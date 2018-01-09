Mẹo dân gian chữa hóc xương cá tại nhà an toàn cho trẻ mẹ đừng bỏ qua

Bài học làm mẹ 09/01/2018 22:47

Trong quá trình ăn uống, không ít lần trẻ bị hóc xương cá. Lúc này, mẹ nên bình tĩnh xử lý bằng những mẹo dân gian đơn giản, an toàn.

Hóc xương cá là tai nạn xảy ra ngoài ý muốn khiến cổ họng trẻ bị đau, khiến thực quản bị tổn thương. Nếu không biết cách xử lý, trẻ có thể gặp nguy hiểm tính mạng. Do đó, mẹ cần biết các bước sơ cứu ban đầu và những mẹo dân gian chữa hóc xương hiệu quả cho trẻ. 

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Mẹ nên hết sức cẩn thận khi cho con ăn các loại thức ăn có xương - Ảnh minh họa: Internet

Dấu hiệu nhận biết trẻ bị hóc xương cá

Khi trẻ đang ăn bình thường bỗng có những dấu hiệu sau chứng tỏ bé đã bị hóc xương:

- Trẻ đang ăn uống bỗng la khóc dữ dội.

- Trẻ gạt tay, sợ hãi khi mẹ đút thức ăn.

- Trẻ có hiện tượng chảy dãi, nôn ọe vì không nuốt được nước bọt. Nhiều trẻ lớn sẽ đưa tay vào móc họng hoặc nói với mẹ có vật đâm vào cổ.

- Trường hợp hi hữu xương đâm vào thanh quản, bé sẽ bị tắt tiếng hoặc khàn tiếng.

Cách xử lý khi trẻ bị hóc xương cá

Khi trẻ hóc xương, cha mẹ cần hết sức bình tĩnh và thực hiện theo các bước sau:

- Bước 1: Ngừng cho con ăn và hỏi han, động viên trẻ.

- Bước 2: Mẹ yêu cầu con há miệng và dùng đèn pin soi vùng cổ họng để kiểm tra vị trí xương đâm vào. Nếu phát hiện xương cá đâm vào cổ họng, mẹ hãy dùng kẹp y tế gắp xương ra. Trong quá trình thao tác, mẹ cần nhẹ nhàng trấn an con và cẩn thận gắp xương, tránh để bé cử động kẻo gây tổn thương vùng cổ họng.

Mẹo dân gian chữa hóc xương cá tại nhà an toàn cho trẻ mẹ đừng bỏ qua - Ảnh 2
Mẹ yêu cầu con há to miệng để kiểm tra khu vực xương đâm vào - Ảnh minh họa: Internet

Mẹo chữa hóc xương cá tại nhà an toàn cho trẻ

- Khi trẻ bị hóc xương, mẹ nên cho bé ngậm một viên vitamin C hoặc pha nước chanh đặc rồi cho ngậm trong họng. Vài vút sau, xương sẽ tự mềm và trôi xuống cổ.

- Mẹ dùng một miếng vỏ cam nhỏ cho bé ngậm trong miệng vài phút, sau đó nuốt luôn vỏ cam để chữa hóc xương.

Mẹo dân gian chữa hóc xương cá tại nhà an toàn cho trẻ mẹ đừng bỏ qua - Ảnh 3
Vỏ cam có tác dụng trong việc chữa hóc xương cá ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

- Dùng một tép tỏi nhét vào lỗ mũi (không nhét quá sâu). Trẻ bị hóc bên phải mẹ nhét vào lỗ mũi bên trái và ngược lại. Tiếp đến, mẹ lấy tay bịt lỗ mũi bên còn lại rồi cho con thở bằng miệng. Thao tác này giúp con hắt xì hơi và đẩy xương cá ra ngoài. Chú ý, phương pháp này chỉ áp dụng cho trẻ lớn.

- Mẹ dùng một thìa hạt tiêu xay nhỏ để sát mũi bé, cách này cũng sẽ khiến trẻ hắt hơi làm xương cá văng ra.

Mẹo dân gian chữa hóc xương cá tại nhà an toàn cho trẻ mẹ đừng bỏ qua - Ảnh 4

Dùng 1 muỗng hạt tiêu đen đưa gần mũi khiến trẻ hắt xì là một trong những mẹo phổ biến các mẹ vẫn thường áp dụng khi trẻ bị hóc xương - Ảnh minh họa: Internet

- Dùng một nắm lá đuôi tôm (lá thồm lồm), rửa sạch, giã nhỏ vắt lấy nước cốt cho bé ngậm kết hợp dùng bã đắp bên ngoài cổ họng.

- Nếu cổ họng trẻ bị sưng, khó khăn khi nuốt, mẹ dùng một nắm lá hẹ rửa sạch, giã nhuyễn, vắt nước cốt nhỏ vào cổ họng con và yêu cầu trẻ ngậm trong vài phút.

- Dùng 1 nắm lá phèn đen, rửa sạch, vò với nước sôi để nguội rồi chắt lấy nước cho bé ngậm.

Mẹo dân gian chữa hóc xương cá tại nhà an toàn cho trẻ mẹ đừng bỏ qua - Ảnh 5
Lá phèn đen cũng được sử dụng để chữa hóc xương ở trẻ - Ảnh minh họa: Internet

Khi trẻ bị hóc xương cá, mẹ cần chú ý:

- Khi xương găm vào cổ trẻ, mẹ tuyệt đối không dùng tay móc họng con. Hành động này không chỉ khiến trẻ bị ngạt thở mà còn khiến xương cá bị đẩy sâu hơn.

- Tuyệt đối không yêu cầu con nuốt một miếng cơm to. Việc này sẽ khiến trẻ bị nghẹn, khó thở và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bé.

Mẹo dân gian chữa hóc xương cá tại nhà an toàn cho trẻ mẹ đừng bỏ qua - Ảnh 6
Mẹ nên đưa trẻ đến gặp bác sĩ nếu không thấy xương nhưng cổ họng con vẫn đau nhói - Ảnh minh họa: Internet

- Nếu áp dụng những mẹo chữa hóc xương cá cho trẻ nói trên không hiệu quả, mẹ cần đưa con đến gặp bác sĩ để kịp thời lấy xương ra, tránh làm tổn thương cổ họng và thực quản của bé.

Chúc các mẹ thành công khi áp dụng những mẹo dân gian để chữa hóc xương cá cho trẻ tại nhà!

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