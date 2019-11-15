Điểm danh những tác dụng của vỏ măng cụt cực tốt cho sức khỏe

Bản thân măng cụt từ lâu đã được mệnh danh là “nữ hoàng” trong các loại trái cây, giàu dinh dưỡng , nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe mọi người như hợp chất xanthones, tamin, mangostin và chất nhựa, đều là các hợp chất kháng viêm và chống oxy hóa mạnh mẽ.

Măng cụt là một loại quả nhiệt đới ngon miệng quen thuộc, vị ngon ngọt được nhiều người yêu thích. Không những thế, vỏ măng cụt còn là một vị thuốc với vô vàn lợi ích sức khỏe tuyệt vời. Cùng tìm hiểu những tác dụng của vỏ măng cụt chữa bệnh hiệu quả và chắc chắn bạn sẽ không bao giờ lãng phí vỏ măng cụt nữa.

Thực tế, tác dụng của vỏ măng cụt phơi khô được sử dụng phổ biến, mang lại rất nhiều lợi ích chữa bệnh trong trị hôi miệng, làm đẹp , giảm cân, chữa mụn, kiết lỵ và tiêu chảy rất hiệu quả.

Trong vỏ măng cụt cũng vậy, nó có vị chát, có 7 - 13% tanin, nhựa và chất đắng, rất giàu các hợp chất xanthones có tác dụng nổi bật trong việc nhanh lành vết thương, kháng khuẩn, giảm đau, chống oxy hóa. Do đó, nó có nhiều ứng dụng trong việc trị mụn, diệt khuẩn như tụ cầu vàng kháng penicillin, liên cầu khuẩn,… được các nhà khoa học trong và ngoài nước nghiên cứu từ nhiều năm trước.

Vỏ măng cụt trị bệnh gì? Cứu tinh cho những ai bị hôi miệng

Công dụng của vỏ măng cụt trị hôi miệng ít người biết đến

Nước vỏ măng cụt có tác dụng khử mùi hôi miệng hiệu quả với cách làm khá đơn giản: Lấy vỏ măng cụt xay đều với mật ong và 200ml nước thành hỗn hợp đồng nhất. Lọc lấy nước cốt cho vào bình thủy tinh bảo quản trong tủ lạnh. Súc miệng ngày 3 lần, nước vỏ măng cụt với khả năng kháng khuẩn sẽ tiêu diệt vi khuẩn gây hôi miệng khó chịu chỉ sau 2 tuần sử dụng.

Ngoài ra, ai mong muốn răng lợi trắng sáng và chắc khỏe hơn có thể lấy vỏ măng cụt chà bề mặt răng, sau đó súc miệng lại bằng nước sạch ngày 2 lần đều đặn.

Lưu ý: Nước vỏ măng cụt với mật ong có thể pha thêm với đường hoặc đun cùng với cỏ ngọt, cam thảo để giảm vị đắng chát của nước.

Tác dụng của vỏ măng cụt chữa tiêu chảy

Mách bạn tác dụng của vỏ măng cụt phơi khô điều trị tiêu chảy, kiết lỵ

Bài thuốc vỏ măng cụt trị tiêu chảy cho trẻ sơ sinh số 1: Bài thuốc từ vỏ măng cụt chữa tiêu chảy đơn giản các bạn có thể tham khảo, thu thập khoảng 8-10 vỏ măng cụt, rửa sạch, để vào nồi đun với 1000ml nước, đun lửa nhỏ để sôi liu riu, khi nào được nước có màu thật sẫm thì tắt bếp, để nguội, uống trong ngày, tránh uống trước và sau bữa ăn.

Bài thuốc vỏ măng cụt trị tiêu chảy cho trẻ sơ sinh số 2: Ngoài ra, còn có bài thuốc vỏ măng cụt trị tiêu chảy cho trẻ sơ sinh với nhiều vị thuốc Nam quen thuộc được lưu truyền từ xưa với các thành phần là 6g vỏ quả măng cụt, 6g lá trà xanh, Rau sam, rau má, cỏ nhọ nồi, cỏ sữa mỗi thứ 8 g; Cam thảo, vỏ quýt mỗi thứ 4 g, 3 lát gừng.

Tất cả các nguyên liệu trên rửa sạch bụi bẩn, bỏ lá úa, héo, sâu bệnh,.. riêng gừng thì rửa sạch để nguyên vỏ. Sau đó đem các nguyên liệu cho vào nồi nấu với 1500ml nước, sôi thì tắt bếp, uống trong ngày.

Cả hai bài thuốc trên đều giúp thanh mát, sát khuẩn, ổn định tiêu hóa, chống mất nước cho cơ thể, đặc biệt có tác dụng với các trường hợp bị tiêu chảy nhẹ và nếu uống sau một ngày không thấy biến chuyển tốt thì nên chuyển đến bệnh viện thăm khám, không tự ý điều trị ở nhà. Tốt nhất khi thử tác dụng của vỏ măng cụt phơi khô điều trị tiêu chảy cần có sự tư vấn của bác sĩ hoặc thầy thuốc Đông y uy tín trước khi áp dụng cho bệnh nhân.

Công dụng của vỏ măng cụt trị mụn, làm đẹp da chị em hữu ích

Thêm một tác dụng của vỏ măng cụt phơi khô mà có thể nhiều bạn chưa biết đó là tác dụng trị mụn do vỏ măng cụt vốn chứa nhiều chất sát khuẩn, tiêu viêm, hạn chế lây lan và sự phát triển của vi khuẩn gây mụn trên da.

