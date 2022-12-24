Ăn nhiều trứng vịt lộn có tốt không? Câu trả lời sẽ khiến bạn bất ngờ

Về giá trị dinh dưỡng, ăn trứng vịt lộn có tốt không thì câu trả lời là Có .

Hương vị thơm ngon của trứng vịt lộn , bùi bùi của lòng đỏ khiến mọi người thích và thèm ăn. Nhưng với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào có trong trứng vịt lộn thì việc ăn nhiều trứng vịt lộn có tốt không cũng là một vấn đề cần quan tâm. Biết cách ăn trứng vịt lộn đúng cách và ăn trứng vịt lộn xong không nên ăn gì sẽ giúp các bạn chủ động kiểm soát và tăng cường dinh dưỡng hơn hẳn cho món ngon hấp dẫn này.

Có thể nói, đây là tin tốt cho tất cả những người đang ăn kiêng theo chế độ giàu protein như chế độ ăn kiêng Paleo. Có thể đảm bảo cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể bằng trứng vịt lộn khá đơn giản.

Trứng gà là một thức ăn nhiều bổ dưỡng quen thuộc ắt hẳn ai cũng biết và trứng vịt có hàm lượng chất béo, protein và Omega cao hơn trứng gà. Cụ thể, trứng vịt chứa 9,6 gam chất béo, 71,4 miligam axit béo Omega-3 và 8,97g protein, tất cả đều cao hơn so với 5 gam chất béo, 37 miligam axit béo Omega-3 và 6,28g protein trung bình có trong 1 quả trứng gà.

Một điểm cộng nữa của trứng vịt đó là nó có chứa nhiều lòng trắng trứng hơn trứng gà. Khi chế biến làm bánh thì giúp bánh có độ mềm và xốp hơn. Bánh cũng mịn và nhẹ hơn so với làm từ trứng gà. Tuy nhiên thì không thể đánh bông lòng trắng trứng vịt cho độ tơi xốp như trứng gà do nó có kết cấu chắc hơn.

Ngoài ra, những người bị dị ứng với trứng gà có thể ăn trứng vịt lộn để thay thế thường xuyên mà không bị phản ứng gì. Điều này là do protein trong trứng vịt và gà hơi khác nhau. Tuy nhiên, bất kỳ ai bị dị ứng trứng nghiêm trọng nên luôn kiểm tra với bác sĩ trước khi ăn thử trứng vịt lộn để đảm bảo rằng đây là sự thay thế an toàn cho bản thân.

Về mặt kinh tế thì có thể thấy trứng vịt lớn hơn so với trứng gà khoảng 30-50% nên so sánh cơ bản thì 2 quả trứng vịt sẽ bằng 3 quả trứng gà.

Trứng vịt to hơn trứng gà trong khi giá không quá đắt

Thêm nữa, trứng vịt lộn có vỏ dày cứng hơn hẳn nên thời gian bảo quản và sử dụng trứng vịt sẽ có xu hướng lâu hơn so với trứng gà.

Ăn nhiều trứng vịt lộn có tốt không?

Tư vấn: Ăn nhiều trứng vịt lộn có tốt không?

Trứng vịt lộn nhiều đạm, nếu ăn nhiều trứng vịt lộn thường xuyên trên 2 quả/tuần sẽ rất dễ bị dư cholesterol, ảnh hưởng sức khỏe, không tốt cho những ai bị huyết áp cao, tiểu đường, có bệnh lý tim mạch.

Hơn nữa, do nhiều bổ dưỡng nên không ít người khi ăn trứng vịt, đặt biệt là ăn nhiều bị đầy bụng, ấm ách khó chịu.

Một ảnh hưởng nữa khi ăn nhiều trứng vịt lộn lâu ngày sẽ dẫn trường hợp bị dư thừa vitamin A với các triệu chứng đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, da khô, bong vảy, môi khô, rụng tóc,….

Hướng dẫn ăn trứng vịt lộn đúng cách

Ăn trứng vịt lộn đúng cách với người lớn thì chỉ nên ăn 2 quả/tuần. Không ăn 2 quả một lần.

Trẻ trên 5 tuổi thì mỗi lần chỉ nên ăn nửa quả, tuần ăn từ 1-2 lần là hợp lý. (Nửa quả trứng vịt tương đương từ 4 đến 5 quả trứng cút lộn).

Trẻ từ 5-12 tuổi mỗi lần nên ăn nửa quả trứng vịt, tránh bị thừa chất, khó tiêu

Với trẻ dưới 5 tuổi do hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện hoàn toàn và với người tiêu hóa kém khi ăn đồ nhiều chất như trứng vịt lộn sẽ dễ đầy bụng, khó tiêu, rối loạn tiêu hóa nên hạn chế ăn.

Thời điểm ăn trứng vịt lộn được khuyến cáo là nên ăn vào buổi sáng, lúc cơ thể cần nạp nhiều năng lượng cho một ngày nhiều hoạt động, không nên ăn buổi tối, sẽ dễ gây khó tiêu, khó chịu, đầy bụng ảnh hưởng giấc ngủ.

