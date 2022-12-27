Những câu chúc tết ông bà cha mẹ hay và ý nghĩa nhất

1. Kính chúc ông bà – Sống lâu trăm tuổi Mùa xuân đến con (cháu) xin chúc ông bà một năm mới nhiều may mắn, sẽ sống lâu thật lâu vui cùng con cháu ạ.

Không có gì tuyệt vời hơn bằng việc nhận được những lời chúc tết chân thành từ người thân của mình. Ông bà, cha mẹ của chúng ta cũng vậy, họ không cần những món quà xa xỉ hay mỹ từ, đơn giản chỉ là vài câu chúc đầy tình yêu thương là cũng đủ. Thế nên, hãy học thuộc những câu chúc tết ông bà hay nhất sau đây để “dùng dần” trong dịp tết 2023 bạn nhé. Hãy cùng khám phá ngay thôi nào!

3. Được tin ông bà mới được lên chức, cháu vui mừng lắm. Chẳng có gì hơn, cháu chỉ muốn chúc ông bà có thật nhiều sức khỏe để có thể ở bên cạnh con cháu nhiều nhiều.

2. Con xin kính chúc ông bà một năm mới thật hạnh phúc, tuy không được ở cạnh với ông bà, nhưng con sẽ không bao giờ quên được công dưỡng dạy mà ông bà đã dành cho con.

4. Lại một mùa xuân nữa đã về, tóc của ông lại thêm sợi bạc. Năm nay cháu đã trưởng thành rất nhiều rồi ông ạ, ông đừng suy nghĩ nhiều nữa, hãy chăm lo thật tốt cho sức khỏe và sống vui vẻ để tóc của ông sẽ không phai màu theo năm tháng ông nhé. Chúc ông năm mới gặp thật nhiều may mắn và hạnh phúc.

Gởi những lời chúc ý nghĩa tới ông bà của chúng ta!

5. Bà ơi, năm nay con không thể về quê thăm bà bởi vì con phải ở lại làm việc. Dù vậy, bà cũng phải giữ gìn sức khỏe thật nhiều đấy nhé, con đã mua rất nhiều quà cho bà rồi nhưng vì có một chút bất trắc mà phải ăn Tết ở nơi đất khách quê người. Chúc bà một năm mới gặp nhiều may mắn và vui vẻ, xa con bà đừng buồn nhé.

6. Năm mới đến, cháu chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, luôn vui vẻ, hạnh phúc và sống yên vui bên con cháu.

7. Đầu xuân năm mới, cháu kinh chúc ông bà mạnh khỏe, sống lâu và lúc nào cũng vui tươi như bây giờ nhé. Cháu yêu ông bà nhiều lắm.

8. Hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng con không biết nói gì hơn ngoài việc gửi những lời chúc sức khỏe chân thành nhất đến ông bà. Con chỉ hy vọng có thể được ở bên cạnh, ngắm nhìn nụ cười và lắng nghe những lời dạy bảo của ông bà mãi thôi. Con xin chúc ông bà thêm tuổi mới mãi mãi vui vẻ và hạnh phúc bên chúng con.

Chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, luôn vui tươi mỗi ngày!

9. Ông bà là gốc rễ, nguồn cội của chúng con. Hôm nay nhân ngày kỷ niệm ông bà thêm một tuổi, chúng con chỉ mong rằng thời gian có thể dừng lại ở khoảnh khắc này - khoảnh khắc của những nụ cười tươi, của sự sum họp, của sự đầm ấm vì cả gia đình ta được quay quần bên nhau.

10. Chúng con chúc ông bà yêu quý bách niên giai lão, sống lâu trăm tuổi để đón nhận tình yêu thương ấm áp của con cháu trong gia đình. Chúc ông bà mãi vui khỏe và luôn yêu đời.

11. Cứ mỗi khi Tết đến xuân sang, lòng con lại rạo rực và băn khoăn tự hỏi sao thời gian trôi đi nhanh quá. Thế nhưng, dù ông bà đã thêm một tuổi mới nữa, chúng con vẫn luôn yêu ông bà và mong ước rằng ông bà sẽ có thể sống vui khỏe bên cạnh chúng con mỗi ngày.

Thơ chúc tết ông bà đầu năm mới

Chúc tết cha mẹ. Nguồn: Internet.

Năm cũ vừa qua

Bước sang năm mới

Hôm nay con tới

Kính chúc ông bà

Sống lâu sức khỏe,

Trẻ mãi không già

Yêu thương thuận hòa

Cửa nhà sung túc

Hạnh phúc khang an

Ơn trên thương ban

Suốt năm may mắn

Làm ăn phấn chấn

Phúc, lộc, thọ, tài

Ông bà hưởng trọn

Đôi lời con mọn

Xin kính dâng lên

Ông bà đừng quên

Lì xì cho con

Năm mới lấy hên

Con xin cám ơn ông bà.

**

Hoa bên nhà nở rộ,

Báo rằng Tết đã sang

Mang theo nhiều suy nghĩ.

Ông bà tuy lớn tuổi

Nhưng vẫn vui với đời,

Lòng con ơn nặng trĩu

Công lao lớn như trời.

Năm mới thật mạnh khỏe,

Hạnh phúc luôn ngời ngời

Con xin nguyện với đời

Chăm sóc mãi không thôi.

**

Chúc Ngoại xuân này tuổi chín mươi

Bình an mạnh khỏe mãi bên đời

Tâm bền nhiệt huyết n hoài trải

Dạ vững tinh thần Nghĩa chẳng vơi.

**

Chúc ông bà luôn sống vui khỏe bên con cháu!

Thương nội lắm cả đời tần tảo

Năm tháng dài cơm áo nuôi con

Đến nay sức khoẻ héo mòn

Chúc con kính cẩn lòng son gửi người.

**

Ông khỏe, bà vui năm hóa thuận

Phúc đầy gia quyến ấm trong ngoài

An nhà, tự tại bên con cháu

Như ý, bình an Tết ấm nồng.

**

Con chúc ông bà

Tuổi già hạnh phúc, bình yên

Chung vui hưởng phúc, trường thọ an khang.

**

Tuổi xưa nay hiếm lắm lắm

Lãng mạn yêu đời bởi khéo hâm

Mỗi sáng sát bên sao lạc được

Hàng đêm kề cận có đâu nhầm

Ông bà hạnh phúc ban gương rọi

Con cháu sum vầy hưởng bóng râm

Nề nếp gia phong gìn giữ mãi

Tiếp truyền hậu thế khó sai lầm.

Trên đây là tổng hợp những lời chúc và bài thơ hay, ý nghĩa để chúc tết ông bà. Nếu bạn vẫn đang phân vân chưa biết chọn những câu chữ nào để gửi gắm sự kính trọng, yêu thương của mình dành cho ông bà, thì hãy tham khảo những câu chúc, bài thơ mới được chia sẻ phía trên nhé. Đồng thời cũng xin kính chúc các quý độc giả có một mùa tết Quý Mão thật yên ấm và hạnh phúc!