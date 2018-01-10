8 loại lá tắm cho trẻ sơ sinh triệt tiêu mụn nhọt, rôm sảy, giúp da dẻ bé luôn mịn màng 

Từ lâu, lá ngải cứu được xem là một loại thuốc nam rất tốt cho sức khỏe , đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em. Dùng lá ngải cứu tắm cho trẻ sơ sinh có tác dụng trị mẩn ngứa, ghẻ lở, chống hăm, phòng ngừa cảm cúm.

Khí hậu nước ta thường khiến làn da nhạy cảm của trẻ mắc chứng rôm sảy, mẩn ngứa, mụn nhọt. Lá tắm cho trẻ sơ sinh bằng những loại lá thuốc nam trong thiên nhiên là phương pháp dân gian thường được chị em sử dụng để trị rôm sảy, giúp da dẻ bé mịn màng hơn.

Lá chè xanh có công dụng đặc biệt trong việc chữa trị các bệnh viêm loét, hăm tã. Mẹ nên cho trẻ tắm lá chè xanh 2 lần/tuần hoặc dùng để rửa bộ phận sinh dục cho trẻ để phòng và chữa chứng hăm tã.

Mẹ lấy một nắm lá ngải cứu rửa sạch, thái nhỏ, cho vào nồi nước nấu sôi để lá tiết ra toàn bộ nước màu vàng. Dùng nước này pha nước tắm cho bé. Mẹ cũng có thể thêm vài hạt muối hột vào nước tắm cho trẻ.

Dùng lá chè xanh tắm cho trẻ sẽ chữa được chứng hăm tã - Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như lá ngải cứu, mẹ có thể dùng một nắm lá chè xanh cho vào nồi nước nấu sôi. Dùng nước chè vừa nấu pha với nước sôi để nguội, thêm ít muối hạt để tắm cho con.

3. Lá đinh lăng

Lá đinh lăng là vị thuốc nam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe của cả người lớn và trẻ sơ sinh. Nhiều gia đình thường sử dụng lá đinh lăng phơi khô lót gối giúp bé ngủ ngon. Ngoài ra, dùng lá đinh lăng tắm cho trẻ sơ sinh có tác dụng trị mẩn ngứa và mụn nhọt cho trẻ.

Lá đinh lăng tươi hoặc khô đều có công dụng tốt cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ lấy một nắm lá đinh lăng rửa sạch, nấu sôi với nước và pha nước tắm cho trẻ từ 1 – 2 lần/tuần. Trẻ sẽ nhanh chóng hết ngứa, các mụn nhọt trên người sẽ dần tiêu biến.

4. Lá khế

Theo Đông y, lá khế có tính thanh nhiệt thường được dùng để chữa các triệu chứng dị ứng, rôm sảy, mẩn ngứa, viêm da cơ địa.

Mẹ dùng 1 nắm lá khế ngâm rửa thật sạch, tuốt bỏ phần gân cứng rồi đem xay hoặc giã nát với 1 ít muối hạt. Tiếp theo, lọc lấy nước lá khế đem pha nước ấm cho trẻ tắm liên tục trong vòng 3 – 4 ngày.

5. Lá trầu không

Theo Đông y, trầu không là cây thân leo vị cay nồng, thơm hắc có tính ấm. Lá trầu không thích hợp cho trẻ sơ sinh tắm vào mùa đông. Đặc biệt với những bé bị bệnh chàm và có cơ địa dị ứng, trầu không có tác dụng sát khuẩn và giảm ngứa hiệu quả. Ngoài ra, trầu không cũng có tác dụng chữa hăm cho bé.

Mẹ lấy 10 lá trầu không đem rửa sạch, thái mỏng rồi cho vào nước đun sôi. Dùng nước vừa đun pha với nước cho trẻ tắm.

6. Lá tía tô

Không chỉ được dùng làm gia vị, lá tía tô còn là cây thuốc nam quý ở nước ta. Tía tô có tác dụng long đờm, chữa ho, giảm đau, giải độc… cho trẻ sơ sinh. Ngoài ra, tía tô còn có tác dụng diệt khuẩn, trị rôm sảy ở trẻ. Kiên trì tắm bằng loại lá này cho trẻ sơ sinh trong vòng một tuần, bé sẽ giảm các dấu hiệu rôm sảy mà không cần bôi thuốc.

Lá tía tô là cây thuốc nam có nhiều công dụng chữa bệnh đối với trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ lấy 1 nắm lá tía tô rửa sạch với muối để loại bỏ toàn bộ bụi bẩn và lông tơ trên lá. Đem xay nát, vắt lấy nước cốt rồi nấu nước tắm cho trẻ. Ngoài ra, mẹ cũng có thể cho nguyên nắm lá vào nồi nước nấu sôi, pha nước tắm cho trẻ.

7. Lá riềng

Lá riềng rất lành tính và có khả năng kháng khuẩn cao giúp làm sạch da. Tắm lá riềng cho trẻ sơ sinh để trị mụn kê, phòng rôm sảy là phương pháp được nhiều chị em truyền tai nhau.

Lá riềng tươi có tác dụng kháng khuẩn tự nhiên thường dùng làm lá tắm cho trẻ sơ sinh trị mụn kê - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ dùng một nắm lá riềng tươi, cọ sạch lông trên lá rồi cho vào nồi đun lấy nước tắm. Kiên trì tắm cho trẻ từ 2-3 lần/tuần đến khi mụn kê hoàn toàn lặn thì dừng lại.

8. Lá vối

Lá vối thường được người dân sử dụng làm nước lá uống giải khát giúp ăn ngon, tiêu hóa tốt và là thành phần chính trong các bài thuốc chữa đầy bụng, tiêu chảy, mụn nhọt. Dùng lá vối tắm cho trẻ sơ sinh có tác dụng trị ghẻ lở, chốc đầu.

Mẹ dùng một nắm lá vối rửa sạch, nấu kỹ lấy nước để tắm và vệ sinh sạch ở những vùng trẻ bị ghẻ lở, chốc đầu.

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Những lưu ý khi cho trẻ sơ sinh tắm nước lá

- Mẹ nên thử phản ứng của trẻ trước khi tắm bằng cách bôi trước nước tắm vào tay trẻ. Đợi khoảng 3 tiếng, nếu không thấy da bé bị kích ứng thì có thể cho con tắm.

- Không tắm nước lá cho trẻ sơ sinh khi da bé bị tổn thương (trầy xước, mưng mủ, sưng tấy…) vì thời điểm này, lớp màng bảo vệ trên da bé mất đi khiến một số vi khuẩn trên lá có thể xâm nhập, gây nguy hiểm cho bé.

- Nếu da trẻ bình thường thì chỉ nên tắm bằng nước sôi để nguội cho trẻ sơ sinh.

- Mẹ nên tắm sơ cho trẻ bằng nước ấm trước để loại bỏ bụi bẩn, chất nhờn trên da, tiếp đến tắm bằng nước lá và tắm lại bằng nước sôi để nguội.