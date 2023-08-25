Điểm danh 2 thực phẩm là tác nhân gây 'thủng' dạ dày: Ăn khi đói lại càng nguy hiểm gấp bội

Sống khỏe 25/08/2023 06:15

Dạ dày đóng vai trò quan trọng trong cơ thể con người khi là nơi tiếp nhận lưu trữ chất dinh dưỡng cũng như là nơi chuyển hóa thức ăn. 2 loại thực phẩm dưới đây nếu ăn khi đói sẽ khiến bạn có nguy cơ mắc các bệnh về dạ dày.

Những bệnh thường gặp ở dạ dày

Viêm loét dạ dày tá tràng

Ở bệnh này, niêm mạc dạ dày hoặc tá tràng bị tổn thương viêm và loét. Nguyên nhân là do lớp niêm mạc bị bào mòn, dẫn tới lộ ra các lớp dưới thành dạ dày hay tá tràng.

Vết viêm, loét khiến người bệnh đau đớn và khó chịu. Ngoài ra sẽ có các triệu chứng khác như ợ hơi, ợ chua, chán ăn, buồn nôn, người xanh xao,…

Trào ngược dạ dày thực quản

Bệnh đặc trưng bởi tình trạng thức ăn, dịch vị trong dạ dày bị trào ngược lên thực quản. Triệu chứng điển hình của bệnh là buồn nôn, ợ chua, đắng miệng, nóng rát thực quản,… Bệnh tuy không ảnh hưởng trực tiếp tới tính mạng nhưng làm giảm chất lượng cuộc sống, gây khó chịu cho người mắc bệnh.

Điểm danh 2 thực phẩm là tác nhân gây 'thủng' dạ dày: Ăn khi đói lại càng nguy hiểm gấp bội - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Viêm hang vị dạ dày

Hang vị là vị trí gần cuối dạ dày. Viêm hang vị là tình trạng lớp niêm mạc ở vùng hang vị bị viêm, gây đau đớn cho người bệnh. Bệnh có thể gặp ở nhiều lứa tuổi, đối tượng nhưng đa số là độ tuổi trên 35. Nếu không được thăm khám và chữa trị kịp thời, bệnh có thể dẫn tới các biến chứng nguy hiểm như xuất huyết dạ dày, thậm chí K dạ dày.

Xuất huyết dạ dày (chảy máu dạ dày)

Đây là một kiểu biến chứng của bệnh viêm loét dạ dày trong thời gian dài không được khắc phục và điều trị. Mà nguyên nhân trực tiếp là do các tác nhân thường được khuyến cáo như vi khuẩn HP, thuốc giảm đau, sử dụng bia rượu trong thời gian dài, ăn nhiều thức ăn cay nóng, người thường xuyên căng thẳng và có chế độ dinh dưỡng không hợp lý,... Đây là căn bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng khi mất máu quá nhiều.

Nhiễm vi khuẩn Hp dạ dày

Vi khuẩn Hp cư trú ở lớp màng nhầy của dạ dày, tá tràng. Khi gặp môi trường thuận lợi như mất cân bằng pH trong dạ dày, sức đề kháng của cơ thể suy yếu thì chúng sẽ tấn công niêm mạc dạ dày và dẫn đến tổn thương viêm.

2 loại thực phẩm tuyệt đối không ăn khi đói vì có hại đến dạ dày

Thực phẩm có nhiều tanin

Bạn không nên ăn những loại thực phẩm có axit tannic (một dạng đặc biệt của tanin) như táo gai, hồng xiêm, hồng đỏ, chà là đen... khi đang đói bụng. Nguyên nhân là do axit tannic có thể kết hợp với dịch vị trong dạ dày để tạo thành một hợp chất khó hòa tan trong nước. Chất này và các chất xơ có thể kết tụ lại với nhau tạo thành khối bã thức ăn trong dạ dày, làm tổn thương dạ dày. Trường hợp nặng nó có thể làm thủng dạ dày.

Điểm danh 2 thực phẩm là tác nhân gây 'thủng' dạ dày: Ăn khi đói lại càng nguy hiểm gấp bội - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Rượu, đồ có cồn

Điểm danh 2 thực phẩm là tác nhân gây 'thủng' dạ dày: Ăn khi đói lại càng nguy hiểm gấp bội - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đồ uống có cồn như rượu, bia vốn không mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi đói, bạn nên tránh sử dụng loại đồ uống này, đặc biệt là rượu mạnh.

Nếu uống rượu khi đói và uống một lượng lớn sẽ kích thích niêm mạc dạ dày, gây viêm, loét dạ dày.

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Để đảm bảo an toàn, bạn cần lưu ý không nên chứa đựng thực phẩm quá lâu trong nồi nhôm, vì có một số bằng chứng cho thấy dễ có sự thôi nhiễm các kim loại nặng vào thực phẩm gây nguy hại.

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