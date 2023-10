Ảnh minh họa: Internet

Một số thứ có thể gây chảy máu mũi. Nguyên nhân phổ biến nhất là do không khí khô, có thể do nhiệt vào mùa đông hoặc do khí hậu nóng ẩm thấp. Các nguyên nhân khác bao gồm:

Ngoáy mũi

Hỉ mũi quá thường xuyên

Chấn thương do ngã hoặc bị đâm vào mũi

Tác dụng phụ của thuốc, như thuốc làm loãng máu

Dị ứng

Độ cao, nơi không khí loãng

Làm thế nào để ngừng chảy máu mũi?

Chảy máu cam thường không nghiêm trọng. Bạn có thể tự điều trị hầu hết tại nhà bằng cách làm như sau: