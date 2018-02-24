Nhiều người thường gặp tình trạng bỏng bô xe máy do bất cẩn trong sinh hoạt hàng ngày. Để tránh vết bỏng hình thành sẹo, bạn cần phải biết xử lý vết thương đúng cách.

Vết thương do bỏng bô xe máy gây ra thường có thời gian phục hồi khá lâu nên sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt hàng ngày. Bỏng bô xe máy là trường hợp thường gặp do bất cẩn nhưng không phải ai cũng biết cách xử lý để vết thương không để lại sẹo. Nếu sơ cứu không kịp thời hoặc sai cách có thể khiến vết bỏng bô xe máy trở nặng, nhiễm trùng rất nguy hiểm.

Bỏng bô xe máy là trường hợp nhiều người gặp phải - Ảnh: Internet Cách xử lý vết bỏng bô xe máy không để lại sẹo Bỏng bô xe máy rất dễ bị bỏng sâu do nhiệt độ ống bô cao, thời gian điều trị cũng vì vậy mà kéo dài hơn các vết bỏng thông thường. Nếu không điều trị kịp thời và đúng cách thì rất dễ khiến vết thương lâu lành, thậm chí để lại sẹo gây mất thẩm mỹ. Theo các bác sĩ, dù diện tích bỏng hẹp hay rộng thì khi bị bỏng bô xe máy cần phải sơ cứu ngay bằng nước lạnh. Bạn tưới nước lạnh lên vùng da bị bỏng hoặc ngâm nước lạnh càng sớm càng tốt. Sau khoảng 20 phút sơ cứu với nước lạnh, bạn dùng gạc vô trùng băng lại vết thương.

Tuyệt đối không tự ý điều trị vết bỏng bằng các phương pháp dân gian hoặc dùng kem đáng răng để bôi lên vết bỏng vì rất dễ gây nhiễm trùng, khiến vết thương thêm nghiêm trọng. Dùng nước lạnh là cách sơ cứu vết bỏng an toàn nhất - Ảnh: Internet Vết bỏng bô xe máy có thể để lại sẹo gây mất thẩm mỹ, khiến chị em tự ti khi diện trang phục ngắn. Cách tốt nhất để ngăn ngừa sẹo chính là phải điều trị vết bỏng đúng cách để khỏi càng sớm càng tốt. Khi vết thương nhanh lành thì nguy cơ để lại sẹo cũng ít hơn. Cách làm mờ sẹo do bỏng bô xe máy Trong trường hợp vết bỏng bô để lại sẹo, bạn có thể áp dụng những phương pháp sau để làm mờ vết sẹo. Nha đam Những dưỡng chất trong nha đam có khả năng giúp tái sinh tế bào da mới. Kiên trì dùng nha đam bôi lên vết sẹo sẽ giúp làm đều màu da, đồng thời kích thích hình thành tế bào da mới. Dùng sữa tươi Hàm lượng lactic trong sữa tươi có tác dụng làm trắng da, hỗ trợ làm mờ sẹo hiệu quả. Bạn có thể dùng bông gòn thấm sữa tươi rồi nhẹ nhàng mát xa lên phần sẹo cần làm mờ. Bạn có thể dùng sữa tươi để làm mờ vết sẹo - Ảnh: Internet Mật ong Mật ong được xem là mỹ phẩm thiên nhiên có tác dụng làm trắng da, mờ vết thâm lâu năm hiệu quả. Mối tối trước khi đi ngủ, bạn dùng một ít mật ong thoa lên vết sẹo, mát xa khoảng 20 phút rồi rửa sạch với nước ấm sẽ giúp mờ sẹo nhanh chóng. Trên đây là cách xử lý vết thương và biện pháp hạn chế tình trạng sẹo loang lổ khi bị bỏng bô xe máy, bạn hãy ghi nhớ để áp dụng khi cần nhé!

Cách chữa trị bỏng nước sôi, dầu mỡ không để lại sẹo Nếu không may bị bỏng nước sôi hay dầu ăn bạn hãy áp dụng ngay các mẹo hay dưới đây để chữa trị nhé.

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