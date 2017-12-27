Đau thần kinh tọa đến mấy cũng trị khỏi chỉ bằng 1 quả bóng tennis làm theo cách này

Luyện tập 27/12/2017 16:17

Khi cột sống thắt lưng bị tổn thương sẽ dẫn đến đau thần kinh tọa gây mệt mỏi, khó chịu cho người bệnh. Tuy nhiên, bạn chỉ cần dùng 1 quả bóng tennis làm theo cách này sẽ giúp điều trị và giảm đau nhanh chóng.

Những cơn đau thần kinh tọa có thể kéo dài âm ỉ hoặc đột ngột khi bệnh nhân gắng sức, thay đổi tư thế hoặc ho mạnh. Cơn đau thường ở một bên và nặng dần về đêm. Nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng này là do gai cột sống, thoát vị đĩa đệm, hoặc các dây thần kinh bị chèn ép.

Đau thần kinh tọa kéo dài sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy, bạn có thể áp dụng một số bài tập tại nhà bằng bóng tennis để giảm chứng đau lưng và đau thần kinh toạ.

Đau thần kinh tọa đến mấy cũng trị khỏi chỉ bằng 1 quả bóng tennis làm theo cách này - Ảnh 1
Những cơn đau thần kinh tọa khiến bạn mệt mỏi và khó chịu - Ảnh: Internet

Phương pháp chữa đau lưng bằng bóng tennis được xem là liệu pháp giảm đau lưng nhanh chóng nhờ tác động đến phần cơ tháp của chậu hông – vùng chậu phía sau gần dây thần kinh cột sống.

Bạn có thể áp dụng ngay phương pháp này tại nhà để làm giảm đau thần kinh tọa nhanh chóng và hiệu quả.

Cách trị đau thần kinh tọa bằng bài tập với bóng tennis

Đầu tiên, bạn ngồi hoặc nằm ngửa trên sàn nhà. Sau đó đặt quả bóng tennis gần vùng cơ nơi bạn cảm thấy đau. Nếu vùng đau rộng, bạn có thể sử dụng 2 quả bóng để mang lại hiệu quả tốt nhất. Tuy nhiên, sẽ dễ dàng hơn khi bắt đầu thực hiện với một quả bóng cho đến khi bạn quen dần và có thể điều khiển chúng.

Đau thần kinh tọa đến mấy cũng trị khỏi chỉ bằng 1 quả bóng tennis làm theo cách này - Ảnh 2
Bạn có thể dùng 2 quả bóng tennis để mang lại hiệu quả cao hơn - Ảnh: Internet

Từ từ di chuyển cơ thể để lực từ quả bóng tác động vòng quanh các cơ, có thể giữ bóng ở những vùng khiến bạn cảm thấy đau nhất trong khoảng 15 - 20 giây. Thực hiện bài tập này khoảng 2 – 3 lần mỗi ngày sẽ giúp các cơn đau giảm dần và dứt hẳn.

Đau thần kinh tọa đến mấy cũng trị khỏi chỉ bằng 1 quả bóng tennis làm theo cách này - Ảnh 3

Cách trị đau thần kinh tọa này rất đơn giản, bạn có thể áp dụng ngay tại nhà - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, một phương pháp khác ít được biết đến giúp hỗ trợ điều trị đau thần kinh tọa chính là sử dụng nhiều gia vị cay trong chế độ ăn uống. Các loại ớt đỏ, ớt xanh chứa nhiều capsaicin - chất này có tác dụng giảm viêm, nhờ đó có thể làm giảm áp lực tại các dây thần kinh ở vùng thắt lưng khiến các cơn đau cũng giảm dần.

Đau thần kinh tọa đến mấy cũng trị khỏi chỉ bằng 1 quả bóng tennis làm theo cách này - Ảnh 4

Cho thêm ớt vào các món ăn cũng giúp điều trị đau thần kinh tọa hiệu quả - Ảnh: Internet

Nếu các cơn đau ngày một trầm trọng thì bạn cần phải đến bệnh viện để tìm hiểu nguyên nhân chính xác gây ra tình trạng này là do gai cột sống  hay thoát vị đĩa đệm. Từ đó sẽ có phương pháp điều trị đau thần kinh tọa phù hợp và hiệu quả nhất.

Trong trường hợp nguyên nhân gây đau thần kinh tọa là do các cơ co thắt hoặc dây thần kinh toạ bị chèn ép thì việc sử dụng bóng tennis như hướng dẫn trên sẽ là một phương pháp hữu hiệu giúp bạn trị khỏi căn bệnh này.

Chúc bạn thành công với cách trị đau thần kinh tọa tại nhà này nhé!

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