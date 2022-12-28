Mách nhỏ chị em cách chữa buồng trứng đa nang bằng ngải cứu đơn giản tại nhà

Buồng trứng đa nang ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe và khả năng sinh sản của nhiều chị em. Ngoài việc phẫu thuật, dùng thuốc, điều chỉnh lối sống thì ông cha ta từ xưa đã cho rằng có thể chữa buồng trứng đa nang bằng ngải cứu đơn giản tại nhà. Nội dung cụ thể về phương pháp điều trị hội chứng buồng trứng đa nang này ra sao, mời các quý độc giả cùng tham khảo chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Từ lâu ngải cứu đã được sử dụng làm thuốc tự nhiên chữa các bệnh về đau đầu, an thần, giảm căng thẳng thần kinh, lợi tiểu, điều hòa kinh nguyệt, chữa động kinh,... nhưng có thể nhiều bạn chưa biết rằng nó cũng mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho các chị em đang vật lộn với hội chứng buồng trứng đa nang.

Ngải cứu được biết đến không chỉ là món rau ngon mà còn là vị thuốc quý được dùng để bồi bổ và chữa nhiều bệnh thường gặp. Theo Đông y, ngải cứu vị đắng, cay, tính ấm có tác dụng cầm máu, an thai, trị đau nhức mỏi.

Chữa buồng trứng đa nang bằng ngải cứu dễ thực hiện, hiệu quả rõ rệt!

Cụ thể: Việc rụng trứng và kinh nguyệt không đều, thậm chí là mất kinh nguyệt thường bị ảnh hưởng khá lớn do tác động của hội chứng buồng trứng đa nang, nguyên nhân gây rối loạn nội tiết tố làm da dẻ tối màu, nhiều mụn bất thường, giảm hẳn khả năng có thai ở nhiều cặp vợ chồng. Mà tinh dầu trong ngải cứu có thể giúp cân bằng lượng hóc môn, kích thích hoạt động của tử cung diễn ra mạnh mẽ, điều hòa kinh nguyệt, giúp kinh nguyệt trở lại đều đặn, tăng khả năng thụ thai cho các chị em mắc phải buồng trứng đa nang.

Mặt khác, hàm lượng vitamin C cao trong ngải cứu sẽ kích thích tăng sản xuất tế bào bạch cầu giúp bảo vệ cơ thể khỏi viêm, nhiễm trùng, chữa và giảm hẳn tình trạng mắc phải các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, cũng là một nguyên nhân chính gây ra hội chứng buồng trứng đa nang ở các chị em.

Các cách chữa buồng trứng đa nang bằng ngải cứu hiệu quả

1. Chữa buồng trứng đa nang bằng ngải cứu tươi

Các chị em lấy một nắm mớ ngải cứu sạch về rửa, ngâm muối cho sạch sẽ nhất, để ráo nước rồi hoặc là luộc lấy nước uống hoặc xay nhuyễn cùng với khoảng 200-300ml nước lọc (nước có thể điều chỉnh để không quá đặc), chắt lấy nước để uống.

Đồng thời, nếu lựa chọn cách chữa buồng trứng đa nang bằng ngải cứu tươi xay thì các chị em có thể xay chung với rau má, để tăng hiệu quả điều kinh cũng như thanh lọc cơ thể. Ngoài ra, các chị em cũng có thể dùng lá ngải cứu trong thực đơn ăn hàng ngày như là chế biến món trứng ngải cứu, vừa thơm ngon, dinh dưỡng mà lại còn mang công dụng điều trị bệnh buồng trứng đa nang hiệu quả.

Chữa buồng trứng đa nang bằng ngải cứu tươi đa dạng, đơn giản tại nhà!

2. Chữa buồng trứng đa nang bằng ngải cứu khô

Ngải cứu phơi khô cất nơi khô ráo, mỗi lần uống lấy một lượng tương đương 1-2 thìa cà phê (1-3g), hãm với nước sôi từ 10-15 phút, có thể cho thêm gừng vào tăng hương vị và hiệu quả chữa buồng trứng đa nang bằng ngải cứu.

Ngày uống 3 lần, kiên trì đều đặn bạn sẽ thấy kinh nguyệt sẽ sớm trở lại thôi.

Ngải cứu phơi khô, hãm với nước sôi uống hàng ngày giúp chữa buồng trứng đa nang hiệu quả!

Những lưu ý khi sử dụng tinh dầu ngải cứu để điều trị đa nang buồng trứng

Tuy nhiên, các chị em cũng cần lưu ý là tinh dầu trong ngải cứu tuy có tác dụng chữa bệnh nhưng cũng là thành phần độc tính khá cao trong ngải cứu nên cần có liều lượng và cách dùng hợp lý:

- Dùng ở lượng vừa đủ (3-5g) mỗi ngày sẽ tăng tiết dịch vị, ăn ngon hơn, giúp tâm trạng thoải mái, giảm nhức đầu, điều hòa kinh nguyệt, chữa và hạn chế buồng trứng đa nang với tác dụng tốt, nhưng nếu dùng lượng lớn hơn trong thời gian dài sẽ phản tác dụng và khiến cơ thể bị trúng độc.

- Đặc biệt là tinh dầu ngải cứu lại rất kiêng kị với các chị em đang mang thai, bởi nó kích thích co bóp tử cung. Do đó, các chị em đừng nóng vội mà uống nước lá ngải cứu tươi nhiều cấp tốc, mà kiên trì trong thời gian ít nhất là 3 tháng, và khi có dấu hiệu mang thai thì tốt nhất là nên ngừng lại ngay, kiểm tra lại chắc chắn xem có em bé không để tạm dừng hoặc tiếp tục chữa buồng trứng đa nang bằng ngải cứu nhé.

- Hơn nữa, nên kết hợp với điều chỉnh lối sống ăn nhiều rau xanh, tăng cường vận động, tập thể dục hàng ngày để cơ thể khỏe mạnh, tự điều chỉnh được nội tiết tố từ bên trong, bổ sung thực phẩm nhiều sắt, canxi trong thực đơn hàng ngày cũng như kết hợp với các thực phẩm điều hòa kinh nguyệt khác sữa đậu nành giúp điều trị hội chứng đa nang buồng trứng có kết quả tốt nhất.

- Đồng thời cũng cần thường xuyên đi khám đều đặn để theo dõi được tình hình diễn biến cũng như có phác đồ điều trị tốt nhất nhé.

Trên đây là tổng hợp những cách chữa buồng trứng đa nang bằng ngải cứu thành công và đơn giản tại nhà. Hy vọng với những thông tin mới được chia sẻ trên đây, các chị em độc giả sẽ chọn lựa được cho mình một giải pháp hợp lý nhất và sớm thu được hiệu quả như mong đợi nhé! Chúc các chị em luôn sống khỏe, sông xinh tươi mỗi ngày!