Không ngờ thuốc tránh thai có những tác dụng tuyệt vời thế này, chị em chỉ ước biết sớm hơn

Sống khỏe 08/12/2017 22:15

Không chỉ giúp phòng tránh thai ngoài ý muốn, thuốc tránh thai còn mang lại nhiều tác dụng tuyệt vời cho sức khỏe mà bạn không ngờ đến.

Theo các nghiên cứu của Đại học Aberdeen (Scotland), thuốc tránh thai có tác dụng phòng ngừa ung thư hiệu quả. Dựa vào số liệu thu thập mỗi năm trên 35.000 phụ nữ, việc sử dụng thuốc tránh thai trong một khoảng thời gian có thể làm giảm 19% nguy cơ ung thư ruột, 34% nguy cơ ung thư nội mạc tử cung và 33% nguy cơ ung thư buồng trứng.

Bên cạnh đó, thuốc tránh thai còn mang lại rất nhiều lợi ích đối với chị em phụ nữ như giúp làm đẹp da, giảm đau bụng kinh…

Những tác dụng tuyệt vời khác của thuốc tránh thai

Giảm đau

Nguyên nhân làm xuất hiện các cơn đau là do axit béo không bão hòa prostaglandin ở các mô gây ra. Khi sử dụng thuốc tránh thai, lượng prostaglandin trong cơ thể sẽ giảm đáng kể, giúp làm dịu các cơn đau.

Không ngờ thuốc tránh thai có những tác dụng tuyệt vời thế này, chị em chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 1
Thuốc tránh thai mang lại nhiều tác dụng cho sức khỏe - Ảnh: Internet

Điều hòa chu kỳ kinh nguyệt

Rối loạn chu kỳ kinh nguyệt có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như khả năng sinh sản ở chị em phụ nữ. Sử dụng thuốc tránh thai có thể giúp điều hòa kinh nguyệt, hạn chế tình trạng rong kinh, kinh nguyệt không đều…

Chống viêm vùng chậu

Khi các vi khuẩn xâm nhập vào âm đạo và cổ tử cung sẽ gây viêm vùng chậu, làm ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của bạn. Progestin có trong thuốc tránh thai giúp lớp chất nhầy ở cổ tử cung dày hơn, tạo rào cản ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể.

Giảm đau bụng kinh

Hiện tượng đau bụng kinh xảy ra khi cơ thể sản sinh prostaglandin giúp co thắt tử cung nhằm đẩy máu và các lớp màng trong tử cung ra ngoài.

Không ngờ thuốc tránh thai có những tác dụng tuyệt vời thế này, chị em chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 2
Thuốc tránh thai giúp giảm đau hiệu quả - Ảnh: Internet

Trong “ngày đèn đỏ”, nhiều chị em thường phải chịu đựng những cơn đau bụng kinh gây mệt  mỏi, khó chịu. Thuốc tránh thai có thể giúp giảm lượng prostaglandin mà cơ thể tiết ra, từ đó làm dịu các cơn đau hiệu quả.

Giảm mụn

Theo các kết quả khảo sát, sử dụng thuốc tránh thai có thể điều trị mụn trứng cá hiệu quả. Có khoảng 14% phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai cải thiện được tình trạng mụn trên da.

Nguyên nhân gây ra mụn trứng cá là do bã nhờn trên da hoạt động quá mức. Thuốc tránh thai có thể làm giảm nồng độ androgen trên cơ thể, một loại hoóc-môn giúp sản xuất dầu trên da.

Không ngờ thuốc tránh thai có những tác dụng tuyệt vời thế này, chị em chỉ ước biết sớm hơn - Ảnh 3
Thuốc tránh thai làm giảm sự phát triển của mụn trứng cá - Ảnh: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo

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