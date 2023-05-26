Lợi ích sức khỏe và làm đẹp của hoa hồng, chưa chắc bạn đã biết!

Sống khỏe 26/05/2023 06:34

Dưới đây là những lợi ích về sức khỏe và sắc đẹp mà hoa hồng mang lại, bạn sẽ bất ngờ khi biết được đấy.

Có thể làm dịu cơn đau đầu

Liệu pháp xông hơi bằng nước hoa hồng hoặc tinh dầu hoa hồng có thể làm dịu cơn đau đầu và chứng đau nửa đầu. Đắp một miếng gạc ngâm trong nước hoa hồng lên đầu trong vòng 45 phút có thể giúp bạn làm dịu cơn đau đầu.

Lợi ích sức khỏe và làm đẹp của hoa hồng, chưa chắc bạn đã biết! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thuốc chống trầm cảm

Dầu hoa hồng tăng cường lòng tự tin, sức mạnh tinh thần cũng đã được chứng minh có tác dụng chống lại chứng trầm cảm và làm giảm lo lắng. Dầu hoa hồng gợi lên những suy nghĩ tích cực, thư giãn tinh thần, mang lại cảm giác vui mừng, hạnh phúc và hy vọng.

Lợi ích sức khỏe và làm đẹp của hoa hồng, chưa chắc bạn đã biết! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chăm sóc da

Hoa hồng là loài hoa đầu tiên được dùng để tinh chế ra các loại dầu thơm và nước hoa trên thế giới. Tinh dầu hoa hồng có công dụng giảm viêm, xoa dịu và làm mát phù hợp với mọi loại da.

Nước hoa hồng cũng là loại nước có tác dụng khử trùng hiệu quả đối với các bệnh lý về da và nhiễm trùng mắt.

Lợi ích sức khỏe và làm đẹp của hoa hồng, chưa chắc bạn đã biết! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Chống nắng, chống viêm da, giảm mụn

Chiết xuất trong cánh hoa hồng bao gồm các chất chống oxy hóa như polyphenol, anthocyanins và flavonoid có công dụng chống viêm. Nhờ vậy mà tinh chất hoa hồng có thể bảo vệ da khỏi tác động của bức xạ tia cực tím, giảm thâm nám.

Giàu vitamin C, nước hoa hồng cũng góp phần giảm mẩn đỏ, kích ứng da và hỗ trợ điều trị bỏng, hỗ trợ giảm đau.

Có chứa chất diệt khuẩn tốt

Tinh dầu hoa hồng có thể được sử dụng trong điều trị thương hàn, tiêu chảy, ngộ độc thực phẩm và các bệnh khác do vi khuẩn gây ra. Tinh dầu cũng có thể chữa được các bệnh nhiễm khuẩn bên trong, bao gồm ruột kết, dạ dày, ruột và đường tiết niệu, cũng như nhiễm trùng bên ngoài mắt, tai và vết thương.

Lợi ích sức khỏe và làm đẹp của hoa hồng, chưa chắc bạn đã biết! - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet
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