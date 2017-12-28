Keo 502 dính vào tay: Lấy ngay một chai dầu gió làm theo cách này sẽ giúp tẩy cực nhanh

Chỉ bằng vài thứ quen thuộc có sẵn trong nhà, bạn có thể tẩy sạch keo 502 dính vào tay nhanh chóng với cách làm cực đơn giản. Giờ đây, chị em không còn lo ngại khi sử dụng những loại keo có độ bám dính cao để dán giày hay vật dụng nữa nhé!

Các loại keo mạnh như keo dán sắt, keo 502… khi dính vào tay sẽ nhanh khô cứng lại và rất khó để gỡ ra. Chính vì vậy, nếu keo dính vào tay sẽ tạo cảm giác khó chịu, nếu không xử lí đúng cách sẽ dễ dẫn đến phồng tay, lột da gây đau đớn. Keo 502 khi dính vào tay rất khó để gỡ ra - Ảnh: Internet Để tránh gây nguy hiểm cho vùng da bị dính keo 502, dưới đây là những cách tẩy keo 502 dính vào tay cực nhanh và đơn giản, chị em có thể áp dụng ngay tại nhà.

Cách tẩy keo 502 dính vào tay cực nhanh Chắc hẳn, không ít người đã từng gặp trường hợp bị keo 502 dính chặt vào tay gây khó chịu. Bạn thường có xu hướng dùng tay để gỡ keo nhưng chính điều này lại khiến keo dính thêm vào các ngón tay khác. Thay vào đó, bạn có thể thử áp dụng những cách sau: - Khi bị dính keo 502, bạn hãy dùng một ít dầu gió để thoa lên tay, lớp keo sẽ dần dần bong ra, sau đó bạn chỉ việc rửa tay với nước để loại bỏ phần keo còn sót lại.

Dùng dầu gió thoa lên vết dính sẽ giúp keo bong ra nhanh chóng - Ảnh: Internet - Bạn cũng có thể nhúng tay vào nước xà phòng ấm và ngâm trong khoảng 10 phút đến khi keo mềm ra, sau đó nhẹ nhàng gỡ từ từ lớp dính ra là xong. - Nếu có nước tẩy sơn móng tay, dầu lửa hoặc rượu thì có thể dùng bông gòn nhúng vào những dung dịch này thoa lên vùng da bị dính keo, keo sẽ tự bong ra nhanh chóng. - Một cách đơn giản hơn để giúp tẩy keo 502 cực nhanh chính là dùng muối. Bạn đổ 2 muỗng canh muối vào chén, thêm vào một ít nước để tạo thành hỗn hợp sền sệt, sau đó thoa đều hỗn hợp lên chỗ tay dính keo, chà xát trong khoảng 30-60 giây. Thực hiện liên tục như vậy cho đến khi lớp keo tróc hẳn thì rửa sạch lại với nước là được. Thoa muối vào hai tay cũng là cách giúp loại bỏ keo 502 đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay - Ảnh: Internet Một số cách gỡ keo 502 dính trên kính và đồ vật Dùng dầu ăn: Thoa dầu ăn lên vùng keo dính lên đồ vật, để khoảng 5 phút rồi dùng khăn thấm một chút dầu ăn chà xát lên bề mặt kính. Liên tục như vậy cho đến khi lớp keo bong ra hoàn toàn. Sử dụng nước nóng và khăn: Đặt một chiếc khăn lên bề mặt đồ vật dính keo, sau đó đổ từ từ nước nóng lên trên bề mặt khăn và chà xát mạnh, lớp keo bám chắc đến mấy cũng bị loại bỏ nhanh chóng. Thoa dầu ăn lên bề mặt đồ vật rồi dùng khăn loại bỏ lớp keo - Ảnh: Internet Sử dụng máy sấy tóc: Để tẩy lớp keo dính trên bề mặt gỗ, bạn có thể dùng máy sấy tóc để hơ nóng bề mặt bị bám keo, đợi đến khi lớp keo gần bong ra thì dùng khăn khô lau sạch vết keo. Chúc bạn thành công với những cách tẩy keo 502 dính vào tay và đồ vật này nhé!

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