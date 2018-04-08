Giảm cân mãi nhưng chẳng bao giờ thành công, có thể bạn đang mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn này

Sống khỏe 08/04/2018 11:54

Việc loại bỏ mỡ thừa để sở hữu vóc dáng thon gọn sẽ trở nên vô cùng khó khăn nếu bạn mắc phải những sai lầm dưới đây trong việc giảm cân.

Vóc dáng thon gọn cùng vòng eo con kiến luôn là mơ ước của không ít các chị em. Để giảm cân, bạn luôn tích cực luyện tập và ăn kiêng nhưng mỡ thừa chẳng hề được loại bỏ như mong muốn. Nguyên nhân có thể đến từ chính những thói quen sai lầm trong việc giảm cân mỗi ngày mà bạn đã vô tình mắc phải.

Trên thực tế, muốn giảm cân thành công đòi hỏi bạn phải có chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh. Dưới đây là những sai lầm khi giảm cân bạn nên tránh để nhanh chóng sở hữu vóc dáng thon gọn:

Những sai lầm khi giảm cân

Bỏ bữa

Đây chính là sai lầm lớn nhất mà nhiều người thường mắc phải trong quá trình ăn kiêng. Hầu hết mọi người đều cho rằng cách này sẽ làm giảm lượng calo cơ thể hấp thụ. Tuy nhiên, việc bỏ bữa sáng hoặc bữa tối không hề giúp việc loại bỏ mỡ thừa diễn ra nhanh hơn mà thậm chí còn ngược lại.

Giảm cân mãi nhưng chẳng bao giờ thành công, có thể bạn đang mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn này - Ảnh 1
Bỏ bữa sáng không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn khiến bạn dễ thừa cân - Ảnh minh họa: Internet

Thường xuyên bỏ bữa sẽ làm chậm quá trình trao đổi chất trong cơ thể, khiến việc loại bỏ chất béo dư thừa bị cản trở. Bên cạnh đó, điều này còn làm tăng khả năng thèm ăn vặt vào cuối ngày.

Thay vì bỏ bữa, bạn nên thiết lập một thực đơn ăn uống khoa học và hợp lý hơn. Một bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng sẽ ngăn chặn việc bạn ăn quá nhiều các bữa sau, đồng thời giúp thúc đẩy trao đổi chất trong cơ thể.

Giảm cân mãi nhưng chẳng bao giờ thành công, có thể bạn đang mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn này - Ảnh 2
Bạn có thể dùng các thực phẩm như trứng, bột yến mạch, trái cây… cho bữa sáng - Ảnh minh họa: Internet

Ngủ không đủ giấc

Chắc hẳn bạn sẽ rất bất ngờ khi biết việc ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng đến quá trình giảm cân và loại bỏ mỡ thừa.

Nguyên nhân là do khi bạn ngủ không đủ giấc hoặc bị mất ngủ sẽ làm giảm mật độ leptin - một loại hoóc-môn được tạo ra chủ yếu bởi các tế bào mỡ giúp điều chỉnh cân bằng năng lượng bằng cách ức chế đói, đồng thời làm tăng lượng ghrelin - hoóc-mon khiến bạn cảm thấy đói. Chính điều này sẽ khiến bạn ăn ngày càng nhiều hơn, cân nặng từ đó cũng khó kiểm soát hơn.

Việc thiếu ngủ còn khiến bạn thèm ăn những thực phẩm giàu chất béo, khiến mỡ thừa ngày càng tích tụ. Chính vì vậy, chất lượng giấc ngủ rất quan trọng, bạn cần ngủ đủ giấc mỗi ngày để quá trình giảm cân trở nên dễ dàng hơn.

Giảm cân mãi nhưng chẳng bao giờ thành công, có thể bạn đang mắc phải những sai lầm ngớ ngẩn này - Ảnh 3
Nên tránh thức khuya và uống một ly sữa nóng trước khi ngủ để giấc ngủ sâu hơn - Ảnh minh họa: Internet

Không ăn đủ chất xơ

Để giảm cân nhanh chóng, bạn cần phải đảm bảo đủ lượng chất xơ cần thiết trong thực đơn hàng ngày. Một chế độ ăn uống giàu chất xơ sẽ làm chậm quá trình hấp thụ chất béo cũng như kiểm soát lượng đường huyết hiệu quả.

Bạn có thể bổ sung thêm những thực phẩm giàu chất xơ như bột yến mạch, trái cây, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt, gạo lứt…

Trên đây là những sai lầm khiến công cuộc giảm cân của bạn chỉ mãi là giấc mơ. Hãy thay đổi ngay từ hôm nay để nhanh chóng sở hữu thân hình săn chắc, thon gọn nhé!

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Nhờ tuân theo một chế độ ăn uống lành mạnh và duy trì phương pháp tập luyện riêng nên chả mấy chốc mà "tình cũ Hyun Bin" đã lấy lại thân hình chuẩn khiến bao người phải ghen tị.

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