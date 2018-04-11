Không còn đau nhức vì suy giãn tĩnh mạch nhờ những cách chữa trị cực đơn giản này tại nhà

Dưới đây là những cách chữa suy giãn tĩnh mạch hiệu quả, an toàn bạn có thể áp dụng ngay tại nhà:

Nguyên nhân gây suy giãn tĩnh mạch là do quá trình lưu thông máu bị cản trở khiến các mạch máu phồng to. Nếu không được điều trị, bệnh sẽ gây ra tình trạng đau nhức, khó chịu và mệt mỏi cho người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm làm tắc mạch máu phổi, nguy hiểm hơn là gây tử vong.

Cách thực hiện rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy 1 chiếc khăn mềm nhúng nước ấm rồi vắt kiệt nước. Sau đó chườm lên vùng bị đau nhức khoảng 10-20 phút, thực hiện 3-4 lần mỗi ngày sẽ giúp giảm đau nhức nhanh chóng.

Chườm nước ấm là cách đơn giản nhất giúp giảm đau do suy giãn tĩnh mạch gây ra. Theo các nghiên cứu, những triệu chứng của bệnh suy giãn tĩnh mạch đã giảm đáng kể khi bệnh nhân áp dụng liệu pháp chườm nước ấm thường xuyên.

Chườm nước ấm là phương pháp vừa đơn giản vừa chữa suy giãn tĩnh mạch hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Sử dụng nha đam

Nha đam chứa hàm lượng lớn hợp chất glucomannan, axit gibberellic và axit salicylic có tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Chính vì vậy mà nha đam thường được dùng để giảm những triệu chứng như sưng đỏ, đau nhức ở những người bị suy giãn tĩnh mạch.

Bạn chỉ cần lấy phần keo trong của lá nha đam đã rửa sạch bôi lên khu vực sưng đau trong khoảng 20 phút. Áp dụng bài thuốc này mỗi ngày 2 lần, bạn sẽ bất ngờ về kết quả mà nó mang lại.

Tỏi và hành

Tỏi và hành đều chứa nhiều hợp chất lưu huỳnh có khả năng ngăn ngừa quá trình tích tụ tiểu cầu trong máu, từ đó giảm khả năng hình thành những cục máu đông. Nhờ đó mà những cơn đau do suy giãn tĩnh mạch gây ra sẽ được giảm thiểu.

Bạn nên bổ sung tỏi và hành vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày để ngăn ngừa tình trạng viêm tĩnh mạch.

Dùng tỏi và hành thường xuyên sẽ giúp giảm viêm tĩnh mạch - Ảnh minh họa: Internet

Uống nước dứa (thơm)

Theo các nghiên cứu, hàm lượng enzym trong dứa có tác dụng tích cực trong việc chữa suy giãn tĩnh mạch. Ngoài ra, dứa còn chứa nhiều bromelain giúp giảm sưng và hạn chế viêm nhiễm hiệu quả.

Thường xuyên uống nước dứa sẽ giúp ngăn ngừa quá trình tích tụ tiểu cầu trong máu, đồng thời mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Gừng

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc, gừng còn là vị thuốc có khả năng chống viêm và làm loãng máu. Kết quả nghiên cứu tại Trung tâm sức khỏe Denver Health (Mỹ) đã cho thấy những người tiêu thụ 5g gừng mỗi ngày đã giảm đáng kể triệu chứng suy giãn tĩnh mạch.

Ngoài ra, gừng còn có khả năng hạn chế hình thành cục máu đông, giúp hỗ trợ điều trị viêm tĩnh mạch.

Dùng gừng sẽ giúp hỗ trợ điều trị viêm tĩnh mạch hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Trên đây là những cách chữa suy giãn tĩnh mạch bạn có thể áp dụng tại nhà mỗi ngày.