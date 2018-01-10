8 loại lá tắm cho trẻ sơ sinh triệt tiêu mụn nhọt, rôm sảy, giúp da dẻ bé luôn mịn màng 

Chăm sóc con 10/01/2018 12:05

Lá chè xanh, lá trầu không, lá khế... là những loại lá dễ tìm thường được các chị em nấu tắm cho trẻ sơ sinh để trị rôm sảy.

Khí hậu nước ta thường khiến làn da nhạy cảm của trẻ mắc chứng rôm sảy, mẩn ngứa, mụn nhọt. Lá tắm cho trẻ sơ sinh bằng những loại lá thuốc nam trong thiên nhiên là phương pháp dân gian thường được chị em sử dụng để trị rôm sảy, giúp da dẻ bé mịn màng hơn.

Những loại lá tắm cho trẻ sơ sinh an toàn

1. Lá ngải cứu

Từ lâu, lá ngải cứu được xem là một loại thuốc nam rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt đối với phụ nữ và trẻ em. Dùng lá ngải cứu tắm cho trẻ sơ sinh có tác dụng trị mẩn ngứa, ghẻ lở, chống hăm, phòng ngừa cảm cúm.

8 loại lá tắm cho trẻ sơ sinh triệt tiêu mụn nhọt, rôm sảy, giúp da dẻ bé luôn mịn màng  - Ảnh 1
Lá ngải cứu là cây thuốc nam phổ biến ở nước ta chữa chứng đau bụng kinh ở phụ nữ và  tắm cho trẻ sơ sinh để giảm mụn nhọt - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ lấy một nắm lá ngải cứu rửa sạch, thái nhỏ, cho vào nồi nước nấu sôi để lá tiết ra toàn bộ nước màu vàng. Dùng nước này pha nước tắm cho bé. Mẹ cũng có thể thêm vài hạt muối hột vào nước tắm cho trẻ.

2. Lá chè xanh

Lá chè xanh có công dụng đặc biệt trong việc chữa trị các bệnh viêm loét, hăm tã. Mẹ nên cho trẻ tắm lá chè xanh 2 lần/tuần hoặc dùng để rửa bộ phận sinh dục cho trẻ để phòng và chữa chứng hăm tã.

8 loại lá tắm cho trẻ sơ sinh triệt tiêu mụn nhọt, rôm sảy, giúp da dẻ bé luôn mịn màng  - Ảnh 2
Dùng lá chè xanh tắm cho trẻ sẽ chữa được chứng hăm tã - Ảnh minh họa: Internet

Tương tự như lá ngải cứu, mẹ có thể dùng một nắm lá chè xanh cho vào nồi nước nấu sôi. Dùng nước chè vừa nấu pha với nước sôi để nguội, thêm ít muối hạt để tắm cho con.

3. Lá đinh lăng

Lá đinh lăng là vị thuốc nam có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe của cả người lớn và trẻ sơ sinh. Nhiều gia đình thường sử dụng lá đinh lăng phơi khô lót gối giúp bé ngủ ngon. Ngoài ra, dùng lá đinh lăng tắm cho trẻ sơ sinh có tác dụng trị mẩn ngứa và mụn nhọt cho trẻ.

8 loại lá tắm cho trẻ sơ sinh triệt tiêu mụn nhọt, rôm sảy, giúp da dẻ bé luôn mịn màng  - Ảnh 3
Lá đinh lăng tươi hoặc khô đều có công dụng tốt cho trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ lấy một nắm lá đinh lăng rửa sạch, nấu sôi với nước và pha nước tắm cho trẻ từ 1 – 2 lần/tuần. Trẻ sẽ nhanh chóng hết ngứa, các mụn nhọt trên người sẽ dần tiêu biến.

4. Lá khế

Theo Đông y, lá khế có tính thanh nhiệt thường được dùng để chữa các triệu chứng dị ứng, rôm sảy, mẩn ngứa, viêm da cơ địa.

Mẹ dùng 1 nắm lá khế ngâm rửa thật sạch, tuốt bỏ phần gân cứng rồi đem xay hoặc giã nát với 1 ít muối hạt. Tiếp theo, lọc lấy nước lá khế đem pha nước ấm cho trẻ tắm liên tục trong vòng 3 – 4 ngày.

5. Lá trầu không

Theo Đông y, trầu không là cây thân leo vị cay nồng, thơm hắc có tính ấm. Lá trầu không thích hợp cho trẻ sơ sinh tắm vào mùa đông. Đặc biệt với những bé bị bệnh chàm và có cơ địa dị ứng, trầu không có tác dụng sát khuẩn và giảm ngứa hiệu quả. Ngoài ra, trầu không cũng có tác dụng chữa hăm cho bé.

