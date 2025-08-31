Đà Nẵng: Khởi tố 2 phụ nữ dựng chuyện có nải chuối vàng, lừa đảo 870 triệu đồng

Tổng cộng, Thủy và Liên đã chiếm đoạt 870 triệu đồng. Trong đó, Thủy giữ lại 800 triệu đồng tiêu xài cá nhân, đưa cho Liên 70 triệu đồng để 'ăn uống, đi lại'.
Theo thông báo Lao Động, ngày 30/8, Công an TP. Đà Nẵng - cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Trương Thị Thủy (SN 1958, trú phường Quảng Phú, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Bích Liên (SN 1985, trú xã Chiên Đàn, Đà Nẵng) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo điều tra, từ tháng 2/2024 đến tháng 1/2025, Thủy và Liên đã bày ra kịch bản nhằm chiếm đoạt tài sản của bà N.T.T (SN 1968, trú phường Tam Kỳ, Đà Nẵng). Thủy bịa đặt rằng năm 2013 từng mua một nải chuối bằng vàng nhưng bị Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) thu giữ. Bà ta dựng thêm câu chuyện nhờ “cấp cao” can thiệp để thắng kiện và chuẩn bị được bồi thường số tiền lớn.
Để tạo lòng tin, Thủy nói cần tiền “nộp thuế và phí bảo quản” trước khi giải ngân. Liên được phân vai đóng giả người đi nộp tiền ở ngân hàng. Mỗi lần gọi điện, Thủy cố tình để bà T nghe các cuộc trao đổi giả vờ, khiến bà tin tưởng và nhiều lần đưa tiền.
Kết quả, hai đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng 870 triệu đồng. Trong đó, Thủy giữ lại 800 triệu đồng tiêu xài cá nhân, đưa cho Liên 70 triệu đồng “ăn uống, đi lại”. Đến nay, mới khắc phục được 250 triệu đồng.
Theo thông tin báo Người Lao Động, văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông báo ai là bị hại của 2 đối tượng trên thì liên hệ điều tra viên Đặng Tuấn Nam, số điện thoại: 0982151079, địa chỉ: Tổ điều tra KV5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng, số 26 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.