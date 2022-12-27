Những bài hát về tết và mùa xuân hay nhất

Có rất nhiều bài hát về chủ đề tết và mùa xuân cực kỳ hay mà chắc chắn bạn đã nghe vô số lần rồi. Hãy cùng điểm lại một trong số những ca khúc tuyệt vời đó nhé.

Nhạc sĩ Quốc Dũng đã viết lên những lời chứa đầy hồn thơ lãng mạn, như “tình xuân ơi xin dệt mối yêu thương, từ bao nhiêu năm tình sầu muôn hướng”. Ông chính là một trong những nhạc sĩ đầu tiên soạn các ca khúc nhạc trẻ bằng tiếng Việt khi phong trào nhạc trẻ phổ biến ở miền Nam vào những năm đầu thập niên 1970. Điệp khúc mùa xuân ra đời trong chính giai đoạn này, và tới nay đã được biết bao thế hệ ca sĩ thể hiện. Ngoài Điệp khúc mùa xuân, ông còn là tác giả của những ca khúc nổi tiếng khác như Em đã thấy mùa xuân chưa hay Đường mưa.

Mỗi độ xuân về, Điệp khúc mùa xuân là một ca khúc đã trở nên thân quen với người Việt. Bài hát có nhịp điệu nhanh, nhưng vẫn dịu dàng vừa đủ để lòng người háo hức với đất trời, đồng thời tràn ngập không khí dịu dàng, mơ màng đặc trưng của mùa xuân - mùa cho sự hy vọng của con người vào tình yêu, vào cuộc sống.

2. Phút giao thừa lặng lẽ

Nếu nhạc ngoại có Happy new year của ABBA, thì những năm gần đây, người nghe nhạc Việt có thể đã tìm ra và cùng chia sẻ ca khúc dành riêng cho giây phút giao thừa. Đó là Phút giao thừa lặng lẽ do Mỹ Linh thể hiện, nhạc sĩ Anh Quân và Huy Tuấn sáng tác, nằm trong album Tóc ngắn phát hành năm 2000.

Bài hát này không hẳn dành cho niềm vui rộn ràng của ngày Tết, mà nó nghiêng về khoảnh khắc chuyển giao giữa cũ và mới, khi bạn ngắm đất trời, lặng nghĩ về những gì đã qua, và thầm cầu mong cho một tương lai an lành sắp tới. Phút giao thừa lặng lẽ rất gần gũi với tinh thần tĩnh tại của Happy new year, một ca khúc thành kinh điển của năm mới không phải nhờ vào giai điệu sôi động, mà nhờ vào nhịp điệu dịu êm thấm vào lòng người.

3. Ngày Tết quê em

“Tết tết tết tết đến rồi”!

Có lẽ không một người Việt nào lại không thuộc nằm lòng câu điệp khúc “Tết tết tết tết đến rồi” trong Ngày Tết quê em. Sáng tác của cố nhạc sĩ Từ Huy mang giai điệu tươi vui, rộn rã, gợi lên hoàn hảo không khí xuân tươi mới cũng như tinh thần Tết vui vẻ. Không những thế, lời bài hát gần như gói gọn hết những nét đặc trưng, những phong tục và ý nghĩa quan trọng nhất của ngày Tết cổ truyền đối với người Việt Nam. Từ chuyện “khoe áo mới”, “người đi thăm, đi viếng, đi chơi”, đến “đi lễ chùa” hay “về chung vui bên gia đình”.

4. Cung hỉ cung hỉ

Một bài hát Trung Quốc khá kinh điển thường vang lên vào dịp Tết cổ truyền của người Hoa là Cung hỉ cung hỉ (Gong xi gong xi). Ra đời năm 1946, nhưng phiên bản gốc không phải được sáng tác cho mùa xuân, mà thực ra được viết ra để kỷ niệm chiến tranh Trung-Nhật. Sau đó, theo thời gian, Gong xi được cải biên lời để chúc mừng Tết âm lịch.

Lời bài hát đơn giản, nhưng chứa đựng tinh thần vui vẻ, cởi mở, nhiều chúc tụng của Tết: “Trên mọi nẻo đường, trên đôi môi của mọi người, khi chúng ta gặp nhau, lời đầu tiên chúng ta nói là ‘cung hỉ cung hỉ’… Mùa đông đã qua đi. Thật là vui mừng làm sao. Luồng hơi ấm của mùa xuân sắp đánh thức đất mẹ”. Cho tới này, bài hát vẫn là một giai điệu phổ biến, được nhiều ca sĩ qua các năm hát lại với nhiều phiên bản, cách phối nhanh, chậm khác nhau.

5. Lắng nghe mùa xuân về

Lắng nghe mùa xuân về!

Nếu muốn một chút lắng đọng trong không khí những ngày xuân, thì bài hát "Lắng nghe mùa xuân về" chắc chắn là một lựa chọn hợp lý, đây là một ca khúc về mùa xuân được nhạc sĩ Dương Thụ sáng tác năm 1998 và được cả 3 ca sĩ hàng đầu Việt Nam là Mỹ Linh, Hồng Nhung và Thanh Lam thể hiện với phong cách khác nhau. Với giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng chứa chan niềm tin yêu cuộc sống, yêu mùa xuân bài hát Lắng nghe mùa xuân về luôn được biểu diễn rong các chương trình ca nhạc chào đón năm mới, trong các album chào xuân. Bài hát cho thấy hơi thở mùa xuân lướt qua từng nụ hoa, từng ngọn cỏ, tràn ngập trong lòng người và cũng là bài hát dành cho tình yêu lứa đôi với hình tượng "mầm non mùa xuân đang hé mở".

6. Mùa xuân ơi

Hay như bài hát "Mùa Xuân ơi" của nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Thiện: "Xuân xuân ơi xuân đã về. Có nỗi vui nào hơn ngày xuân đến"... Giai điệu bài hát tươi vui, hồn nhiên, trong sáng cho thấy sự háo hức của lòng người trước thềm năm mới.

7. Con bướm xuân

Xuân sang hoa khoe sắc, mọi khởi đầu đều đẹp xinh và đầy ý nghĩa!

Ca khúc này nằm trong album "Ngày ấy sẽ đến" sáng tác năm 2013 của chàng ca sĩ trẻ Hồ Quang Hiếu. Chính nhờ giai điệu chachacha vô cùng bắt tai "Con bướm xuân" đã nhanh chóng được đón nhận bởi đông đảo bạn trẻ. Con số 10,7 triệu lượt nghe trên trang âm nhạc online và 14 triệu lượt xem trên YouTube trong năm 2014 cùng với nhiều bản cover chứng tỏ sức hút và sức lan tỏa khủng khiếp của ca khúc. Đó là lí do bạn nên nghe "Con bướm xuân" trong dịp Tết này.

Xuân 2023 đang gần kề khắp mọi nơi đều rộn ràng với những ca khúc chào xuân, mời các bạn cùng hòa mình vào không khí tươi vui của đất trời cùng với những bài hát về tết và mùa xuân hay nhất. Tuyển tập các bài hát về tết và mùa xuân hay nhất này chắc chắn sẽ giúp cho quý độc giả có một mùa xuân tươi vui và hạnh phúc nhất.