Thêm nữa, cũng không nên ăn trứng vịt lộn đã chín để qua đêm. Bản chất của trứng sau khi đã chế biến như luộc, hấp, chiên,.... sau một đêm sẽ sinh ra các chất có hại không tốt cho sức khỏe. Nếu thường xuyên ăn sẽ tích tụ nhiều thêm các gốc oxy hóa có hại và tác động trực tiếp đến các cơ quan trong cơ thể.

Theo Đông y, những người có tỳ vị kém cũng không nên ăn nhiều trứng vịt lộn. Bản thân trứng vịt lộn nhiều dinh dưỡng nên việc tiêu hóa nó sẽ gây thành gánh nặng cho dạ dày, gan, mật. Đặc biệt những ai chức năng gan yếu cũng không nên ăn nhiều, ăn thường xuyên trứng vịt lộn, vì lâu ngày có thể dẫn tới xơ gan.

Một lưu ý khi ăn trứng vịt lộn là nên ăn kèm rau răm và gừng thái sợi. Bởi rau răm, gừng có tác dụng làm ấm bụng, kích thích tiêu hóa, giảm thiểu khả năng bị đầy bụng khó tiêu khi ăn trứng vịt lộn. Hơn nữa, rau răm và gừng cũng tăng cường vị giác giúp thưởng thức món trứng vịt lộn ngon miệng hơn.

Ăn trứng vịt lộn có tăng cân không?

Nếu bạn băn khoăn ăn trứng vịt lộn có tăng cân không thì giờ đã có câu trả lời cho bạn: Ăn nhiều trứng vịt sẽ rất dễ tăng cân, đặc biệt với những ai ít hoạt động.

Ăn trứng vịt lộn thường xuyên rất dễ khiến bạn tăng cân

Bởi như đã nói trên, trứng vịt rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt về hàm lượng chất béo và lượng protein nên khi ăn nhiều sẽ cung cấp năng lượng dồi dào cho cơ thể. Nếu không phải người hay vận động thì các năng lượng dư thừa sẽ tích lũy dần trong cơ thể dưới dạng mỡ và gây tăng cân.

Điều này cũng được thể hiện thông qua một nếp văn hóa từ xưa và đến nay vẫn còn đó là, những người ốm dậy hay cơ thể gầy thường được bồi bổ bằng trứng vịt để nhanh lại sức, tăng cân, hồi phục sức khỏe là vì thế.

Do vậy, bạn đang trong quá trình giảm cân hay giữ cân, theo dõi sát sao lượng cholesterol và đếm calo nạp vào cơ thể thì việc ăn trứng vịt lộn không phải là lựa chọn phù hợp cho bạn. Bạn cần thay đổi khẩu phần ăn để tránh lên cân không mong muốn.

Ăn trứng vịt lộn xong không nên ăn gì?

Danh sách thực phẩm không nên kết hợp sau khi ăn trứng vịt

Danh sách các loại thực phẩm mà ăn trứng vịt lộn xong không nên ăn gì cần phải lưu ý như sau:

Đứng đầu danh sách là hồng, loại quả thơm ngon dễ ăn nhưng hẳn nhiều bạn sẽ không biết rằng khi kết hợp với trứng vịt lộn sẽ tạo ra chất độc gây ngộ độc thực phẩm cấp tính, nặng hơn là gây viêm ruột. Triệu chứng phổ biến là đau đầu, đau bụng và buồn nôn sau ăn từ 1-2 tiếng.

Tiếp theo chính là thịt vịt, thịt ngỗng, thịt thỏ không nên ăn cùng với trứng vịt lộn. Chúng đều là thực phẩm tính hàn, khi ăn cùng nhau có thể sẽ gây rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy.

Một trong những thói quen của người Việt là ăn xong trứng vịt lộn sau bữa ăn sẽ làm một tách trà xanh. Điều này là không nên bởi trong trà xanh có chứa axit tannic, uống sau khi ăn sẽ khiến gây khó tiêu.

Một loại đồ uống phổ biến mà ăn trứng vịt lộn xong không nên uống sau khi ăn trứng vịt lộn là sữa đậu nành. Khi kết hợp với nhau sẽ khiến giảm hấp thụ protein và dinh dưỡng có trong trứng.

Cũng lưu ý là không nên uống thuốc trị chứng viêm ngay sau khi vừa ăn trứng vịt lộn. Việc này sẽ làm gia tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ protein cũng như khiến tình trạng viêm bị nặng hơn.

Trứng vịt lộn là một món phổ biến và quen thuộc với người dân Việt Nam. Những thông tin hữu ích cung cấp trên đây hy vọng đã trả lời được cho câu hỏi Ăn nhiều trứng vịt lộn có tốt không hay Ăn trứng vịt lộn có tốt không. Không chỉ trứng vịt lộn mà bất cứ thực phẩm nào cũng chỉ nên sử dụng ở mức vừa phải để mang lại tác dụng tốt tối đa cho sức khỏe. Ăn điều độ trứng vịt lộn có thể là một bổ sung tuyệt vời cho một chế độ ăn uống cân bằng và một lối sống lành mạnh.