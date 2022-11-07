Chảy máu cam thường xảy ra khi bị va đập hoặc gặp các vấn đề sức khỏe. Nếu không biết cách điều trị và ngăn chặn có thể khiến bạn rơi vào tình huống nguy hiểm.
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Một số thứ có thể gây chảy máu mũi. Nguyên nhân phổ biến nhất là do không khí khô, có thể do nhiệt vào mùa đông hoặc do khí hậu nóng ẩm thấp. Các nguyên nhân khác bao gồm:
- Ngoáy mũi
- Hỉ mũi quá thường xuyên
- Chấn thương do ngã hoặc bị đâm vào mũi
- Tác dụng phụ của thuốc, như thuốc làm loãng máu
- Dị ứng
- Độ cao, nơi không khí loãng
Làm thế nào để ngừng chảy máu mũi?
Chảy máu cam thường không nghiêm trọng. Bạn có thể tự điều trị hầu hết tại nhà bằng cách làm như sau:
- Hãy bình tĩnh : Nếu bạn bắt đầu lo lắng, nó thực sự có thể khiến bạn chảy máu nhiều hơn. Hãy cố gắng thư giãn.
- Ngồi dậy, đừng nằm xuống : Giữ đầu của bạn cao hơn tim có thể giúp cầm máu.
- Rướn người về phía trước một chút : Điều này giúp máu không chảy xuống phía sau cổ họng của bạn.
- Giữ lỗ mũi của bạn đóng lại : Sử dụng ngón tay cái và ngón trỏ của bạn để giữ lỗ mũi của bạn đóng lại trong 5 đến 10 phút trong khi bạn thở bằng miệng. Điều này gây áp lực lên phần mũi đang chảy máu và có thể khiến máu ngừng chảy.
Khi máu đã ngừng chảy, không chạm vào hoặc xì mũi. Điều này có thể bắt đầu chảy máu trở lại. Nhưng nếu nó khởi động lại, hãy nhẹ nhàng xì mũi để loại bỏ các cục máu đông. Bạn cũng có thể xịt thuốc thông mũi vào cả hai lỗ mũi. Sau đó, bịt chặt lỗ mũi và thở bằng miệng trong 5 đến 10 phút.
Gọi cho bác sĩ của bạn nếu:
- Bạn bị ngã hoặc đập mũi vào thứ gì đó
- Bạn bị chảy máu cam thường xuyên
- Chảy máu cam kéo dài hơn 20 phút ngay cả sau khi bạn gây áp lực lên nó
- Máu chảy nhiều đến mức khó thở
- Bạn đang dùng thuốc làm loãng máu hoặc bạn bị rối loạn chảy máu.
Làm thế nào để ngăn ngừa chảy máu cam
Không phải lúc nào bạn cũng có thể ngăn chảy máu cam xảy ra, nhưng có một số điều bạn có thể làm để giúp giảm nguy cơ mắc bệnh:
- Giữ ẩm bên trong mũi. Khô có thể chảy máu cam. Dùng tăm bông chấm nhẹ một lớp mỏng mỡ bôi trơn vào lỗ mũi ba lần một ngày, kể cả trước khi đi ngủ. Bạn cũng có thể sử dụng thuốc mỡ kháng sinh như Bacitracin hoặc Polysporin.
- Sử dụng sản phẩm nhỏ mũi có muối. Xịt vào lỗ mũi giúp giữ ẩm bên trong mũi.
- Sử dụng máy tạo độ ẩm. Lỗ mũi của bạn có thể bị khô vì không khí trong nhà khô.
- Đừng hút thuốc. Hút thuốc có thể gây kích ứng bên trong mũi và làm khô mũi.
- Đừng ngoáy mũi. Ngoài ra, không thổi hoặc chà xát nó quá mạnh. Nếu con bạn đang bị chảy máu cam, hãy cắt ngắn móng tay và không khuyến khích chúng ngoáy mũi.
- Không sử dụng thuốc cảm và dị ứng quá thường xuyên. Những thứ này có thể làm khô mũi của bạn. Trong một số trường hợp, một số loại thuốc nhất định có thể gây chảy máu cam hoặc làm cho chúng trở nên tồi tệ hơn. Bạn có thể cần thảo luận về các loại thuốc của mình với bác sĩ. Nhưng hãy tiếp tục dùng chúng trừ khi bác sĩ yêu cầu bạn dừng lại.
Theo WebMD