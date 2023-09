Cho đến nay, các nhà khoa học đã tìm thấy chất polyphenol có tên gọi là kháng thể Xanthones dồi dào trong măng cụt mà chưa có một loại trái cây nào có thể sánh bằng nó về phương diện này. Xanthones là chất chống ôxy hóa có tác dụng ngăn ngừa tế bào bị hư hại do các gốc tự do gây ra. Từ đó, ăn măng cụt mỗi ngày với một lượng vừa phải có thể trì hoãn quá trình lão hóa, giảm cholesterol xấu, ngừa các bệnh về tim mạch, chống viêm nhiễm, ngừa bệnh thoái hóa hay suy giảm về thể chất và tinh thần.

Măng cụt chứa rất ít calo (63 calo cho mỗi 100g) và không chứa chất béo bão hòa cũng như cholesterol. Tuy vậy, nó lại rất giàu chất xơ (100 g cung cấp khoảng 13 % nhu cầu chất xơ mỗi ngày) nên có thể là loại trái cây tuyệt hảo để bổ sung vào thực đơn giảm cân của bạn.

Tăng cường sức đề kháng

Bên cạnh các loại trái cây thuộc họ cam quýt, măng cụt cũng là loại quả đáng chú ý về lượng vitamin C dồi dào (100 g cung cấp 12 % nhu cầu vitamin C mỗi ngày). Vitamin C được biết đến như là hoạt chất chống ôxy hóa mạnh, giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể chống lại các bệnh thông thường như cảm cúm, viêm nhiễm…

Hơn nữa, vitamin C cũng còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bình thường của thai nhi và các tế bào mới trong cơ thể. Do đó, các bà bầu có thể thưởng thức vài trái măng cụt mỗi ngày để thu lại nhiều lợi ích cho sức khỏe của mẹ và con.

Ngừa thiếu máu

Chất sắt trong măng cụt sẽ hỗ trợ đắc lực trong việc sản sinh tế bào máu đỏ và ngăn ngừa bệnh thiếu máu khá tốt. Thêm nữa, măng cụt còn ngăn ngừa thiếu máu bằng cách làm giãn nở mạch máu, giúp cho vòng tuần hoàn máu được lưu thông tốt hơn. Từ đó, giúp cơ thể chống lại các bệnh xơ vữa động mạch, tăng cholesterol, thiếu máu tới tim, đau ngực. Công năng này còn rất hữu ích trong việc hạn chế bệnh đục thủy tinh thể và cải thiện thị lực.

Điều trị lao

Vì quả măng cụt có đặc tính kháng khuẩn và nấm mạnh mẽ nên nó có tác dụng hiệu quả trong việc tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể ức chế sự phát triển của các vi khuẩn gây bệnh lao rất tốt. Đối với các bệnh nhân lao, măng cụt là loại trái cây rất đáng được thưởng thức mỗi ngày.

Điều trị các vấn đề về da

Măng cụt có tính kháng khuẩn rất hiệu quả nên sẽ là biện pháp hay để điều trị nhiều vấn đề về da thông thường như mụn trứng cá, da nhờn, da khô, ngứa, eczema…Bạn chỉ cần thoa nước ép măng cụt lên làn da bị vấn đề khoảng vài phút sẽ cải thiện tình hình mà không có phản ứng phụ.Đồng thời, bạn cũng nên kết hợp ăn măng cụt để có tác dụng trị bệnh từ bên trong.

Giảm huyết áp

Áp huyết cao là một trong những nguyên nhân tạo cho động mạch có vách dày và cứng, khiến cho đường lưu thông máu bị cản trở. Từ đó, tăng nguy cơ bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ. May mắn là măng cụt đã tỏ ra hữu hiệu trong việc hạ huyết áp vì chúng chứa dồi dào khoáng chất đồng, mangan và magiê.

Xoa dịu thần kinh

Trong quả măng cụt còn có axít Trytophan - chất có liên quan trực tiếp với serotonin (một chất dẫn truyền thần kinh có tác dụng xoa dịu thần kinh, giúp tinh thần phấn chấn, vui vẻ và ngủ ngon hơn).