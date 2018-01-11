Mách mẹ tuyệt chiêu hạ sốt cực nhanh cho trẻ bằng rau diếp cá, không cần dùng thuốc

Kiến thức hay 11/01/2018 20:03

Thay vì sử dụng thuốc, một bó rau diếp cá sẽ giúp mẹ hạ sốt nhanh chóng và an toàn cho trẻ.

Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, việc sử dụng thuốc kháng sinh quá nhiều sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe. Sau khi tiêm phòng hoặc giai đoạn mọc răng trẻ thường bị những cơn sốt hành hạ. Lúc này, mẹ hãy sử dụng hạ sốt bằng rau diếp cá để trị dứt điểm cơn sốt cho con.

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Trẻ em rất dễ bị sốt vì nhiều nguyên nhân khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau diếp cá

Rau diếp cá không chỉ là rau gia vị mà còn là cây thuốc nam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe của người lớn và trẻ em. Theo Đông y, rau diếp cá có vị chua, tính mát, mùi tanh đặc trưng giúp thanh nhiệt, giải độc, trị chứng đái buốt, đái dắt, mụn nhọt mưng mủ, ho và sốt cao.

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Không chỉ là loại rau gia vị, diếp cá còn là cây thuốc nam quý trong vườn nhà - Ảnh minh họa: Internet

Rau diếp cá được xem là loại kháng sinh tự nhiên rất tốt cho trẻ em. Diếp cá có tính mát nên mẹ có thể dùng làm thực phẩm cho bé (cho vào cháo hoặc nấu canh). Mẹ cũng có thể dùng rau diếp cá làm nước tắm cho trẻ trị rôm sảy, mẩn ngứa.

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Cách dùng rau diếp cá hạ sốt cho trẻ

Đối với trẻ sơ sinh

Mách mẹ tuyệt chiêu hạ sốt cực nhanh cho trẻ bằng rau diếp cá, không cần dùng thuốc - Ảnh 3
Rau diếp cá cực kì an toàn khi trị sốt cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ giã nát một ít rau diếp cá rồi đắp lên trán trẻ, dùng băng gạc quấn lại và để trong vòng 30 phút. Lá diếp cá có tính mát sẽ giúp trẻ nhanh chóng hạ sốt.

Đối với trẻ trên 6 tháng tuổi

Hạ sốt cho trẻ bằng rau diếp cá là cách làm đơn giản, hiệu quả giúp trẻ triệt tiêu cơn sốt, không còn quấy khóc. Mẹ chỉ cần thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Lấy một nắm rau diếp cá (khoảng 20 – 40 g) rửa sạch, ngâm với nước muối pha loãng trong vòng 15 phút. Sau đó, vớt rau ra rổ để ráo nước.

- Bước 2: Cho toàn bộ rau diếp cá vão cối giã nhuyễn, vắt lấy nước.

- Bước 3: Nếu có nước vo gạo, mẹ nên chắt 1 bát nước vo gạo đặc (trường hợp không có nước vo gạo có thể chỉ dùng nước lá diếp cá). Tiếp đến, cho nước vo gạo và nước diếp cá vào nồi đun sôi, để lửa nhỏ trong vòng 20 phút thì tắt bếp.

- Bước 4: Dùng hỗn hợp nước vo gạo và rau diếp cá vừa đun cho trẻ uống.

Mách mẹ tuyệt chiêu hạ sốt cực nhanh cho trẻ bằng rau diếp cá, không cần dùng thuốc - Ảnh 4
Lá diếp cá khi đun sôi sẽ mất đi vị tanh giúp trẻ dễ uống khi đang bị sốt - Ảnh minh họa: Internet

Lá diếp cá sống có vị tanh và khó uống đối với trẻ em. Tuy nhiên, khi đã được đun sôi, vị tanh dần biến mất, nước diếp cá lúc này dễ uống hơn. Nếu trẻ thích uống ngọt, mẹ có thể thêm chút đường.

Liên tục cho bé uống từ 2 – 3 lần mỗi ngày. Sau ngày thứ nhất, trẻ sẽ hạ cơn sốt. Hai đến ba ngày sau, thân nhiệt của bé sẽ trở lại bình thường.

Lưu ý khi dùng rau diếp cá hạ sốt cho trẻ

- Nên cho trẻ uống nước lá rau diếp cá sau bữa ăn khoảng 1 giờ để đạt hiệu quả cao nhất.

- Trường hợp bé sốt quá cao, mẹ nên kết hợp vừa cho bé uống nước, vừa đắp bã diếp cá. Mẹ lau sơ người cho bé bằng nước diếp cá để chống khuẩn, kháng viêm rồi đắp bã diếp cá lên trán và hai bên nách của bé.

- Mẹ cũng nên chú ý kết hợp chế độ ăn uống, nghỉ ngơi cho trẻ để con hạ sốt nhanh hơn. Nếu thấy trẻ vẫn không hạ sốt, mẹ cần đưa con đến bệnh viện ngay lập tức.

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