Mẹ lấy 10 lá trầu không đem rửa sạch, thái mỏng rồi cho vào nước đun sôi. Dùng nước vừa đun pha với nước cho trẻ tắm.

6. Lá tía tô

Không chỉ được dùng làm gia vị, lá tía tô còn là cây thuốc nam quý ở nước ta. Tía tô có tác dụng long đờm, chữa ho, giảm đau, giải độc… cho trẻ sơ sinh. Ngoài ra, tía tô còn có tác dụng diệt khuẩn, trị rôm sảy ở trẻ. Kiên trì tắm bằng loại lá này cho trẻ sơ sinh trong vòng một tuần, bé sẽ giảm các dấu hiệu rôm sảy mà không cần bôi thuốc.

8 loại lá tắm cho trẻ sơ sinh triệt tiêu mụn nhọt, rôm sảy, giúp da dẻ bé luôn mịn màng  - Ảnh 4
Lá tía tô là cây thuốc nam có nhiều công dụng chữa bệnh đối với trẻ sơ sinh - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ lấy 1 nắm lá tía tô rửa sạch với muối để loại bỏ toàn bộ bụi bẩn và lông tơ trên lá. Đem xay nát, vắt lấy nước cốt rồi nấu nước tắm cho trẻ. Ngoài ra, mẹ cũng có thể cho nguyên nắm lá vào nồi nước nấu sôi, pha nước tắm cho trẻ.

7. Lá riềng

Lá riềng rất lành tính và có khả năng kháng khuẩn cao giúp làm sạch da. Tắm lá riềng cho trẻ sơ sinh để trị mụn kê, phòng rôm sảy là phương pháp được nhiều chị em truyền tai nhau.

8 loại lá tắm cho trẻ sơ sinh triệt tiêu mụn nhọt, rôm sảy, giúp da dẻ bé luôn mịn màng  - Ảnh 5
Lá riềng tươi có tác dụng kháng khuẩn tự nhiên thường dùng làm lá tắm cho trẻ sơ sinh trị mụn kê - Ảnh minh họa: Internet

Mẹ dùng một nắm lá riềng tươi, cọ sạch lông trên lá rồi cho vào nồi đun lấy nước tắm. Kiên trì tắm cho trẻ từ 2-3 lần/tuần đến khi mụn kê hoàn toàn lặn thì dừng lại.

8. Lá vối

Lá vối thường được người dân sử dụng làm nước lá uống giải khát giúp ăn ngon, tiêu hóa tốt và là thành phần chính trong các bài thuốc chữa đầy bụng, tiêu chảy, mụn nhọt. Dùng lá vối tắm cho trẻ sơ sinh có tác dụng trị ghẻ lở, chốc đầu.

Mẹ dùng một nắm lá vối rửa sạch, nấu kỹ lấy nước để tắm và vệ sinh sạch ở những vùng trẻ bị ghẻ lở, chốc đầu.

>>> Xem thêm:

- Muốn bé trắng trẻo, hết rôm sảy mẹ tìm ngay các loại lá tắm cho trẻ sơ sinh này nhé

- Lá tắm cho trẻ sơ sinh – Cách đơn giản giúp làn da bé mịn màng và hạn chế những vấn đề về da

Những lưu ý khi cho trẻ sơ sinh tắm nước lá

- Mẹ nên thử phản ứng của trẻ trước khi tắm bằng cách bôi trước nước tắm vào tay trẻ. Đợi khoảng 3 tiếng, nếu không thấy da bé bị kích ứng thì có thể cho con tắm.

- Không tắm nước lá cho trẻ sơ sinh khi da bé bị tổn thương (trầy xước, mưng mủ, sưng tấy…) vì thời điểm này, lớp màng bảo vệ trên da bé mất đi khiến một số vi khuẩn trên lá có thể xâm nhập, gây nguy hiểm cho bé.

- Nếu da trẻ bình thường thì chỉ nên tắm bằng nước sôi để nguội cho trẻ sơ sinh.

- Mẹ nên tắm sơ cho trẻ bằng nước ấm trước để loại bỏ bụi bẩn, chất nhờn trên da, tiếp đến tắm bằng nước lá và tắm lại bằng nước sôi để nguội.

Mẹo dân gian chữa hóc xương cá tại nhà an toàn cho trẻ mẹ đừng bỏ qua

Mẹo dân gian chữa hóc xương cá tại nhà an toàn cho trẻ mẹ đừng bỏ qua

Trong quá trình ăn uống, không ít lần trẻ bị hóc xương cá. Lúc này, mẹ nên bình tĩnh xử lý bằng những mẹo dân gian đơn giản, an toàn.

Xem thêm
Từ khóa:   tắm lá khế cho trẻ sơ sinh tắm lá chè xanh cho trẻ sơ sinh các loại lá tắm cho trẻ sơ sinh

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 27 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 42 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 11 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 12 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 15 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang