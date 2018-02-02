Không phải thuốc, đây mới là cách hạ sốt nhanh chóng cho người lớn ngay tại nhà

Sống khỏe 02/02/2018 19:55

Nếu không muốn uống thuốc hay đến bệnh viện, bạn có thể áp dụng những cách hạ sốt nhanh chóng cho người lớn ngay tại nhà dưới đây.

Sốt là một trong những dấu hiệu ban đầu của nhiều loại bệnh khác nhau khiến cơ thể vô cùng mệt mỏi, nhức đầu, chán ăn... Tuy nhiên, bạn có thể nhanh chóng thoát khỏi sự khó chịu này bằng những cách hạ sốt nhanh chóng tại nhà sau đây.

Cách hạ sốt nhanh chóng cho người lớn không cần thuốc

Chanh

Cắt chanh thành những lát mỏng theo chiều ngang rồi chà sát vào trán, khuỷu tay và dọc xương sống. Đồng thời, người bệnh cũng nên ngậm một lát chanh mỏng trong miệng. Cách này sẽ giúp hạ sốt nhanh hơn.

Khoai tây

Không phải thuốc, đây mới là cách hạ sốt nhanh chóng cho người lớn ngay tại nhà - Ảnh 1
Chỉ với vài lát khoai tây nhiệt độ cơ thể của bạn sẽ nhanh chóng hạ xuống - Ảnh minh họa: Internet

Rửa sạch 1 củ khoai tây, cắt thành các lát mỏng rồi ngâm trong giấm khoảng 10 phút. Sau đó, bạn đắp lên trán trong 20 phút, cơ thể sẽ mát hơn rất nhiều.

Rau diếp cá

Lá diếp cá bạn rửa sạch, giã nhuyễn, đắp lên trán rồi dùng băng gạc quấn lại và để yên trong khoảng 30 phút.

Không phải thuốc, đây mới là cách hạ sốt nhanh chóng cho người lớn ngay tại nhà - Ảnh 2
Rau diếp cá là một trong những phương pháp hạ sốt vô cùng hiệu quả dành cho người lớn - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, bạn cũng có thể cho lá diếp cá vào máy xay nhuyễn rồi đem đun sôi khoảng 10 phút. Sau đó bạn chờ nguội rồi lọc lấy nước, bỏ bã đi. Cho người bệnh uống nước rau diếp cá 3 lần/ngày, sau mỗi bữa ăn khoảng 1 giờ để có được kết quả tốt nhất.

Giấm táo

Theo các chuyên gia, giấm táo có hàm lượng axit cao giúp giải phóng thân nhiệt ra bên ngoài cơ thể qua da, từ đó nhanh chóng hạ sốt.

Pha 100ml nước giấm táo vào một thau nước ấm rồi dùng khăn bông sạch thấm dung dịch này lau khắp cơ thể. Thực hiện phương pháp này mỗi tiếng 1 lần, nhiệt độ cơ thể sẽ nhanh chóng hạ xuống.

Tỏi

Bạn xay nhuyễn 2-3 tép tỏi rồi trộn chúng với 1 muỗng dầu ô liu. Sau đó, bạn dùng hỗn hợp này xoa lên lòng bàn chân và bàn tay, để yên trong vòng 20 phút.

Lá húng quế

Không phải thuốc, đây mới là cách hạ sốt nhanh chóng cho người lớn ngay tại nhà - Ảnh 3
Chỉ với vài lá húng quế cơn sốt của bạn sẽ nhanh chóng bị 'thổi bay' - Ảnh minh họa: Internet

Đun sôi khoảng 20 lá húng quế cùng với 1 muỗng cà phê gừng băm và 200ml nước cho đến khi lượng nước còn lại một nửa. Cho thêm một ít mật ong vào, uống nước này 2-3 lần/ngày đế cơn sốt nhanh chóng đi qua.

Dùng tất ướt

Bạn cần hai chiếc tất cotton sạch, nhúng vào nước lạnh rồi vắt khô, sau đó quấn quanh hai mắt cá chân. Chỉ khoảng 15 phút sau, nhiệt độ cơ thể sẽ giảm xuống.

Chườm khăn ấm

Bạn chỉ cần ngâm khăn mặt vào nước ấm, sau đó vắt khô đắp vào nách, bàn chân, lòng bàn tay và hai bên bẹn để giảm nhiệt cơ thể.

Nếu những cách hạ sốt nhanh chóng cho người lớn này không có tác dụng, hãy đến gặp bác sĩ để được thăm khám kịp thời.

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5 cách hạ sốt nhanh cho trẻ mà không cần dùng thuốc

Hãy áp dụng ngay những biện pháp dưới đây để giúp con hạ sốt nhanh chóng.

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