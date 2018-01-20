Mách mẹ cách massage hạ sốt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất, hiệu quả không ngờ

Chăm sóc con 20/01/2018 17:29

Để trẻ sơ sinh có thể hạ sốt một cách nhanh nhất mà không cần dùng đến thuốc, mẹ chỉ cần massage cho con theo cách này.

Khi bé bị sốt cao, nhiều cha mẹ đâm ra hốt hoảng và liên tục cho con uống thuốc hạ sốt. Tuy nhiên, việc sử dụng quá nhiều thuốc hoàn toàn không tốt cho sức khỏe trẻ sơ sinh. Để con hạ sốt một cách nhanh nhất, mẹ có thể áp dụng những phương pháp massage đơn giản sau đây.

Cách massage hạ sốt nhanh nhất cho trẻ sơ sinh

Massage đầu ngón tay, ngón chân trẻ

- Chuẩn bị:

+ Một chén nước ấm. Lưu ý, mẹ nên dùng cùi chỏ để thử xem nhiệt độ nước đã thích hợp với trẻ chưa.

+ Một chiếc khăn bông mềm.

- Thực hiện:

+ Mẹ cắt ngắn móng tay và vệ sinh sạch sẽ.

+ Mẹ nhúng ngón tay vào bát nước ấm. Tiếp đến, xòe các ngón tay bé ra và bắt đầu massage. Lần lượt vuốt nhẹ từ cánh tay xuống các đầu ngón tay bé, từ hông đến chân.

Mách mẹ cách massage hạ sốt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất, hiệu quả không ngờ - Ảnh 1
Liên tục massage ngón tay, ngón chân cho trẻ sơ sinh là cách hạ sốt nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

+ Thực hiện nhiều lần thao tác nhúng tay vào nước ấm và massage tay, chân trẻ. Sự kết hợp của nước và hơi ấm từ lòng bàn tay mẹ sẽ giúp bé nhanh chóng hạ sốt.

Chà xát lòng bàn chân, bàn tay trẻ với nhau

Mách mẹ cách massage hạ sốt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất, hiệu quả không ngờ - Ảnh 2
Mẹ chà xát hai lòng bàn chân bé với nhau để cơ thể bé ấm lên, giúp hạ sốt nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Để trẻ hạ sốt nhanh, mẹ có thể chà xát hai lòng bàn chân bé vào nhau; làm tương tự với hai lòng bàn tay bé. Hành động này sẽ giúp cơ thể bé ấm lên, sinh nhiệt và hạ sốt.

Lau người trẻ bằng khăn ấm

Mách mẹ cách massage hạ sốt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất, hiệu quả không ngờ - Ảnh 3
Lau người bằng khăn ấm là cách làm nhanh nhất giúp trẻ sơ sinh hạ sốt - Ảnh minh họa: Internet

- Mẹ cho trẻ nằm trong phòng kín gió, cởi bỏ hết quần áo rồi dùng khăn nhúng nước ấm lau khắp người.

- Chị em chú ý lau kỹ các khu vực bẹn, nách và háng để trẻ nhanh chóng thoát nhiệt.

- Tránh dùng nước lạnh chườm lên người bé hoặc xoa dầu gió khi trẻ sốt kẻo dẫn đến những hậu quả xấu.

Massage với lô hội

- Chuẩn bị:

Mách mẹ cách massage hạ sốt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất, hiệu quả không ngờ - Ảnh 4
Lô hội (nha đam) có tính mát giúp trẻ thanh nhiệt, hạ sốt - Ảnh minh họa: Internet

+ Vài lá lô hội rửa sạch, gọt vỏ, rửa sơ rồi đem ép lấy chất nhờn.

+ Một chén nước ấm.

+ Khăn bông mềm.

+ Điều chỉnh nhiệt độ phòng thích hợp, kín gió.

- Thực hiện:

Mẹ lấy dung dịch lô hội cho vào lòng bàn tay rồi nhẹ nhàng massage từ ngón tay, khuỷu tay tới vùng lưng và bụng bé. Bé sẽ cảm thấy thư giãn, sảng khoái và hạ sốt rất nhanh.

Một số lưu ý khi khi hạ sốt cho trẻ

- Cho trẻ mặc quần áo thoáng mát, không nên ủ ấm hoặc để trẻ mặc quá nhiều lớp quần áo trên người.

- Không dùng nước lạnh hay nước đá.

Mách mẹ cách massage hạ sốt cho trẻ sơ sinh nhanh nhất, hiệu quả không ngờ - Ảnh 5
Mẹ tuyệt đối không dùng nước đá hạ sốt cho trẻ - Ảnh minh họa: Internet

- Bổ sung nước đầy đủ, cho bé ăn thức ăn mềm, đi ngủ đúng giờ và đủ giấc.

- Không mở điều hòa quá lạnh.

- Trường hợp trẻ sốt cao (trên 39,5 độ C) kèm theo các triệu chứng mơ màng, co giật, nôn mửa, mẹ nên nhanh chóng đưa con đến bệnh viện, tránh các biến chứng xấu có thể xảy ra.

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Thay vì sử dụng thuốc, một bó rau diếp cá sẽ giúp mẹ hạ sốt nhanh chóng và an toàn cho trẻ.

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