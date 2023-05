Mỹ nhân U50 có thân hình hoàn mỹ như thiếu nữ 20 chia sẻ lí do nhờ không lấy chồng

Ở độ tuổi 45, người đẹp từng chia sẻ: "Tôi không phải kiểu người nóng vội trong hôn nhân". Có vẻ như lấy chồng không phải điều mà cô gái đặt nặng cho bản thân. Hiện ngôi sao vẫn độc thân, hàng ngày có thú cưng làm bạn. Cô cho biết bản thân không ép bản thân phải lấy chồng để làm vui lòng người khác. Ngoài ra, cô cũng không chạnh lòng khi bị so sánh với hội bạn cùng thời đã yên bề gia thất. Việc không kết hôn cũng được xem là một trong những bí quyết khỏe đẹp của Hoa hậu Hàn Quốc 2000.

Vóc dáng tuổi 45 của Kim Sa Rang qua camera thường khiến nhiều người bất ngờ. Ảnh: Internet

Phụ nữ chúng ta ai cũng mong muốn giữ được nhan sắc rạng ngời tuổi trẻ. Dù có tốn biết bao nhiêu tiền đầu tư vào mỹ phẩm, các liệu trình thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp đối với phụ nữ cũng là không thể đủ. Tuy vậy có những người chẳng hiểu do may mắn hay do họ có bí quyết đặc biệt riêng mà lại sở hữu được nhan sắc dường như không hề thay đổi qua thời gian.

Dana Delany, người từng rất nổi tiếng với series phim dài tập "Những bà nội trợ kiểu Mỹ" cũng từng chia sẻ rằng: "Tôi không kết hôn, tôi cũng chẳng có con, ngày ngày đi tập yoga và uống rất nhiều rượu vang".

Nghe qua có vẻ vô lý nhưng các chị em hãy nghĩ thử xem. Được bỏ qua hết những áp lực mệt mỏi của việc kết hôn, được tự do sống theo mơ ước và mục tiêu của chính mình, chẳng cần mỗi ngày lo lắng chuyện chợ búa, dọn dẹp, nấu nướng, chăm sóc chồng con… Thời gian rảnh rỗi chị em tha hồ hưởng thụ cuộc sống, nhấm nháp tí rượu vang, tập yoga và chăm sóc sắc đẹp. Chỉ nghe qua thôi cũng đủ cảm thấy tâm hồn mình tươi trẻ hẳn ra rồi nhỉ?

Lời khuyên của Dana cũng vấp phải nhiều sự chỉ trích cho rằng cuộc sống của phụ nữ như vậy là quá tiêu cực, rất cô đơn buồn tủi và sẽ không thể tận hưởng được những điều hạnh phúc to lớn của một người mẹ, người vợ.

Những người phụ nữ trẻ đẹp như thời con gái. Ảnh: Internet

Bản thân Kim Sa Rang cũng chia sẻ, cô rất nghiêm khắc với bản thân trong chế độ ăn uống, tập luyện hay ngủ nghỉ để giữ dáng. Cô luôn duy trì cân nặng ở mức 49kg, trong khi chiều cao 1,73m.

Theo My Daily, diễn viên giữ hình thể săn chắc, khỏe mạnh bằng cách luyện yoga, gym, kiên trì với các động tác pilates có độ khó cao - phương pháp phát triển sức bền, tăng sự linh hoạt, dẻo dai. Theo cô, đây là yếu tố rất quan trọng giúp duy trì cân nặng lý tưởng. Về chế độ ăn uống, Sa Rang chú trọng thực đơn sáng, trưa. Bữa tối cô thường không ăn hoặc ăn nhẹ, với một ít rau. Nữ nghệ sĩ giới hạn lượng carbohydrate, tăng tỷ lệ protein, trái cây và rau xanh. Khi không vướng lịch trình, cô thường ngủ trước 22h và dậy vào 6h.

Tập thể dục thể thao để giữ dáng là lựa chọn của nhiều mỹ nhân. Ảnh: Internet

Dù sao đi nữa, cuộc sống là quyết định riêng của mỗi người, lựa chọn kết hôn hay sống độc thân, sinh con hay không, uống rượu, tập thể dục hay không, quan trọng nhất vẫn là cách nhìn nhận của họ về hạnh phúc. Sống vui vẻ sẽ tự nhiên tươi trẻ thôi.

Phụ nữ trong và ngoài độ tuổi U40 có nhiều nỗi lo, nhất là về vẻ ngoài, vóc dáng, làn da. Tuy nhiên, bằng việc duy trì các thói quen cũng như sự cố gắng, bạn có thể trẻ đẹp vượt thời gian. Bạn có thể tham khảo một số phương pháp sau để luôn khỏe mạnh, chống lão hóa.

- Đừng lo lắng, stress

Người mẹ trẻ lâu 46 tuổi bị nhầm là chị gái từng chia sẻ cô luôn cố gắng giữ bình tĩnh. Joleen biết hoạt động thể chất và mỹ phẩm không đủ để giữ lại tuổi trẻ mà sức khỏe tinh thần và thái độ lạc quan cũng rất quan trọng. Cô cố gắng để không lo lắng nhiều về quá khứ và tương lai. Điều đó giúp ổn định tinh thần và xua tan stress.

- Uống đủ nước mỗi ngày

Nếu uống nước trước bữa ăn 20 đến 30 phút, sẽ giúp cho chị em giảm cảm giác đói và ăn ít đi những thực phẩm không cần thiết. Nước còn làm tăng quá trình trao đổi chất trong cơ thể, giúp đốt cháy calo và lượng mỡ thừa hiệu quả.Chính vì thế các chuyên gia y tế còn khuyến cáo, mỗi chị em nên uống đủ khoảng 2 lít nước mỗi ngày, uống rải rác vào các thời điểm trong ngày, để có thể phát huy hết công dụng mà nước mang lại.

- Đừng ăn quá nhiều chất béo

Thừa cân, béo phì cũng là một dấu hiệu rõ ràng khi chị em áp dụng chế độ ăn nhiều chất béo. Khi chất béo nạp vào cơ thể quá nhiều và cơ thể không thể tiêu hao hết, dẫn đến tích tụ thành mỡ thừa ở các bộ phận khiến cơ thể bị thừa cân. Thêm vào đó, chất béo còn là một trong những nguyên nhân gây phá vỡ collagen trên da, là nguyên nhân hình thành các nếp nhăn trên da, khiến chị em già hơn so với tuổi thật của mình.

- Ăn nấm

Nấm có tác dụng chữa bệnh rất tốt trong y học cổ truyền. Chúng chứa các hợp chất độc đáo có hiệu quả chống lại virus. Trong các loại nấm, nấm tốt nhất cho sức khỏe con người là nấm rơm, nấm hương, nấm cục, nấm sữa. Sản phẩm này là một nguồn cung cấp vitamin D dồi dào, chứa nhiều khoáng chất và chứa ít calo và chất chống oxy hóa rất quan trọng để giữ cho cơ thể bạn trẻ lâu.

- Uống trà lá sen

Trà lá sen có thể được dùng theo cả dạng nóng và lạnh. Nó có nhiều lợi ích như thúc đẩy đi tiểu, giảm cân và giúp chữa các bệnh về dạ dày. Nó đặc biệt được khuyến khích cho những người tăng cân do ăn thức ăn béo và nhiều dầu mỡ. Các bác sĩ chuyên khoa khuyên bạn nên uống 3-4 tách trà lá sen mỗi ngày khi bụng đói.