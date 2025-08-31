Đà Nẵng: Khởi tố 2 phụ nữ dựng chuyện có nải chuối vàng, lừa đảo 870 triệu đồng

Theo thông báo Lao Động, ngày 30/8, Công an TP. Đà Nẵng - cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Thủy (SN 1958, trú phường Quảng Phú, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1985, trú xã Chiên Đàn, Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, từ tháng 2/2024 đến tháng 1/2025, Thủy và Liên đã bày ra kịch bản nhằm chiếm đoạt tài sản của bà N.T.T (SN 1968, trú phường Tam Kỳ, Đà Nẵng). Thủy bịa đặt rằng năm 2013 từng mua một nải chuối bằng vàng nhưng bị Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) thu giữ. Bà ta dựng thêm câu chuyện nhờ “cấp cao” can thiệp để thắng kiện và chuẩn bị được bồi thường số tiền lớn.