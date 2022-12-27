Những câu chúc tết ông bà cha mẹ hay và ý nghĩa nhất

Những câu chúc tết ông bà cha mẹ hay nhất mà bạn nên “bỏ túi” để dành tặng gia đình của mình trong dịp tết Nguyên Đán sắp tới.
- 3 cách làm mứt dừa vừa ngon, vừa an toàn hơn mua trong siêu thị
- Các loại bánh và mứt cổ truyền trong ngày tết ở Việt Nam
Không có gì tuyệt vời hơn bằng việc nhận được những lời chúc tết chân thành từ người thân của mình. Ông bà, cha mẹ của chúng ta cũng vậy, họ không cần những món quà xa xỉ hay mỹ từ, đơn giản chỉ là vài câu chúc đầy tình yêu thương là cũng đủ. Thế nên, hãy học thuộc những câu chúc tết ông bà hay nhất sau đây để “dùng dần” trong dịp tết 2023 bạn nhé. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!
Tổng hợp những câu chúc tết hay dành cho ông bà
1. Kính chúc ông bà – Sống lâu trăm tuổi Mùa xuân đến con (cháu) xin chúc ông bà một năm mới nhiều may mắn, sẽ sống lâu thật lâu vui cùng con cháu ạ.
2. Con xin kính chúc ông bà một năm mới thật hạnh phúc, tuy không được ở cạnh với ông bà, nhưng con sẽ không bao giờ quên được công dưỡng dạy mà ông bà đã dành cho con.
3. Được tin ông bà mới được lên chức, cháu vui mừng lắm. Chẳng có gì hơn, cháu chỉ muốn chúc ông bà có thật nhiều sức khỏe để có thể ở bên cạnh con cháu nhiều nhiều.
4. Lại một mùa xuân nữa đã về, tóc của ông lại thêm sợi bạc. Năm nay cháu đã trưởng thành rất nhiều rồi ông ạ, ông đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy chăm lo thật tốt cho sức khỏe và sống vui vẻ để tóc của ông sẽ không phai màu theo năm tháng ông nhé. Chúc ông năm mới gặp thật nhiều may mắn và hạnh phúc.
5. Bà ơi, năm nay con không thể về quê thăm bà bởi vì con phải ở lại làm việc. Dù vậy, bà cũng phải giữ gìn sức khỏe thật nhiều đấy nhé, con đã mua rất nhiều quà cho bà rồi nhưng vì có một chút bất trắc mà phải ăn Tết ở nơi đất khách quê người. Chúc bà một năm mới gặp nhiều may mắn và vui vẻ, xa con bà đừng buồn nhé.
6. Năm mới đến, cháu chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, luôn vui vẻ, hạnh phúc và sống yên vui bên con cháu.
7. Đầu xuân năm mới, cháu kinh chúc ông bà mạnh khỏe, sống lâu và lúc nào cũng vui tươi như bây giờ nhé. Cháu yêu ông bà nhiều lắm.
8. Hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng con không biết nói gì hơn ngoài việc gửi những lời chúc sức khỏe chân thành nhất đến ông bà. Con chỉ hy vọng có thể được ở bên cạnh, ngắm nhìn nụ cười và lắng nghe những lời dạy bảo của ông bà mãi thôi. Con xin chúc ông bà thêm tuổi mới mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc bên chúng con.
9. Ông bà là gốc rễ, nguồn cội của chúng con. Hôm nay nhân ngày kỷ niệm ông bà thêm một tuổi, chúng con chỉ mong rằng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này - khoảnh khắc của những nụ cười tươi, của sự sum họp, của sự đầm ấm vì cả gia đình ta được quay quần bên nhau.
10. Chúng con chúc ông bà yêu quý bách niên giai lão, sống lâu trăm tuổi để đón nhận tình yêu thương ấm áp của con cháu trong gia đình. Chúc ông bà mãi vui khỏe và luôn yêu đời.
11. Cứ mỗi khi Tết đến xuân sang, lòng con lại rạo rực và băn khoăn tự hỏi sao thời gian trôi đi nhanh quá. Thế nhưng, dù ông bà đã thêm một tuổi mới nữa, chúng con vẫn luôn yêu ông bà và mong ước rằng ông bà sẽ có thể sống vui khỏe bên cạnh chúng con mỗi ngày.
Thơ chúc tết ông bà đầu năm mới
Năm cũ vừa qua
Bước sang năm mới
Hôm nay con tới
Kính chúc ông bà
Sống lâu sức khỏe,
Trẻ mãi không già
Yêu thương thuận hòa
Cửa nhà sung túc
Hạnh phúc khang an
Ơn trên thương ban
Suốt năm may mắn
Làm ăn phấn chấn
Phúc, lộc, thọ, tài
Ông bà hưởng trọn
Đôi lời con mọn
Xin kính dâng lên
Ông bà đừng quên
Lì xì cho con
Năm mới lấy hên
Con xin cám ơn ông bà.
**
Hoa bên nhà nở rộ,
Báo rằng Tết đã sang
Mang theo nhiều suy nghĩ.
Ông bà tuy lớn tuổi
Nhưng vẫn vui với đời,
Lòng con ơn nặng trĩu
Công lao lớn như trời.
Năm mới thật mạnh khỏe,
Hạnh phúc luôn ngời ngời
Con xin nguyện với đời
Chăm sóc mãi không thôi.
**
Chúc Ngoại xuân này tuổi chín mươi
Bình an mạnh khỏe mãi bên đời
Tâm bền nhiệt huyết n hoài trải
Dạ vững tinh thần Nghĩa chẳng vơi.
**
Thương nội lắm cả đời tần tảo
Năm tháng dài cơm áo nuôi con
Đến nay sức khoẻ héo mòn
Chúc con kính cẩn lòng son gửi người.
**
Ông khỏe, bà vui năm hóa thuận
Phúc đầy gia quyến ấm trong ngoài
An nhà, tự tại bên con cháu
Như ý, bình an Tết ấm nồng.
**
Con chúc ông bà
Tuổi già hạnh phúc, bình yên
Chung vui hưởng phúc, trường thọ an khang.
**
Tuổi xưa nay hiếm lắm lắm
Lãng mạn yêu đời bởi khéo hâm
Mỗi sáng sát bên sao lạc được
Hàng đêm kề cận có đâu nhầm
Ông bà hạnh phúc ban gương rọi
Con cháu sum vầy hưởng bóng râm
Nề nếp gia phong gìn giữ mãi
Tiếp truyền hậu thế khó sai lầm.
Trên đây là tổng hợp những lời chúc và bài thơ hay, ý nghĩa để chúc tết ông bà. Nếu bạn vẫn đang phân vân chưa biết chọn những câu chữ nào để gửi gắm sự kính trọng, yêu thương của mình dành cho ông bà, thì hãy tham khảo những câu chúc, bài thơ mới được chia sẻ phía trên nhé. Đồng thời cũng xin kính chúc các quý độc giả có một mùa tết Quý Mão thật yên ấm và hạnh phúc!