì không đùa được đâu nhé!

Bên cạnh những món mặn, thì kẹo bánh, mứt Tết (mứt bí, mứt dừa, mứt cà rốt,…) cũng là một trong những “thủ phạm” khiến những người có cơ địa dễ hấp thụ tăng cân. Nguyên nhân là do những loại đồ ngọt này được bọc một lớp đường bên ngoài. Cụ thể là trong 100g kẹo bọc đường có chứa tới 472 calo, một gói kẹo thông thường sẽ chứa 6 thìa cà phê đường.

Bởi vậy, nếu bạn đang muốn kiểm soát cân nặng của mình thì nên hạn chế những loại đồ ngọt ngày nhé! Dẫu ngon miệng thật đấy nhưng cũng đừng ăn quá nhiều. Còn những ai có thân hình “cò hương” thì cũng chỉ nên ăn ở mức vừa phải vì thực phẩm có lượng đường cao cũng không tốt cho sức khỏe.

Trên đây là tổng hợp 8 món khoái khẩu ngày tết dễ khiến bạn tăng cân vù vù, nếu đang có ý định bảo toàn dáng chuẩn của mình thì các chị em nên lưu ý nhé. Mỗi ngày chỉ nên nạp vào cơ thể từ 1200 – 2000 calo là phù hợp. Đồng thời nên bổ sung thêm rau xanh, trái cây vì đây là nguồn cung cấp vitamin chính, chứa nhiều chất xơ, là thực phẩm giúp cân đối khẩu phần thức ăn giàu đạm, béo trong những ngày đầu xuân. Chúc các chị em đón tết vui vẻ mà vẫn giữ được dáng xinh, chuẩn đẹp sau kỳ nghỉ tết nhé!