Vỏ măng cụt trị mụn, trị tàn nhang tại nhà đơn giản

Muốn dùng vỏ măng cụt trị mụn thì đầu tiên các bạn phơi khô rồi nghiền vụn vỏ măng cụt, bảo quản trong hộp sạch, mỗi lần dùng trộn đều với 1 thìa dầu dừa (hoặc dầu oliu), 1 thìa mật ong và 1 thìa nước chanh được hỗn hợp đồng nhất, thoa kết hợp mát xa mặt trong 30 - 60 phút, rửa sạch, tuần thực hiện 1-2 lần sẽ giúp các bạn sớm có làn da sạch mụn sáng khỏe chỉ trong thời gian ngắn.

Đặc biệt, chất chống oxy hóa Xanthones trong nước vỏ măng cụt còn giúp ức chế quá trình lão hóa của cơ thể, ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn, thêm nguồn vitamin A, E dồi dào cũng giúp da đàn hồi hơn hẳn.

Tác dụng của vỏ măng cụt giảm cân, đẹp dáng

Bất ngờ với tác dụng của vỏ măng cụt giảm cân an toàn, cơ thể khỏe mạnh

Do trong vỏ măng cụt có kháng thể Xanthones giúp cải thiện tiêu hóa, ổn định cân bằng dạ dày, giúp giảm ảnh hưởng của các cholesterol xấu, tanin, nhựa và chất đắng mangostin trong vỏ măng cụt giảm sự hấp thụ dưỡng chất, ăn uống khó tiêu hơn, từ đó uống nước vỏ măng cụt trước bữa ăn ngày hai lần sẽ giúp giảm cân lành mạnh, an toàn cho người dùng.

Tác dụng của vỏ măng cụt trong phòng ngừa ung thư

Vỏ măng cụt có tác dụng phòng ngừa, hỗ trợ điều trị ung thư

Không chỉ dừng lại ở tác dụng giảm cân, trị mụn, làm đẹp da, nước vỏ măng cụt phơi khô, đun cùng với cam thảo, vỏ quýt, gừng, uống hàng ngày cũng có tác dụng phòng ngừa ung thư hiệu quả, bởi trong vỏ măng cụt có chất Garcinone E kết hợp với gừng giúp tăng hiệu quả tiêu diệt và cản trở sự hình thành, phát triển của các tế bào ung thư phổi, gan, dạ dày.

Vỏ măng cụt ngâm rượu có tác dụng gì? Điều trị rạn da, săn chắc da cho chị em

Một trong những tác dụng của vỏ măng cụt ngâm rượu ít người biết đến chính là hiệu quả trị rạn da, giúp da săn chắc, tan máu bầm tụ dưới da nhanh chóng.

Trị rạn da là một tác dụng của vỏ măng cụt ngâm rượu

Các bạn phơi vỏ măng cụt hai nắng cho bớt nước đi, tán nhuyễn kết hợp cùng nghệ giã nhuyễn, cho vào bình kín ngâm rượu trắng 40 độ trong một đến hai tháng là có thể mang ra sử dụng, dùng khăn vải sạch thấm xoa đều vùng da bị rạn sẽ giúp giảm vết rạn, da săn chắc nhanh chóng.

Thực tế trong cuộc sống, vỏ măng cụt ngâm rượu kết hợp cùng gừng, nghệ, vỏ cây bần được sử dụng để xoa bóp cho da gà chọi săn chắc, có màu đỏ đẹp kết hợp diệt nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh trên da của gà chọi.

Lưu ý khi dùng vỏ măng cụt, sử dụng vỏ măng cụt

Uống 2 cốc nước vỏ măng cụt mỗi ngày là vừa đủ tăng cường sức khỏe cơ thể

- Nên uống nước măng cụt hai cốc ngày để mang lại hiệu quả tốt nhất với lượng vừa đủ. Khi sử dụng quá liều có thể uống nước gừng nấu đường đỏ để giải độc và đến các cơ sở y tế gần nhất.

- Hợp chất xanthones giảm quá trình đông máu tự nhiên của cơ thể, có sự tương tác thuốc nên với những ai có tiến hành phẫu thuật thì không nên uống hay ăn măng cụt trước hai tuần.

- Do trong vỏ măng cụt có tanin, chất đắng mangostin tương tác với sắt tạo thành kết tủa, các bạn nên dùng vỏ măng cụt khô, hạn chế dùng vỏ măng cụt tươi. Khi dùng chế biến thuốc, nước uống tránh dụng cụ kim loại tác động là mất chất, nên đun trong nồi sành sứ. Với những ai thiếu máu cũng không nên uống nước vỏ măng cụt.

- Với những ai dị ứng với măng cụt thì không nên sử dụng nước hay sản phẩm nào chế biến từ vỏ măng cụt. Các bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng để đảm bảo tốt nhất cho sức khỏe.

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Sau khi tìm hiểu những tác dụng của vỏ măng cụt với sức khỏe, hiểu rõ uống nước vỏ măng cụt hàng ngày vừa giúp trị, phòng ngừa ung thư, tiêu chảy lại giúp hỗ trợ giảm cân, đẹp dáng, chống lão hóa hiệu quả không ngờ cho các chị em, tin rằng các bạn sẽ không dễ dàng bỏ phí vỏ măng cụt như trước đây. Hy vọng đã mang đến những kiến thức dinh dưỡng và sức khỏe bổ ích cho các bạn. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và niềm vui.